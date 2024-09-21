https://anlatilaninotesi.com.tr/20240921/isvecli-iklim-aktivisti-thunberg-israilin-filistindeki-soykirimi-sonderecekorkunc-1088292196.html
İsveçli iklim aktivisti Thunberg: İsrail'in Filistin'deki soykırımı son derece korkunç
İsveçli iklim aktivisti Thunberg: İsrail'in Filistin'deki soykırımı son derece korkunç
Sputnik Türkiye
İsveçli iklim aktivisti Greta Thunberg, İsrail'in Filistin'de yaptığı soykırımın son derece korkunç olduğunu söyledi. 21.09.2024, Sputnik Türkiye
2024-09-21T19:18+0300
2024-09-21T19:18+0300
2024-09-21T19:18+0300
israil- filistin çatışması
isveç
stockholm
greta thunberg
israil
israil-filistin
filistin
israil-filistin sorunu
soykırım
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İsveç'in başkenti Stockholm'de yaklaşık 5 bin kişi, İsrail'i protesto etmek ve Filistin'e destek vermek için bir araya geldi.Göstericiler arasında bulunan Thunberg, "İsrail'in Filistin'deki soykırımı son derece korkunç" dedi.İsrail'in canlı yayında soykırım yaptığını belirten Thunberg konuşmasında şu cümleleri kaydetti:Thunberg, "Bir soykırım sırasında sessiz kalmak, sessizlik, ortak olmaktır. Hepimizin üstlenmesi gereken bir rol var. Mesela İsveç gibi ülkelerde, İsrail'i, İsrailli firmaları ve kurumları boykot edip, yatırımları geri çekip yaptırım uygulayabiliriz. Hepimiz bir şeyler yapabiliriz, bunu sadece bulmalıyız" diye konuştu.Binlerce kişi Filistin'e destek için bir araya geldiÖte yandan, ülkedeki çok sayıda sivil toplum kuruluşunun çağrısıyla Stockholm'ün Odenplan bölgesinde toplanan göstericiler, İsrail'in Gazze'ye düzenlediği saldırılara son vermesi, derhal ateşkes ilan edilmesi ve Gazze'ye insani yardım malzemelerinin eksiksiz girişine izin verilmesi çağrısında bulundu.Göstericiler, "Gazze'de çocuklar öldürülüyor", "Soykırımı durdurun", "Sonsuza kadar Filistin" yazılı pankartlarla, Gazze'de öldürülen çocukları temsilen maketler taşıdı."Filistin'e özgürlük" sloganları atan göstericiler, daha sonra İsveç Dışişleri Bakanlığı önüne yürüdü.Yürüyüşe katılanlar, İsveç hükümetinin İsrail'e destek vermesine de tepki gösterdi. Göstericiler, İsrail'in işlediği savaş suçlarına ortaklık yapmakla itham ettikleri İsveç hükümetini protesto etti.
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isveç, stockholm, greta thunberg, israil, israil-filistin, filistin, israil-filistin sorunu, soykırım
isveç, stockholm, greta thunberg, israil, israil-filistin, filistin, israil-filistin sorunu, soykırım
İsveçli iklim aktivisti Thunberg: İsrail'in Filistin'deki soykırımı son derece korkunç
İsveçli iklim aktivisti Greta Thunberg, İsrail'in Filistin'de yaptığı soykırımın son derece korkunç olduğunu söyledi.
İsveç'in başkenti Stockholm'de yaklaşık 5 bin kişi, İsrail'i protesto etmek ve Filistin'e destek vermek için bir araya geldi.
Göstericiler arasında bulunan Thunberg, "İsrail'in Filistin'deki soykırımı son derece korkunç" dedi.
İsrail'in canlı yayında soykırım yaptığını belirten Thunberg konuşmasında şu cümleleri kaydetti:
İnsanların, olanları ve canlı yayında olan bir soykırımın olduğunu görüp de günlük hayatlarına nasıl devam edebildiğini ve umurunda olmadığını anlamıyorum. Bunu anlamıyorum. Bence harekete geçme imkanı olan herkes, nerede olursa olsun, kim olursa olsun, sesini yükseltmeli ve durdurmak için elinden gelen her şeyi yapmalı.
Thunberg, "Bir soykırım sırasında sessiz kalmak, sessizlik, ortak olmaktır. Hepimizin üstlenmesi gereken bir rol var. Mesela İsveç gibi ülkelerde, İsrail'i, İsrailli firmaları ve kurumları boykot edip, yatırımları geri çekip yaptırım uygulayabiliriz. Hepimiz bir şeyler yapabiliriz, bunu sadece bulmalıyız" diye konuştu.
Binlerce kişi Filistin'e destek için bir araya geldi
Öte yandan, ülkedeki çok sayıda sivil toplum kuruluşunun çağrısıyla Stockholm'ün Odenplan bölgesinde toplanan göstericiler, İsrail'in Gazze'ye düzenlediği saldırılara son vermesi, derhal ateşkes ilan edilmesi ve Gazze'ye insani yardım malzemelerinin eksiksiz girişine izin verilmesi çağrısında bulundu.
Göstericiler, "Gazze'de çocuklar öldürülüyor", "Soykırımı durdurun", "Sonsuza kadar Filistin" yazılı pankartlarla, Gazze'de öldürülen çocukları temsilen maketler taşıdı.
"Filistin'e özgürlük" sloganları atan göstericiler, daha sonra İsveç Dışişleri Bakanlığı önüne yürüdü.
Yürüyüşe katılanlar, İsveç hükümetinin İsrail'e destek vermesine de tepki gösterdi. Göstericiler, İsrail'in işlediği savaş suçlarına ortaklık yapmakla itham ettikleri İsveç hükümetini protesto etti.