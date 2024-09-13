https://anlatilaninotesi.com.tr/20240913/antalyada-otel-servisi-sarampole-uctu-7-yarali-1087999332.html
Antalya'da otel servisi şarampole uçtu: 7 yaralı
Antalya'da otel servisi şarampole uçtu: 7 yaralı
Sputnik Türkiye
Antalya'nın Serik ilçesinde Belek - Boğazkent turizm yolunda otel personelini taşıyan otobüs şoförü direksiyon hakimiyetini kaybederek şarampole yuvarlandı... 13.09.2024, Sputnik Türkiye
2024-09-13T18:30+0300
2024-09-13T18:30+0300
2024-09-13T18:36+0300
türkiye
kaza
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otobüs kazası
şarampol
antalya
serik
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Antalya Serik ilçesinde otel çalışanlarını taşıyan servis otobüsünün şarampole yuvarlanması sonucu 7 kişi yaralandı.7 kişi yaralı olarak kurtulduBelek - Boğazkent turizm yolunda otel çalışanlarını taşıyan servis aracı henüz bilinmeyen bir sebeple şarampole yuvarlandı. Kazada otobüste bulunan 7 çalışan yaralı olarak hastaneye kaldırıldı. Kaza ile ilgili soruşturma başlatıldı.
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Antalya'da otel servisi şarampole uçtu: 7 yaralı
18:30 13.09.2024 (güncellendi: 18:36 13.09.2024)
Antalya'nın Serik ilçesinde Belek - Boğazkent turizm yolunda otel personelini taşıyan otobüs şoförü direksiyon hakimiyetini kaybederek şarampole yuvarlandı. İhbar üzerine kaza yerine gelen ekipler yaralı 7 kişiyi kurtardı.
Antalya Serik ilçesinde otel çalışanlarını taşıyan servis otobüsünün şarampole yuvarlanması sonucu 7 kişi yaralandı.
7 kişi yaralı olarak kurtuldu
Belek - Boğazkent turizm yolunda otel çalışanlarını taşıyan servis aracı henüz bilinmeyen bir sebeple şarampole yuvarlandı. Kazada otobüste bulunan 7 çalışan yaralı olarak hastaneye kaldırıldı. Kaza ile ilgili soruşturma başlatıldı.