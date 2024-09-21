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Ukrayna krizi
Batılı ülkelerin Ukrayna'ya silah tedarik etmeye dönük hamleleri ülkede krizi tırmandırdı. Ukrayna ordusu, güçlerinin neredeyse yarısını ülkenin doğusundaki çatışma hattına yığdı. 2021'de Ukrayna'ya 650 milyon dolardan fazla askeri yardım sağlayan ABD, Kiev’e silah göndermeyi sürdürüyor.
https://anlatilaninotesi.com.tr/20240921/rusya-savunma-bakanligi-ukraynaya-fuze-ve-muhimmat-tasiyan-bir-kuru-yuk-gemisi-vuruldu-1088281656.html
Rusya Savunma Bakanlığı: Ukrayna'ya füze ve mühimmat taşıyan bir kuru yük gemisi vuruldu
Rusya Savunma Bakanlığı: Ukrayna'ya füze ve mühimmat taşıyan bir kuru yük gemisi vuruldu
Sputnik Türkiye
Rusya Silahlı Kuvvetleri’nin, Ukrayna ve Donbass’ta devam eden özel askeri harekat kapsamında son bir gün içerisinde Ukrayna’daki hedeflere hassas silah ve... 21.09.2024, Sputnik Türkiye
2024-09-21T13:28+0300
2024-09-21T13:30+0300
ukrayna krizi
rusya
rusya savunma bakanlığı
rusya silahlı kuvvetleri
rus ordusu
özel askeri harekat
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Rusya Savunma Bakanlığı'nın açıklamasına göre Rusya Hava Uzay Kuvvetleri, gerçekleştirdiği operasyonla, Batı ülkelerinin Kiev rejimine gönderdiği füze ve mühimmat taşıyan bir kuru yük gemisini vurdu.Rus ordusu, geçen 24 saat içerisinde Ukrayna'daki hedeflere yüksek hassasiyetli silahlar ve İHA'lar ile grup saldırısı gerçekleştirdi. Saldırı sonucu Ukrayna’nın savunma sanayisi işletmelerinin faaliyetini sağlayan enerji tesisleri, İHA üretim atölyeleri ve Ukrayna ordusunun asker, silah ve askeri teçhizatın yoğun olduğu yerler başarıyla vuruldu.Sever Askeri Grubu, Harkov istikametindeki düşman gruplarını bozguna uğratmaya devam etti. Üç karşı saldırısı püskürtülen düşmanın 135 askeri etkisiz hale getirildi ve iki zırhlı savaş aracı imha edildi.‘Zapad’ (Batı) Askeri Grubu birimleri taktik konumunu iyileştirerek düşmanı bozguna uğratmaya devam etti. İki karşı saldırısı akamete uğratılan Ukrayna ordusunun kaybı 435 kadar asker, dört tank ve iki ABD yapımı M113 zırhlı savaş aracı olarak gerçekleşti.‘Yug’ (Güney) Askeri Grubu, daha avantajlı hatlara ve mevzilere ulaştı. Ukrayna ordusu 840 asker, iki tank ve iki zırhlı savaş aracını kaybetti.‘Tsentr’ (Merkez) Askeri Grubu düşman savunmasının derinliklerine ilerlemeye devam etti. Ukrayna ordusunun dokuz karşı saldırısı engellenirken 520 askeri etkisiz hale getirildi.‘Vostok’ (Doğu) Askeri Grubu cephenin ilerisindeki konumunu iyileştirdi. Düşman güçlerin kaybı 160 asker ve bir zırhlı savaş aracı oldu.‘Dnepr’ Askeri Grubu, Herson istikametindeki aktif çalışmalarına devam ederken 60 kadar Ukraynalı askeri etkisiz hale getirdi.Rus hava savunma güçleri Ukrayna ordusunun altı Neptun uzun menzilli güdümlü füze, üç Fransa yapımı Hammer uçak bombası, 10 adet ABD yapımı HIMARS füzesi ve 177 İHA engelledi.
