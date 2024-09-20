https://anlatilaninotesi.com.tr/20240920/birlesmis-milletlerden-lubnanda-cihazlarin-patlatilmasiyla-ilgili-aciklama-savas-sucu-1088263903.html
Birleşmiş Milletler'den Lübnan'da cihazların patlatılmasıyla ilgili açıklama: 'Savaş suçu'
Birleşmiş Milletler'den Lübnan'da cihazların patlatılmasıyla ilgili açıklama: 'Savaş suçu'
Sputnik Türkiye
Birleşmiş Milletler (BM), Lübnan'da cihazların patlatılmasıyla ilgili konuya ilişkin yaptığı açıklamada, siviller arasında korku yaymaya yönelik şiddet... 20.09.2024, Sputnik Türkiye
2024-09-20T22:52+0300
2024-09-20T22:52+0300
2024-09-20T22:52+0300
israil- filistin çatışması
bm
birleşmiş milletler (bm)
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israil
lübnan
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savaş suçu
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BM Güvenlik Konseyi'nde (BMGK), Lübnan'daki gelişmelere ilişkin acil oturum düzenlendi.Burada üye ülkeleri bilgilendiren BM İnsan Hakları Yüksek Komiseri Volker Türk, Lübnan'da cihazların patlatılarak sivillere düzenlenen saldırıları dehşetle karşıladığını bildirdi.Türk, söz konusu saldırının yeni bir harp şekli teşkil ettiğini belirterek, iletişim cihazlarının silaha dönüştürüldüğünü ve market, sokak kenarları, evler, hastaneler ve üniversitelerde patlatıldığını anımsattı.'Bu yeni normal olamaz'Bu saldırının Lübnan halkı nezdinde çok büyük bir panik ve korku yarattığına dikkati çeken Türk, "Bu yeni normal olamaz" diye konuştu.Türk, savaşların kuralları olduğunu ve tüm tarafları bağladığını belirterek, başka insanlara yönelik şiddet uygulandığında sivil ve askeri hedefler arasında ayrım gözetmenin zorunlu olduğunu dile getirdi.Sivilleri korumak için gerekli her türlü önlemin alınması gerektiğini ifade eden Türk, "Saldırılar orantılı olmak zorundadır" dedi.Türk, uluslararası insan hakları hukukunun savaş zamanında bile her kişinin eşitliğini ve onurunu korumak için var olduğunun altını çizdi.Siviller üzerinde etkilerinin öngörülemeyeceği saldırıların gerçekleşmemesi gerektiğini söyleyen Türk, uluslararası insancıl hukuk uyarınca taşınabilir nesnelere patlayıcı tuzak kurulmasının yasak olduğunu belirtti.'Savaş suçudur'Türk, "Siviller arasında korku yaymaya yönelik şiddet eylemleri savaş suçudur" diyerek, saldırılar konusunda bağımsız, şeffaf ve kapsamlı soruşturma talep etti.Bu korkunç olayın 'tek başına değerlendirilemeyeceğini' vurgulayan Türk, olayın Gazze ve Batı Şeria ile Doğu Kudüs'te çığ gibi artan şiddetle bağlantılı olduğunu kaydetti.
https://anlatilaninotesi.com.tr/20240920/israil-beyruta-hedefli-saldirdigini-duyurdu-1088254498.html
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bm, birleşmiş milletler (bm), volker türk, israil, lübnan, telsiz, savaş suçu, sivil
bm, birleşmiş milletler (bm), volker türk, israil, lübnan, telsiz, savaş suçu, sivil
Birleşmiş Milletler'den Lübnan'da cihazların patlatılmasıyla ilgili açıklama: 'Savaş suçu'
Birleşmiş Milletler (BM), Lübnan'da cihazların patlatılmasıyla ilgili konuya ilişkin yaptığı açıklamada, siviller arasında korku yaymaya yönelik şiddet eylemlerinin savaş suçu olduğunu dile getirdi.
BM Güvenlik Konseyi'nde (BMGK), Lübnan'daki gelişmelere ilişkin acil oturum düzenlendi.
Burada üye ülkeleri bilgilendiren BM İnsan Hakları Yüksek Komiseri Volker Türk, Lübnan'da cihazların patlatılarak sivillere düzenlenen saldırıları dehşetle karşıladığını bildirdi.
Türk, söz konusu saldırının yeni bir harp şekli teşkil ettiğini belirterek, iletişim cihazlarının silaha dönüştürüldüğünü ve market, sokak kenarları, evler, hastaneler ve üniversitelerde patlatıldığını anımsattı.
Bu saldırının Lübnan halkı nezdinde çok büyük bir panik ve korku yarattığına dikkati çeken Türk, "Bu yeni normal olamaz" diye konuştu.
Türk, savaşların kuralları olduğunu ve tüm tarafları bağladığını belirterek, başka insanlara yönelik şiddet uygulandığında sivil ve askeri hedefler arasında ayrım gözetmenin zorunlu olduğunu dile getirdi.
Sivilleri korumak için gerekli her türlü önlemin alınması gerektiğini ifade eden Türk, "Saldırılar orantılı olmak zorundadır" dedi.
Türk, uluslararası insan hakları hukukunun savaş zamanında bile her kişinin eşitliğini ve onurunu korumak için var olduğunun altını çizdi.
Siviller üzerinde etkilerinin öngörülemeyeceği saldırıların gerçekleşmemesi gerektiğini söyleyen Türk, uluslararası insancıl hukuk uyarınca taşınabilir nesnelere patlayıcı tuzak kurulmasının yasak olduğunu belirtti.
Türk, "Siviller arasında korku yaymaya yönelik şiddet eylemleri savaş suçudur" diyerek, saldırılar konusunda bağımsız, şeffaf ve kapsamlı soruşturma talep etti.
Bu korkunç olayın 'tek başına değerlendirilemeyeceğini' vurgulayan Türk, olayın Gazze ve Batı Şeria ile Doğu Kudüs'te çığ gibi artan şiddetle bağlantılı olduğunu kaydetti.