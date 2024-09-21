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Sinop'ta kurulan güneş panelleri, elektrikli araçları şarj edecek
Sinop'ta kurulan güneş panelleri, elektrikli araçları şarj edecek
Sputnik Türkiye
Elektrikli araç kullanımının çoğalmasıyla araç sahiplerinin en büyük sorunu şarj istasyonu bulma ve aracın şarj edilme süresi oldu. Sinop'ta bir öğretim üyesi... 21.09.2024, Sputnik Türkiye
2024-09-21T13:56+0300
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Trafikte elektrikli araba kullanımının çoğalmasıyla birlikte, araç sahiplerinin birinci önceliği şarj imkanları ve aracın şarj edilme süresi oluyor. Sinop Üniversitesi Meslek Yüksekokulu Dr. Öğretim Üyesi Serkan İşcan, güneş panellerinden elde edilen enerji ile elektrikli araçları şarj edebilen bir sistem kurdu. İşcan, üniversitenin kampüs alanında kurduğu istasyonu yapma amacının 'sürdürülebilir enerji kaynaklarını etkin bir şekilde kullanarak elektrikli araçları çevre dostu bir şekilde şarj edebilmesini sağlamak olduğunu' belirtti. Dört aşamadan oluşan projenin birinci aşamasını anlatan İşcan, bu aşamada alternatif akım AC1 şarj istasyonu geliştirdiğini, istasyonda 10 saatten 2 saate kadar aracın şarjını düşürebildiğini açıkladı.Şarj yönteminden elde edilen bilgilerle ikinci aşamada, güneş enerjisinden kullanılmayan veya fazla elde edilen enerjiyi depolamak için bir sistem kurulacağını söyleyen İşcan, üçüncü aşamada akıllı şebekelerle iletişim halinde olacaklarını belirtti. Akıllı şebeke modelini 2030'a kadar hızlıca geliştirip, 4. aşamada tüm sistemleri yapay zeka modelleriyle entegre ederek yönetmeyi planladıklarını açıkladı.
https://anlatilaninotesi.com.tr/20240905/petrol-kaynakli-yanginlar-ses-dalgalariyla-sondurulebilecek-1087672163.html
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türkiye, sinop, elektrikli araç, elektrikli otomobil, şarj istasyonu, güneş enerjisi, güneş paneli, sürdürülebilirlik
türkiye, sinop, elektrikli araç, elektrikli otomobil, şarj istasyonu, güneş enerjisi, güneş paneli, sürdürülebilirlik

Sinop'ta kurulan güneş panelleri, elektrikli araçları şarj edecek

13:56 21.09.2024 (güncellendi: 14:02 21.09.2024)
© İHA / OSMAN AKSU-AW292055Sinop elektrikli araçlar için güneş panelli şarj
Sinop elektrikli araçlar için güneş panelli şarj - Sputnik Türkiye, 1920, 21.09.2024
© İHA / OSMAN AKSU-AW292055
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Elektrikli araç kullanımının çoğalmasıyla araç sahiplerinin en büyük sorunu şarj istasyonu bulma ve aracın şarj edilme süresi oldu. Sinop'ta bir öğretim üyesi, güneşi kullanarak yenilebilir enerjiyle elektrik üreten bir istasyon kurdu. Bu istasyon sayesinde elektrik bir aracın şarj süresini 2 saate kadar indirilebildiği söyleniyor.
Trafikte elektrikli araba kullanımının çoğalmasıyla birlikte, araç sahiplerinin birinci önceliği şarj imkanları ve aracın şarj edilme süresi oluyor.
Sinop Üniversitesi Meslek Yüksekokulu Dr. Öğretim Üyesi Serkan İşcan, güneş panellerinden elde edilen enerji ile elektrikli araçları şarj edebilen bir sistem kurdu.
İşcan, üniversitenin kampüs alanında kurduğu istasyonu yapma amacının 'sürdürülebilir enerji kaynaklarını etkin bir şekilde kullanarak elektrikli araçları çevre dostu bir şekilde şarj edebilmesini sağlamak olduğunu' belirtti.
Dört aşamadan oluşan projenin birinci aşamasını anlatan İşcan, bu aşamada alternatif akım AC1 şarj istasyonu geliştirdiğini, istasyonda 10 saatten 2 saate kadar aracın şarjını düşürebildiğini açıkladı.
Şarj yönteminden elde edilen bilgilerle ikinci aşamada, güneş enerjisinden kullanılmayan veya fazla elde edilen enerjiyi depolamak için bir sistem kurulacağını söyleyen İşcan, üçüncü aşamada akıllı şebekelerle iletişim halinde olacaklarını belirtti. Akıllı şebeke modelini 2030'a kadar hızlıca geliştirip, 4. aşamada tüm sistemleri yapay zeka modelleriyle entegre ederek yönetmeyi planladıklarını açıkladı.
Selçuk Üniversitesi - Sputnik Türkiye, 1920, 05.09.2024
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