https://anlatilaninotesi.com.tr/20240921/japonyada-sel-tehdidi-50-bin-kisi-icin-tahliye-emri-verildi-1-olu-7-kisiden-haber-alinamiyor-1088293882.html
Japonya'da sel tehdidi, 50 bin kişi için tahliye emri verildi: 1 ölü, 7 kişiden haber alınamıyor
Japonya'da sel tehdidi, 50 bin kişi için tahliye emri verildi: 1 ölü, 7 kişiden haber alınamıyor
Sputnik Türkiye
Japonya'da, meteoroloji uzmanlarının şiddetli yağmurun sele yol açacağı tahmini nedeniyle dört şehirde yaklaşık 50 bin kişiye toplu tahliye emri verildi. 21.09.2024, Sputnik Türkiye
2024-09-21T21:25+0300
2024-09-21T21:25+0300
2024-09-21T21:25+0300
dünya
japonya
sel
tehlike
tahliye
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Japonya Meteoroloji Ajansı (JMA), bazı bölgeler için şiddetli yağmura ilişkin 'en yüksek seviyede acil durum' uyarısında bulundu.Japonya'nın ortasındaki dört şehirde beklenen sellerin insan hayatını ciddi şekilde etkileyeceği yönündeki tahminler karar vericileri önlem almaya itti.Meteoroloji uzmanlarının büyük seller beklediği Noto Yarımadası'ndaki Vacima şehrinde yaklaşık 18 bin, Suzu'da ise 12 bin kişinin tahliye edilmesi kararlaştırıldı.Ayrıca, İşikava eyaletinin kuzeyindeki Niigata ve Yamagata vilayetlerinde yaşayan 16 bin kişi için de tahliye emri yayımlandı.Ülkede yağışlar nedeniyle 12 nehrin taştığı belirtildi. Bazı sokakların tamamının su altında kaldığını gösteren görüntüler medyaya yansıdı.Japon yetkililer, seller nedeniyle İşikava'da bir kişinin hayatını kaybettiğini ve 7 kişiden haber alınamadığını açıkladı.
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japonya, sel, tehlike, tahliye
japonya, sel, tehlike, tahliye
Japonya'da sel tehdidi, 50 bin kişi için tahliye emri verildi: 1 ölü, 7 kişiden haber alınamıyor
Japonya'da, meteoroloji uzmanlarının şiddetli yağmurun sele yol açacağı tahmini nedeniyle dört şehirde yaklaşık 50 bin kişiye toplu tahliye emri verildi.
Japonya Meteoroloji Ajansı (JMA), bazı bölgeler için şiddetli yağmura ilişkin 'en yüksek seviyede acil durum' uyarısında bulundu.
Japonya'nın ortasındaki dört şehirde beklenen sellerin insan hayatını ciddi şekilde etkileyeceği yönündeki tahminler karar vericileri önlem almaya itti.
Meteoroloji uzmanlarının büyük seller beklediği Noto Yarımadası'ndaki Vacima şehrinde yaklaşık 18 bin, Suzu'da ise 12 bin kişinin tahliye edilmesi kararlaştırıldı.
Ayrıca, İşikava eyaletinin kuzeyindeki Niigata ve Yamagata vilayetlerinde yaşayan 16 bin kişi için de tahliye emri yayımlandı.
Ülkede yağışlar nedeniyle 12 nehrin taştığı belirtildi. Bazı sokakların tamamının su altında kaldığını gösteren görüntüler medyaya yansıdı.
Japon yetkililer, seller nedeniyle İşikava'da bir kişinin hayatını kaybettiğini ve 7 kişiden haber alınamadığını açıkladı.