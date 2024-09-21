https://anlatilaninotesi.com.tr/20240921/sakaryaspor-kulup-baskanina-tokat-atan-kisinin-ifadesiortayacikti-sinirlerime-hakim-olamadim-1088287903.html
Sakaryaspor Kulüp Başkanı'na tokat atan kişinin ifadesi ortaya çıktı: 'Sinirlerime hakim olamadım'
Sakaryaspor Kulüp Başkanı'na tokat atan kişinin ifadesi ortaya çıktı: 'Sinirlerime hakim olamadım'
Sputnik Türkiye
Sakaryaspor Kulübü Başkanı Gökhan İn'e tokat atan kişi adliyeye sevk edildi. 21.09.2024, Sputnik Türkiye
2024-09-21T16:18+0300
2024-09-21T16:18+0300
2024-09-21T16:18+0300
spor
sakaryaspor
tokat
gözaltı
yağma
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Gökhan İn'e bir kişinin tokat attığı görüntünün sosyal medya hesaplarından paylaşılması üzerine Sakarya Cumhuriyet Başsavcılığınca 'yağma' suçundan soruşturma başlatıldı.Soruşturma kapsamında şüpheli C.Ş. hakkında gözaltı kararı verildi.Polis ekiplerince İstanbul'da gözaltına alınan C.Ş, Sakarya'ya getirildi.İl Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şube Müdürlüğündeki işlemleri tamamlanan şüpheli, sağlık kontrolünün ardından adliyeye sevk edildi.Şüpheli C.Ş'nin emniyetteki ifadesinde, yönetimde yaşanan sıkıntılara ilişkin çıkan tartışma sonrası sinirlerine hakim olamadığını iddia ettiği öğrenildi.C.Ş'nin olay sırasında yanında S.İ'nin olduğunu, görüntülerin nasıl yayıldığını bilmediğini öne sürdüğü belirtildi.Öte yandan görüntüyü çektiği tespit edilen S.İ'nin ifadesinin alınması için çalışma başlatıldı.
https://anlatilaninotesi.com.tr/20240921/besiktas-kulubunun-borcu-aciklandi--1088279534.html
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sakaryaspor, tokat, gözaltı, yağma
sakaryaspor, tokat, gözaltı, yağma
Sakaryaspor Kulüp Başkanı'na tokat atan kişinin ifadesi ortaya çıktı: 'Sinirlerime hakim olamadım'
Sakaryaspor Kulübü Başkanı Gökhan İn'e tokat atan kişi adliyeye sevk edildi.
Gökhan İn'e bir kişinin tokat attığı görüntünün sosyal medya hesaplarından paylaşılması üzerine Sakarya Cumhuriyet Başsavcılığınca 'yağma' suçundan soruşturma başlatıldı.
Soruşturma kapsamında şüpheli C.Ş. hakkında gözaltı kararı verildi.
Polis ekiplerince İstanbul'da gözaltına alınan C.Ş, Sakarya'ya getirildi.
İl Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şube Müdürlüğündeki işlemleri tamamlanan şüpheli, sağlık kontrolünün ardından adliyeye sevk edildi.
Şüpheli C.Ş'nin emniyetteki ifadesinde, yönetimde yaşanan sıkıntılara ilişkin çıkan tartışma sonrası sinirlerine hakim olamadığını iddia ettiği öğrenildi.
C.Ş'nin olay sırasında yanında S.İ'nin olduğunu, görüntülerin nasıl yayıldığını bilmediğini öne sürdüğü belirtildi.
Öte yandan görüntüyü çektiği tespit edilen S.İ'nin ifadesinin alınması için çalışma başlatıldı.