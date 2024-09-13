https://anlatilaninotesi.com.tr/20240913/antalyada-otel-servisi-sarampole-uctu-7-yarali-1087999332.html

Antalya'da otel servisi şarampole uçtu: 7 yaralı

Antalya'da otel servisi şarampole uçtu: 7 yaralı

Sputnik Türkiye

Antalya'nın Serik ilçesinde Belek - Boğazkent turizm yolunda otel personelini taşıyan otobüs şoförü direksiyon hakimiyetini kaybederek şarampole yuvarlandı... 13.09.2024, Sputnik Türkiye

2024-09-13T18:30+0300

2024-09-13T18:30+0300

2024-09-13T18:36+0300

türkiye

kaza

kaza sebebi

trafik kazası

otobüs

otobüs şöförü

otobüs kazası

şarampol

antalya

serik

https://cdn.img.anlatilaninotesi.com.tr/img/07e8/09/0d/1087999473_0:192:2048:1344_1920x0_80_0_0_d272dc6fe55fc48b22f94b2b7bd2b78e.jpg

Antalya Serik ilçesinde otel çalışanlarını taşıyan servis otobüsünün şarampole yuvarlanması sonucu 7 kişi yaralandı.7 kişi yaralı olarak kurtulduBelek - Boğazkent turizm yolunda otel çalışanlarını taşıyan servis aracı henüz bilinmeyen bir sebeple şarampole yuvarlandı. Kazada otobüste bulunan 7 çalışan yaralı olarak hastaneye kaldırıldı. Kaza ile ilgili soruşturma başlatıldı.

https://anlatilaninotesi.com.tr/20240913/bakan-memisoglundan-elektronik-sigara-aciklamasi-lutfen-dikkatli-olalim-1087998504.html

türkiye

antalya

serik

belek

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

2024

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

SON HABERLER

tr_TR

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

Sputnik Türkiye

kaza, kaza sebebi, trafik kazası, otobüs, otobüs şöförü, otobüs kazası, şarampol, antalya, serik, belek, otel, turizm, turizm sektörü