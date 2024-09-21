https://anlatilaninotesi.com.tr/20240921/belediye-otobusu-agaca-carpti-bir-yolcu-camdan-firladi-1088289268.html

Belediye otobüsü ağaca çarptı: Bir yolcu camdan fırladı

Belediye otobüsü ağaca çarptı: Bir yolcu camdan fırladı

Sputnik Türkiye

Bursa'da yaşanan otobüs kazasında belediye otobüsü kayganlaşan yolda kayarak ağaca çarptı. Bir yolcu çarpmanın etkisiyle camdan fırlarken, beş kişi yaralandı. 21.09.2024, Sputnik Türkiye

2024-09-21T16:48+0300

2024-09-21T16:48+0300

2024-09-21T16:49+0300

türkiye

bursa büyükşehir belediyesi

bursa

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yaralama

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Bursa'nın Yıldırım ilçesinde, Mehmet K. idaresindeki 16 ADY 473 plakalı belediye otobüsü, yağmur sonrası kayganlaşan yolda sürücüsünün hakimiyetinden çıktı. Yol kenarındaki ağaca çarpan belediye otobüsü, zor durabildi. Kaza sonrası olay yerinde can pazarı yaşanırken 5 kişinin yaralandığı kazada, yolculardan biri camdan yere fırlayarak yaralandı. Olay yerine sevk edilen ambulanslar ile yaralılar çevre hastanelere kaldırıldı. Polis kazayla ilgili tahkikat başlattı.

https://anlatilaninotesi.com.tr/20240913/antalyada-otel-servisi-sarampole-uctu-7-yarali-1087999332.html

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bursa büyükşehir belediyesi, bursa, otobüs kazası, kaza, kaza sebebi, yolcu, yaralama