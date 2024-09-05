https://anlatilaninotesi.com.tr/20240905/petrol-kaynakli-yanginlar-ses-dalgalariyla-sondurulebilecek-1087672163.html

Petrol kaynaklı yangınlar, ses dalgalarıyla söndürülebilecek

Petrol kaynaklı yangınlar, ses dalgalarıyla söndürülebilecek

Sputnik Türkiye

Selçuk Üniversitesi Doğanhisar Meslek Yüksekokulu'nda müdürlük yapan Doç. Dr. Yavuz Selim Taşpınar, ses dalgalarını kullanarak yangını söndüren bir cihaz... 05.09.2024, Sputnik Türkiye

2024-09-05T10:08+0300

2024-09-05T10:08+0300

2024-09-05T10:08+0300

türkiye

orman yangını

yangın

yangın söndürme

yangın söndürme tüpü

türkiye

konya

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Selçuk Üniversitesi Doğanhisar Meslek Yüksekokulu'nda müdür olarak görev yapan Doç. Dr. Yavuz Selim Taşpınar, üzerinde çalıştığı ve geliştirdiği proje ile petrol kaynaklı yangınları söndürmek için ses dalgalarından yararlanan bir sistem geliştirdi.Benzin, gaz yağı, tiner ve likit petrol gazı (LPG) kaynaklı yangınlarda kullanılabilecek olan titreşimli ses frekansları, alevleri teker teker ayırarak yangının söndürülmesinde büyük etkiye sahip olduğu bildirildi.Açık ve kapalı alan fark etmeksizin uçak, uzay mekikleri ve hızlı tren gibi alanlarda çıkan yangınlara hızlıca müdahale edilip söndürülmesine yarayan proje, Türkiye'de ses dalgalarıyla yangına müdahale konusunda gerçekleştirilen ilk proje olarak biliniyor.Taşpınar, geliştirdiği 3 aşamalı yazılım sayesinde tespit edilen yangını, ses dalgalı yangın söndürme sisteminde farklı ses frekansı, mesafe, yakıt ve alev büyüklüklerini kullanarak toplam 17 bin 442 deney ile geliştirdiğini açıkladı.Çalışmada, 2-70 hz ses frekansı ve 10-190 santimetre mesafe aralığında, 4 farklı yakıt ve 5 farklı alev büyüklüğünde deneyler yapılarak etkili alev söndürme aralıkları belirlendiğini açıklayan Taşpınar, 'yangın sonrası soğumanın normale göre 2 kat daha hızlı olduğunun' gözlemlendiğini bildirdi.2015 yılında ABD Virginia'da iki mühendislik öğrencisi ses dalgalarını kullanarak bir yangın söndürücü oluşturmuştuSeth Robertson ve Viet Tran isimli 2 üniversite öğrencisi tarafından küçük mutfak yangınlarını hızlı ve etkili bir şekilde söndürmek için yaratılan 'akustik yangın söndürücü' olarak tasarladıkları proje bir çok kişinin ilgisini çekmiş. İkili, ses dalgalarının ayrıca basınç dalgaları olduğundan bahsetmiş, 'cihaz sayesinde oksijenin bir kısmını yerinden edip doğru frekanstaki ses dalgalarını yangının içindeki oksijeni alevlerden uzaklaştırmak için kullandıklarını' açıkladılar. Bu basınç dalgaları sayesinde yangının yeniden alevlenmesi söndürülüyor.2 öğrenci, yaklaşık 10 yıl sonra bugün büyük orman yangınlarıyla mücadele etmek amacıyla yaptıkları icatları lisanslayan bir firmaya danışmanlık sağlıyor.

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