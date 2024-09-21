https://anlatilaninotesi.com.tr/20240921/rus-ordusu-ukrayna-birliklerinin-sumideki-gecici-konuslanma-noktasina-saldiri-duzenledi-1088290675.html
‘Rus ordusu Ukrayna birliklerinin Sumi'deki geçici konuşlanma noktasına saldırı düzenledi’
‘Rus ordusu Ukrayna birliklerinin Sumi'deki geçici konuşlanma noktasına saldırı düzenledi’
Sputnik Türkiye
Nikolayev yeraltı grubu koordinatörü Sergey Lebedev, Rus ordusunun Ukrayna birliklerinin Sumi’deki konuşlanma noktalarını vurduğunu bildirdi. 21.09.2024, Sputnik Türkiye
2024-09-21T17:32+0300
2024-09-21T17:32+0300
2024-09-21T17:31+0300
ukrayna krizi
sergey lebedev
rus ordusu
nikolayev
yeraltı
örgüt
sumi bölgesi
saldırı
hava bombası
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Ukrayna’nın Nikolayev şehrindeki Rusya yanlısı gizli yeraltı grubunun koordinatörü Sergey Lebedev, Sputnik’e yaptığı açıklamada Rus birliklerinin Ukrayna ordusunun Sumi kentindeki geçici konuşlanma noktasına saldırı düzenlediğini söyledi.Lebedev, “Sumi’de bölgeye yeni gelen Banderacıların geçici olarak konuşlandıkları alana hava bombalarıyla saldırı düzenlendi. Orada paralı askerlerin olup olmadığını belirlemeye çalışıyoruz” dedi.Lebedev, saldırının yapıldığı alana çok sayıda asker ve ambulans sevkedildiğini de sözlerine eklediUkrayna Dijital Dönüşüm Bakanlığı'nın çevrimiçi haritasına göre, Sumi bölgesinde saat 14.47'de hava saldırısı alarmı duyuruldu. Yerel basında da kentte patlamalar olduğu bildirildi ancak ayrıntı verilmedi.Ukrayna Silahlı Kuvvetlerinin sivil hedeflere yönelik saldırılarına yanıt olarak, Rus ordusu düzenli olarak askeri personel, teçhizat ve yabancı paralı askerlerin bulunduğu alanların yanı sıra Ukrayna altyapısına (enerji, savunma sanayii, askeri komuta ve iletişim tesisleri) saldırılar gerçekleştiriyor.Kremlin Sözcüsü Dmitriy Peskov, Rus ordusunun sivil konutları ve sosyal kuruluş binalarını hedef almadığını defalarca vurgulamıştı.
https://anlatilaninotesi.com.tr/20240921/kursk-bolgesinde-operasyon-devam-ediyor-ukrayna-birlikleri-bozguna-ugratildi-1088283825.html
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sergey lebedev, rus ordusu, nikolayev, yeraltı, örgüt, sumi bölgesi, saldırı, hava bombası, bandera, dmitriy peskov
sergey lebedev, rus ordusu, nikolayev, yeraltı, örgüt, sumi bölgesi, saldırı, hava bombası, bandera, dmitriy peskov
‘Rus ordusu Ukrayna birliklerinin Sumi'deki geçici konuşlanma noktasına saldırı düzenledi’
Nikolayev yeraltı grubu koordinatörü Sergey Lebedev, Rus ordusunun Ukrayna birliklerinin Sumi’deki konuşlanma noktalarını vurduğunu bildirdi.
Ukrayna’nın Nikolayev şehrindeki Rusya yanlısı gizli yeraltı grubunun koordinatörü Sergey Lebedev, Sputnik’e yaptığı açıklamada Rus birliklerinin Ukrayna ordusunun Sumi kentindeki geçici konuşlanma noktasına saldırı düzenlediğini söyledi.
Lebedev, “Sumi’de bölgeye yeni gelen Banderacıların geçici olarak konuşlandıkları alana hava bombalarıyla saldırı düzenlendi. Orada paralı askerlerin olup olmadığını belirlemeye çalışıyoruz” dedi.
Lebedev, saldırının yapıldığı alana çok sayıda asker ve ambulans sevkedildiğini de sözlerine ekledi
Ukrayna Dijital Dönüşüm Bakanlığı'nın çevrimiçi haritasına göre, Sumi bölgesinde saat 14.47'de hava saldırısı alarmı duyuruldu. Yerel basında da kentte patlamalar olduğu bildirildi ancak ayrıntı verilmedi.
Ukrayna Silahlı Kuvvetlerinin sivil hedeflere yönelik saldırılarına yanıt olarak, Rus ordusu düzenli olarak askeri personel, teçhizat ve yabancı paralı askerlerin bulunduğu alanların yanı sıra Ukrayna altyapısına (enerji, savunma sanayii, askeri komuta ve iletişim tesisleri) saldırılar gerçekleştiriyor.
Kremlin Sözcüsü Dmitriy Peskov, Rus ordusunun sivil konutları ve sosyal kuruluş binalarını hedef almadığını defalarca vurgulamıştı.