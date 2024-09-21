https://anlatilaninotesi.com.tr/20240921/besiktas-kulubunun-borcu-aciklandi--1088279534.html
Beşiktaş Kulübü'nün borcu açıklandı
Beşiktaş Kulübü'nün borcu açıklandı
Sputnik Türkiye
Beşiktaş Kulübü'nün borcunun 10 milyar 638 milyon 827 bin 351 lira olduğu açıklandı. 21.09.2024, Sputnik Türkiye
2024-09-21T12:34+0300
2024-09-21T12:34+0300
2024-09-21T12:34+0300
spor
beşiktaş
beşiktaş
beşiktaş jimnastik kulübü
borç
transfer
transfer yasağı
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İstanbul Lütfi Kırdar Kongre Merkezi'nde gerçekleştirilen divan kurulu toplantısında konuşan denetim kurulu üyesi Özgür Şentürk, mali konularla ilgili üyeleri bilgilendirdi.Şentürk, siyah-beyazlı kulübün borcunun 31 Mayıs 2024 tarihi itibarıyla 10 milyar 638 milyon 827 bin 351 lira olduğunu kaydetti.
https://anlatilaninotesi.com.tr/20240921/fitik-icin-gittigi-hastanede-tek-bobrekli-oldugunu-ogrendi-1088271928.html
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beşiktaş, beşiktaş, beşiktaş jimnastik kulübü, borç, transfer, transfer yasağı
beşiktaş, beşiktaş, beşiktaş jimnastik kulübü, borç, transfer, transfer yasağı
Beşiktaş Kulübü'nün borcu açıklandı
Beşiktaş Kulübü'nün borcunun 10 milyar 638 milyon 827 bin 351 lira olduğu açıklandı.
İstanbul Lütfi Kırdar Kongre Merkezi'nde gerçekleştirilen divan kurulu toplantısında konuşan denetim kurulu üyesi Özgür Şentürk, mali konularla ilgili üyeleri bilgilendirdi.
Şentürk, siyah-beyazlı kulübün borcunun 31 Mayıs 2024 tarihi itibarıyla 10 milyar 638 milyon 827 bin 351 lira olduğunu kaydetti.