https://anlatilaninotesi.com.tr/20240921/nebenzya-lubnandaki-siber-saldiriyi-duzenleyenler-buyuk-bir-ortadogu-savasini-kiskirtmak-istedi-1088266304.html
Nebenzya: Lübnan'daki siber saldırıyı düzenleyenler büyük bir Ortadoğu savaşını kışkırtmak istedi
Nebenzya: Lübnan'daki siber saldırıyı düzenleyenler büyük bir Ortadoğu savaşını kışkırtmak istedi
Sputnik Türkiye
Rusya’nın BM Daimi Temsilcisi Nebenzya, Lübnan’daki siber saldırıyı düzenleyenlerin Ortadoğu'da büyük bir savaşı kışkırtmaya çalıştıklarına dikkat çekti. 21.09.2024, Sputnik Türkiye
2024-09-21T00:20+0300
2024-09-21T00:20+0300
2024-09-21T00:20+0300
dünya
vasiliy nebenzya
birleşmiş milletler güvenlik konseyi (bmgk)
lübnan
ortadoğu
siber saldırı
abd
savaş
washington
müttefik
https://cdn.img.anlatilaninotesi.com.tr/img/07e8/07/19/1086215242_0:39:700:433_1920x0_80_0_0_340268760bfe6140a99f0946d341adfb.png
Rusya'nın Birleşmiş Milletler (BM) Daimi Temsilcisi Vasiliy Nebenzya, BM Güvenlik Konseyi’nin toplantısında Lübnan'da iletişim cihazları patlamalarını düzenleyenlerin ‘yeni bir büyük Ortadoğu savaşını’ kışkırtmaya çalıştıklarını söyledi.Nebenzya, “İletişim araçlarının kötü niyetli kullanımı açısından eşi görülmemiş bu saldırının organizatörlerinin, yeni bir büyük Ortadoğu savaşını çıkarmak amacıyla, kasıtlı olarak büyük ölçekli silahlı bir çatışmayı kışkırtmaya çalıştıkları açık” dedi.ABD ve müttefiklerinin eylemlerinin dünyayı iletişim cihazları yoluyla gerçekleştirilebilecek terör saldırıları tehdidiyle karşı karşıya getirdiğini belirten Rus diplomat, “Washington ve müttefiklerinin bilgi ve iletişim teknolojilerini diğer devletlere karşı saldırgan askeri-siyasi amaçlarla kullanma yönünde ilan ettikleri rota göz önüne alındığında, bizi iletişim araçlarının kullanıldığı bir terör tehdidiyle karşı karşıya kalabileceğimiz aşamaya getiren şeyin onların eylemleri olduğu açık” ifadelerini kullandı.Nebenzya, Lübnan ve Suriye'de yaşananların Ortadoğu'daki gerilimi ‘yeni bir yüksek teknoloji boyutuna’ taşıdığını ve bunun ‘son derece tehlikeli bir sapma’ olduğunu kaydetti.17 ve 18 Eylül'de Lübnan'ın farklı bölgelerinde Hizbullah mensuplarının kullandığı çağrı cihazlarında eş zamanlı patlamalar meydana geldi. Resmi verilere göre 37 kişi öldü, 3 binden fazla kişi de yaralandı. Binlerce cihazın aynı anda patlamasına neyin sebep olduğu henüz bilinmiyor.Lübnanlı yetkililer olaydan İsrail’i sorumlu tutarken İsrail’den konuyla ilgili henüz bir açıklama gelmedi.Rusya Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü Mariya Zaharova, Lübnan'da yaşananları korkunç bir terör eylemi ve büyük bir çatışmayı kışkırtma girişimi olarak nitelendirdi.
https://anlatilaninotesi.com.tr/20240920/birlesmis-milletlerden-lubnanda-cihazlarin-patlatilmasiyla-ilgili-aciklama-savas-sucu-1088263903.html
lübnan
washington
suriye
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
2024
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
SON HABERLER
tr_TR
https://cdn.img.anlatilaninotesi.com.tr/img/07e8/07/19/1086215242_37:0:664:470_1920x0_80_0_0_1f6fda7a9e5492b3783eb80489fa5d1a.png
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
vasiliy nebenzya, birleşmiş milletler güvenlik konseyi (bmgk), lübnan, ortadoğu, siber saldırı, abd, savaş, washington, müttefik, suriye, hizbullah, teknoloji, mariya zaharova
vasiliy nebenzya, birleşmiş milletler güvenlik konseyi (bmgk), lübnan, ortadoğu, siber saldırı, abd, savaş, washington, müttefik, suriye, hizbullah, teknoloji, mariya zaharova
Nebenzya: Lübnan'daki siber saldırıyı düzenleyenler büyük bir Ortadoğu savaşını kışkırtmak istedi
Rusya’nın BM Daimi Temsilcisi Nebenzya, Lübnan’daki siber saldırıyı düzenleyenlerin Ortadoğu'da büyük bir savaşı kışkırtmaya çalıştıklarına dikkat çekti.
Rusya'nın Birleşmiş Milletler (BM) Daimi Temsilcisi Vasiliy Nebenzya, BM Güvenlik Konseyi’nin toplantısında Lübnan'da iletişim cihazları patlamalarını düzenleyenlerin ‘yeni bir büyük Ortadoğu savaşını’ kışkırtmaya çalıştıklarını söyledi.
Nebenzya, “İletişim araçlarının kötü niyetli kullanımı açısından eşi görülmemiş bu saldırının organizatörlerinin, yeni bir büyük Ortadoğu savaşını çıkarmak amacıyla, kasıtlı olarak büyük ölçekli silahlı bir çatışmayı kışkırtmaya çalıştıkları açık” dedi.
ABD ve müttefiklerinin eylemlerinin dünyayı iletişim cihazları yoluyla gerçekleştirilebilecek terör saldırıları tehdidiyle karşı karşıya getirdiğini belirten Rus diplomat, “Washington ve müttefiklerinin bilgi ve iletişim teknolojilerini diğer devletlere karşı saldırgan askeri-siyasi amaçlarla kullanma yönünde ilan ettikleri rota göz önüne alındığında, bizi iletişim araçlarının kullanıldığı bir terör tehdidiyle karşı karşıya kalabileceğimiz aşamaya getiren şeyin onların eylemleri olduğu açık” ifadelerini kullandı.
Nebenzya, Lübnan ve Suriye'de yaşananların Ortadoğu'daki gerilimi ‘yeni bir yüksek teknoloji boyutuna’ taşıdığını ve bunun ‘son derece tehlikeli bir sapma’ olduğunu kaydetti.
17 ve 18 Eylül'de Lübnan'ın farklı bölgelerinde Hizbullah mensuplarının kullandığı çağrı cihazlarında eş zamanlı patlamalar meydana geldi. Resmi verilere göre 37 kişi öldü, 3 binden fazla kişi de yaralandı. Binlerce cihazın aynı anda patlamasına neyin sebep olduğu henüz bilinmiyor.
Lübnanlı yetkililer olaydan İsrail’i sorumlu tutarken İsrail’den konuyla ilgili henüz bir açıklama gelmedi.
Rusya Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü Mariya Zaharova, Lübnan'da yaşananları korkunç bir terör eylemi ve büyük bir çatışmayı kışkırtma girişimi olarak nitelendirdi.