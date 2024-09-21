https://anlatilaninotesi.com.tr/20240921/istanbul-havalimani-amsterdam-paris-ve-londrayi-geride-birakti-1088271523.html

İstanbul Havalimanı, Amsterdam, Paris ve Londra'yı geride bıraktı

İstanbul Havalimanı, Amsterdam, Paris ve Londra'yı geride bıraktı

Sputnik Türkiye

İstanbul Havalimanı günlük bin 488 uçuş ile Amsterdam, Paris ve Londra'yı geri bırakarak Avrupa'nın zirvesindeki yerini korudu 21.09.2024, Sputnik Türkiye

2024-09-21T11:17+0300

2024-09-21T11:17+0300

2024-09-21T11:24+0300

türkiye

ulaştırma ve altyapı bakanlığı

abdulkadir uraloğlu

istanbul havalimanı

amsterdam

paris

yolcu sayısı

uçuş

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Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Abdulkadir Uraloğlu, Avrupa Hava Seyrüsefer Emniyeti Teşkilatı'nın (EUROCONTROL) 9-15 Eylül tarihlerinde Avrupa'daki havalimanlarında gerçekleşen havacılık istatistiklerinin yer aldığı 19 Eylül tarihli Avrupa Havacılık Genel Bakış Raporu'na ilişkin değerlendirmelerde bulundu. Uraloğlu, küresel ölçekli 25 havalimanı içerisinde ise ortalama 747 günlük uçak kalkışının gerçekleştiği İstanbul Havalimanı'nın dünya genelinde de 7. sırada yer aldığına dikkat çekti.Türkiye, Avrupa'da altıncı sırada EUROCONTROL tarafından 19 Eylül tarihinde yayınlanan Avrupa Havacılık Genel Bakış Raporu'nda yayımlanan hava trafik istatistiklerine göre Türkiye'nin günlük ortalama 3 bin 735 uçuş ile Avrupa'da en yoğun trafik hacmine sahip ülkeler arasında 6.sırada yer aldığını vurgulayan Bakan Uraloğlu şu bilgileri paylaştı: Bakan Uraloğlu, EUROCONTROL üyeleri arasında 7 saha kontrol merkezinde uçuş başına ortalama 1 dakikadan fazla gecikme süreleri yakalandığını belirterek, “Budapeşte ortalama 4,4 dakikalık gecikme ile en yüksek gecikme yaşayan hava sahası oldu. Karlsruhe hava şartlarından kaynaklı ortalama 1,9 dakikalık gecikme süresi elde etti. Zagreb ve Belgrad ise 1,8 dakika ile en yoğun gecikme yaşayan saha kontrol merkezleri arasında yer aldı” diye konuştu.

https://anlatilaninotesi.com.tr/20240920/ulastirma-ve-altyapi-bakani-uraloglu-siber-guvenlik-noktasinda-dunyadaki-en-guvenli-ulkelerden-bir-1088257940.html

türkiye

istanbul havalimanı

amsterdam

paris

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ulaştırma ve altyapı bakanlığı, abdulkadir uraloğlu, istanbul havalimanı, amsterdam, paris, yolcu sayısı, uçuş