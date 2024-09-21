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Japonya'da sel tehdidi, 50 bin kişi için tahliye emri verildi: 1 ölü, 7 kişiden haber alınamıyor
Japonya'da sel tehdidi, 50 bin kişi için tahliye emri verildi: 1 ölü, 7 kişiden haber alınamıyor
Sputnik Türkiye
Japonya'da, meteoroloji uzmanlarının şiddetli yağmurun sele yol açacağı tahmini nedeniyle dört şehirde yaklaşık 50 bin kişiye toplu tahliye emri verildi. 21.09.2024, Sputnik Türkiye
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Japonya Meteoroloji Ajansı (JMA), bazı bölgeler için şiddetli yağmura ilişkin 'en yüksek seviyede acil durum' uyarısında bulundu.Japonya'nın ortasındaki dört şehirde beklenen sellerin insan hayatını ciddi şekilde etkileyeceği yönündeki tahminler karar vericileri önlem almaya itti.Meteoroloji uzmanlarının büyük seller beklediği Noto Yarımadası'ndaki Vacima şehrinde yaklaşık 18 bin, Suzu'da ise 12 bin kişinin tahliye edilmesi kararlaştırıldı.Ayrıca, İşikava eyaletinin kuzeyindeki Niigata ve Yamagata vilayetlerinde yaşayan 16 bin kişi için de tahliye emri yayımlandı.Ülkede yağışlar nedeniyle 12 nehrin taştığı belirtildi. Bazı sokakların tamamının su altında kaldığını gösteren görüntüler medyaya yansıdı.Japon yetkililer, seller nedeniyle İşikava'da bir kişinin hayatını kaybettiğini ve 7 kişiden haber alınamadığını açıkladı.
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japonya, sel, tehlike, tahliye
japonya, sel, tehlike, tahliye

Japonya'da sel tehdidi, 50 bin kişi için tahliye emri verildi: 1 ölü, 7 kişiden haber alınamıyor

21:25 21.09.2024
© İHA / JIJI PRESSJaponya'da sel tehdidi, 50 bin kişi için tahliye emri verildi: 1 ölü, 7 kişiden haber alınamıyor
Japonya'da sel tehdidi, 50 bin kişi için tahliye emri verildi: 1 ölü, 7 kişiden haber alınamıyor - Sputnik Türkiye, 1920, 21.09.2024
© İHA / JIJI PRESS
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Japonya'da, meteoroloji uzmanlarının şiddetli yağmurun sele yol açacağı tahmini nedeniyle dört şehirde yaklaşık 50 bin kişiye toplu tahliye emri verildi.
Japonya Meteoroloji Ajansı (JMA), bazı bölgeler için şiddetli yağmura ilişkin 'en yüksek seviyede acil durum' uyarısında bulundu.
Japonya'nın ortasındaki dört şehirde beklenen sellerin insan hayatını ciddi şekilde etkileyeceği yönündeki tahminler karar vericileri önlem almaya itti.
Meteoroloji uzmanlarının büyük seller beklediği Noto Yarımadası'ndaki Vacima şehrinde yaklaşık 18 bin, Suzu'da ise 12 bin kişinin tahliye edilmesi kararlaştırıldı.
Ayrıca, İşikava eyaletinin kuzeyindeki Niigata ve Yamagata vilayetlerinde yaşayan 16 bin kişi için de tahliye emri yayımlandı.
Ülkede yağışlar nedeniyle 12 nehrin taştığı belirtildi. Bazı sokakların tamamının su altında kaldığını gösteren görüntüler medyaya yansıdı.
Japon yetkililer, seller nedeniyle İşikava'da bir kişinin hayatını kaybettiğini ve 7 kişiden haber alınamadığını açıkladı.
epa11611458 Flood at the Phayar Phyu village near Loikaw township, Kayah (Karenni) State, Myanmar, 18 September 2024. At least 226 people died and 77 others are still missing due to the flooding in Myanmar, according State media. Heavy rains triggered by Typhoon Yagi have caused severe flooding across parts of Myanmar, affecting approximately 631,000 people in 59 townships across nine regions and states, including Naypitaw, according to a report by the United Nations Office for the Coordination of Humanitarian Affairs (OCHA) on 16 September 2024. EPA-EFE/MIN HTET SAN - Sputnik Türkiye, 1920, 19.09.2024
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