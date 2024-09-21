https://anlatilaninotesi.com.tr/20240921/belediye-otobusu-agaca-carpti-bir-yolcu-camdan-firladi-1088289268.html
Belediye otobüsü ağaca çarptı: Bir yolcu camdan fırladı
Belediye otobüsü ağaca çarptı: Bir yolcu camdan fırladı
Sputnik Türkiye
Bursa'da yaşanan otobüs kazasında belediye otobüsü kayganlaşan yolda kayarak ağaca çarptı. Bir yolcu çarpmanın etkisiyle camdan fırlarken, beş kişi yaralandı. 21.09.2024, Sputnik Türkiye
2024-09-21T16:48+0300
2024-09-21T16:48+0300
2024-09-21T16:49+0300
türkiye
bursa büyükşehir belediyesi
bursa
otobüs kazası
kaza
kaza sebebi
yolcu
yaralama
https://cdn.img.anlatilaninotesi.com.tr/img/07e8/09/15/1088289114_0:0:999:562_1920x0_80_0_0_dfe8537019bbce353f3246d4c9e21e5b.jpg
Bursa'nın Yıldırım ilçesinde, Mehmet K. idaresindeki 16 ADY 473 plakalı belediye otobüsü, yağmur sonrası kayganlaşan yolda sürücüsünün hakimiyetinden çıktı. Yol kenarındaki ağaca çarpan belediye otobüsü, zor durabildi. Kaza sonrası olay yerinde can pazarı yaşanırken 5 kişinin yaralandığı kazada, yolculardan biri camdan yere fırlayarak yaralandı. Olay yerine sevk edilen ambulanslar ile yaralılar çevre hastanelere kaldırıldı. Polis kazayla ilgili tahkikat başlattı.
https://anlatilaninotesi.com.tr/20240913/antalyada-otel-servisi-sarampole-uctu-7-yarali-1087999332.html
türkiye
bursa
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
2024
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
SON HABERLER
tr_TR
https://cdn.img.anlatilaninotesi.com.tr/img/07e8/09/15/1088289114_250:0:999:562_1920x0_80_0_0_3914d8e01cbf5ad29a0b52fd623b6f27.jpg
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
bursa büyükşehir belediyesi, bursa, otobüs kazası, kaza, kaza sebebi, yolcu, yaralama
bursa büyükşehir belediyesi, bursa, otobüs kazası, kaza, kaza sebebi, yolcu, yaralama
Belediye otobüsü ağaca çarptı: Bir yolcu camdan fırladı
16:48 21.09.2024 (güncellendi: 16:49 21.09.2024)
Bursa'da yaşanan otobüs kazasında belediye otobüsü kayganlaşan yolda kayarak ağaca çarptı. Bir yolcu çarpmanın etkisiyle camdan fırlarken, beş kişi yaralandı.
Bursa'nın Yıldırım ilçesinde, Mehmet K. idaresindeki 16 ADY 473 plakalı belediye otobüsü, yağmur sonrası kayganlaşan yolda sürücüsünün hakimiyetinden çıktı. Yol kenarındaki ağaca çarpan belediye otobüsü, zor durabildi.
Kaza sonrası olay yerinde can pazarı yaşanırken 5 kişinin yaralandığı kazada, yolculardan biri camdan yere fırlayarak yaralandı. Olay yerine sevk edilen ambulanslar ile yaralılar çevre hastanelere kaldırıldı. Polis kazayla ilgili tahkikat başlattı.