https://anlatilaninotesi.com.tr/20240921/ukraynanin-iha-teroru-devam-ediyor-rusya-bolgelerinde-gece-101-iha-engellendi-1088268829.html
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rusya, rusya savunma bakanlığı, rusya silahlı kuvvetleri, rus ordusu, özel askeri harekat, ukrayna, donbass, ukrayna ordusu, kuru yük gemisi, himars, insansız hava aracı (iha), iha
rusya, rusya savunma bakanlığı, rusya silahlı kuvvetleri, rus ordusu, özel askeri harekat, ukrayna, donbass, ukrayna ordusu, kuru yük gemisi, himars, insansız hava aracı (iha), iha

Rusya Savunma Bakanlığı: Ukrayna'ya füze ve mühimmat taşıyan bir kuru yük gemisi vuruldu

13:28 21.09.2024 (güncellendi: 13:30 21.09.2024)
© Sputnik / Mihail VoskresenskiyRus savaş uçağı Su-34
Rus savaş uçağı Su-34 - Sputnik Türkiye, 1920, 21.09.2024
© Sputnik / Mihail Voskresenskiy
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Rusya Silahlı Kuvvetleri’nin, Ukrayna ve Donbass’ta devam eden özel askeri harekat kapsamında son bir gün içerisinde Ukrayna’daki hedeflere hassas silah ve insansız hava araçları (İHA) ile grup saldırısı gerçekleştirdiği ve Batı ülkelerinden Kiev rejimine füze ve mühimmat taşıyan bir kuru yük gemisini vurduğu belirtildi.
Rusya Savunma Bakanlığı'nın açıklamasına göre Rusya Hava Uzay Kuvvetleri, gerçekleştirdiği operasyonla, Batı ülkelerinin Kiev rejimine gönderdiği füze ve mühimmat taşıyan bir kuru yük gemisini vurdu.
Rus ordusu, geçen 24 saat içerisinde Ukrayna'daki hedeflere yüksek hassasiyetli silahlar ve İHA'lar ile grup saldırısı gerçekleştirdi. Saldırı sonucu Ukrayna’nın savunma sanayisi işletmelerinin faaliyetini sağlayan enerji tesisleri, İHA üretim atölyeleri ve Ukrayna ordusunun asker, silah ve askeri teçhizatın yoğun olduğu yerler başarıyla vuruldu.
Sever Askeri Grubu, Harkov istikametindeki düşman gruplarını bozguna uğratmaya devam etti. Üç karşı saldırısı püskürtülen düşmanın 135 askeri etkisiz hale getirildi ve iki zırhlı savaş aracı imha edildi.
‘Zapad’ (Batı) Askeri Grubu birimleri taktik konumunu iyileştirerek düşmanı bozguna uğratmaya devam etti. İki karşı saldırısı akamete uğratılan Ukrayna ordusunun kaybı 435 kadar asker, dört tank ve iki ABD yapımı M113 zırhlı savaş aracı olarak gerçekleşti.
‘Yug’ (Güney) Askeri Grubu, daha avantajlı hatlara ve mevzilere ulaştı. Ukrayna ordusu 840 asker, iki tank ve iki zırhlı savaş aracını kaybetti.
‘Tsentr’ (Merkez) Askeri Grubu düşman savunmasının derinliklerine ilerlemeye devam etti. Ukrayna ordusunun dokuz karşı saldırısı engellenirken 520 askeri etkisiz hale getirildi.
‘Vostok’ (Doğu) Askeri Grubu cephenin ilerisindeki konumunu iyileştirdi. Düşman güçlerin kaybı 160 asker ve bir zırhlı savaş aracı oldu.
‘Dnepr’ Askeri Grubu, Herson istikametindeki aktif çalışmalarına devam ederken 60 kadar Ukraynalı askeri etkisiz hale getirdi.
Rus hava savunma güçleri Ukrayna ordusunun altı Neptun uzun menzilli güdümlü füze, üç Fransa yapımı Hammer uçak bombası, 10 adet ABD yapımı HIMARS füzesi ve 177 İHA engelledi.
Rusya hava savunma sistemi Pantsir insansız hava aracı - Sputnik Türkiye, 1920, 21.09.2024
Ukrayna krizi
Ukrayna’nın İHA terörü devam ediyor: Rusya bölgelerinde gece 101 İHA engellendi
09:17
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