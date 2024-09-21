https://anlatilaninotesi.com.tr/20240921/besiktas-kulubunun-borcu-aciklandi--1088279534.html

Beşiktaş Kulübü'nün borcu açıklandı

Beşiktaş Kulübü'nün borcu açıklandı

Sputnik Türkiye

Beşiktaş Kulübü'nün borcunun 10 milyar 638 milyon 827 bin 351 lira olduğu açıklandı. 21.09.2024, Sputnik Türkiye

2024-09-21T12:34+0300

2024-09-21T12:34+0300

2024-09-21T12:34+0300

spor

beşiktaş

beşiktaş

beşiktaş jimnastik kulübü

borç

transfer

transfer yasağı

https://cdn.img.anlatilaninotesi.com.tr/img/07e7/07/1b/1074077431_0:0:1200:675_1920x0_80_0_0_0c5316b2a8a069f8d8f5089ea67ed486.jpg

İstanbul Lütfi Kırdar Kongre Merkezi'nde gerçekleştirilen divan kurulu toplantısında konuşan denetim kurulu üyesi Özgür Şentürk, mali konularla ilgili üyeleri bilgilendirdi.Şentürk, siyah-beyazlı kulübün borcunun 31 Mayıs 2024 tarihi itibarıyla 10 milyar 638 milyon 827 bin 351 lira olduğunu kaydetti.

https://anlatilaninotesi.com.tr/20240921/fitik-icin-gittigi-hastanede-tek-bobrekli-oldugunu-ogrendi-1088271928.html

beşiktaş

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

2024

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

SON HABERLER

tr_TR

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

Sputnik Türkiye

beşiktaş, beşiktaş, beşiktaş jimnastik kulübü, borç, transfer, transfer yasağı