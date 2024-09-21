https://anlatilaninotesi.com.tr/20240921/elektrikli-araclarin-deposu-artik-gunes-enerjisiyle-sarj-edilebilecek-1088282395.html

Sinop'ta kurulan güneş panelleri, elektrikli araçları şarj edecek

Sinop'ta kurulan güneş panelleri, elektrikli araçları şarj edecek

Sputnik Türkiye

Elektrikli araç kullanımının çoğalmasıyla araç sahiplerinin en büyük sorunu şarj istasyonu bulma ve aracın şarj edilme süresi oldu. Sinop'ta bir öğretim üyesi... 21.09.2024, Sputnik Türkiye

2024-09-21T13:56+0300

2024-09-21T13:56+0300

2024-09-21T14:02+0300

türkiye

türkiye

sinop

elektrikli araç

elektrikli otomobil

şarj istasyonu

güneş enerjisi

güneş paneli

sürdürülebilirlik

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Trafikte elektrikli araba kullanımının çoğalmasıyla birlikte, araç sahiplerinin birinci önceliği şarj imkanları ve aracın şarj edilme süresi oluyor. Sinop Üniversitesi Meslek Yüksekokulu Dr. Öğretim Üyesi Serkan İşcan, güneş panellerinden elde edilen enerji ile elektrikli araçları şarj edebilen bir sistem kurdu. İşcan, üniversitenin kampüs alanında kurduğu istasyonu yapma amacının 'sürdürülebilir enerji kaynaklarını etkin bir şekilde kullanarak elektrikli araçları çevre dostu bir şekilde şarj edebilmesini sağlamak olduğunu' belirtti. Dört aşamadan oluşan projenin birinci aşamasını anlatan İşcan, bu aşamada alternatif akım AC1 şarj istasyonu geliştirdiğini, istasyonda 10 saatten 2 saate kadar aracın şarjını düşürebildiğini açıkladı.Şarj yönteminden elde edilen bilgilerle ikinci aşamada, güneş enerjisinden kullanılmayan veya fazla elde edilen enerjiyi depolamak için bir sistem kurulacağını söyleyen İşcan, üçüncü aşamada akıllı şebekelerle iletişim halinde olacaklarını belirtti. Akıllı şebeke modelini 2030'a kadar hızlıca geliştirip, 4. aşamada tüm sistemleri yapay zeka modelleriyle entegre ederek yönetmeyi planladıklarını açıkladı.

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türkiye, sinop, elektrikli araç, elektrikli otomobil, şarj istasyonu, güneş enerjisi, güneş paneli, sürdürülebilirlik