https://anlatilaninotesi.com.tr/20240921/istanbul-havalimani-amsterdam-paris-ve-londrayi-geride-birakti-1088271523.html
İstanbul Havalimanı, Amsterdam, Paris ve Londra'yı geride bıraktı
İstanbul Havalimanı, Amsterdam, Paris ve Londra'yı geride bıraktı
Sputnik Türkiye
İstanbul Havalimanı günlük bin 488 uçuş ile Amsterdam, Paris ve Londra'yı geri bırakarak Avrupa'nın zirvesindeki yerini korudu 21.09.2024, Sputnik Türkiye
2024-09-21T11:17+0300
2024-09-21T11:17+0300
2024-09-21T11:24+0300
türkiye
ulaştırma ve altyapı bakanlığı
abdulkadir uraloğlu
istanbul havalimanı
amsterdam
paris
yolcu sayısı
uçuş
https://cdn.img.anlatilaninotesi.com.tr/img/07e8/05/05/1083493048_0:225:2048:1377_1920x0_80_0_0_60771685d6dc9f6cba62225420aa0f89.jpg
Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Abdulkadir Uraloğlu, Avrupa Hava Seyrüsefer Emniyeti Teşkilatı'nın (EUROCONTROL) 9-15 Eylül tarihlerinde Avrupa'daki havalimanlarında gerçekleşen havacılık istatistiklerinin yer aldığı 19 Eylül tarihli Avrupa Havacılık Genel Bakış Raporu'na ilişkin değerlendirmelerde bulundu. Uraloğlu, küresel ölçekli 25 havalimanı içerisinde ise ortalama 747 günlük uçak kalkışının gerçekleştiği İstanbul Havalimanı'nın dünya genelinde de 7. sırada yer aldığına dikkat çekti.Türkiye, Avrupa'da altıncı sırada EUROCONTROL tarafından 19 Eylül tarihinde yayınlanan Avrupa Havacılık Genel Bakış Raporu'nda yayımlanan hava trafik istatistiklerine göre Türkiye'nin günlük ortalama 3 bin 735 uçuş ile Avrupa'da en yoğun trafik hacmine sahip ülkeler arasında 6.sırada yer aldığını vurgulayan Bakan Uraloğlu şu bilgileri paylaştı: Bakan Uraloğlu, EUROCONTROL üyeleri arasında 7 saha kontrol merkezinde uçuş başına ortalama 1 dakikadan fazla gecikme süreleri yakalandığını belirterek, “Budapeşte ortalama 4,4 dakikalık gecikme ile en yüksek gecikme yaşayan hava sahası oldu. Karlsruhe hava şartlarından kaynaklı ortalama 1,9 dakikalık gecikme süresi elde etti. Zagreb ve Belgrad ise 1,8 dakika ile en yoğun gecikme yaşayan saha kontrol merkezleri arasında yer aldı” diye konuştu.
https://anlatilaninotesi.com.tr/20240920/ulastirma-ve-altyapi-bakani-uraloglu-siber-guvenlik-noktasinda-dunyadaki-en-guvenli-ulkelerden-bir-1088257940.html
türkiye
istanbul havalimanı
amsterdam
paris
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
2024
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
SON HABERLER
tr_TR
https://cdn.img.anlatilaninotesi.com.tr/img/07e8/05/05/1083493048_0:33:2048:1569_1920x0_80_0_0_404b140fab1510af49b349c525954034.jpg
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
ulaştırma ve altyapı bakanlığı, abdulkadir uraloğlu, istanbul havalimanı, amsterdam, paris, yolcu sayısı, uçuş
ulaştırma ve altyapı bakanlığı, abdulkadir uraloğlu, istanbul havalimanı, amsterdam, paris, yolcu sayısı, uçuş
İstanbul Havalimanı, Amsterdam, Paris ve Londra'yı geride bıraktı
11:17 21.09.2024 (güncellendi: 11:24 21.09.2024)
İstanbul Havalimanı günlük bin 488 uçuş ile Amsterdam, Paris ve Londra'yı geri bırakarak Avrupa'nın zirvesindeki yerini korudu
Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Abdulkadir Uraloğlu, Avrupa Hava Seyrüsefer Emniyeti Teşkilatı'nın (EUROCONTROL) 9-15 Eylül tarihlerinde Avrupa'daki havalimanlarında gerçekleşen havacılık istatistiklerinin yer aldığı 19 Eylül tarihli Avrupa Havacılık Genel Bakış Raporu'na ilişkin değerlendirmelerde bulundu.
İstanbul Havalimanı'nın günlük ortalama bin 488 uçuş ile Avrupa'daki en yoğun havalimanı olduğunun altını çizen Bakan Uraloğlu, “İstanbul Havalimanımız Amsterdam, Paris ve Londra gibi Avrupa başkentlerindeki havalimanlarını geride bırakarak zirvedeki yerini korudu. Günlük ortalama 949 uçuş gerçekleştiren Antalya Havalimanı ise aynı listede 10. sırada yer aldı” dedi.
Uraloğlu, küresel ölçekli 25 havalimanı içerisinde ise ortalama 747 günlük uçak kalkışının gerçekleştiği İstanbul Havalimanı'nın dünya genelinde de 7. sırada yer aldığına dikkat çekti.
Türkiye, Avrupa'da altıncı sırada
EUROCONTROL tarafından 19 Eylül tarihinde yayınlanan Avrupa Havacılık Genel Bakış Raporu'nda yayımlanan hava trafik istatistiklerine göre Türkiye'nin günlük ortalama 3 bin 735 uçuş ile Avrupa'da en yoğun trafik hacmine sahip ülkeler arasında 6.sırada yer aldığını vurgulayan Bakan Uraloğlu şu bilgileri paylaştı:
“Uçuş yoğunluğundaki başarımız uçuşlardaki gecikme sürelerinde de devam etti. Raporda EUROCONTROL hava sahası uçuş başına ortalama 2,27 dakikalık bir gecikme süresi elde ederken Türk hava sahamız ise uçuş başına sadece 0,5 dakikanın altındaki gecikme süresi ile Avrupa'nın en verimli hava sahalarından biri oldu.”
Bakan Uraloğlu, EUROCONTROL üyeleri arasında 7 saha kontrol merkezinde uçuş başına ortalama 1 dakikadan fazla gecikme süreleri yakalandığını belirterek, “Budapeşte ortalama 4,4 dakikalık gecikme ile en yüksek gecikme yaşayan hava sahası oldu. Karlsruhe hava şartlarından kaynaklı ortalama 1,9 dakikalık gecikme süresi elde etti. Zagreb ve Belgrad ise 1,8 dakika ile en yoğun gecikme yaşayan saha kontrol merkezleri arasında yer aldı” diye konuştu.