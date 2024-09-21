https://anlatilaninotesi.com.tr/20240921/bakan-yerlikaya-hizmete-alinan-motosikletleri-test-etti-1088280193.html
Bakan Yerlikaya, hizmete alınan motosikletleri test etti
Bakan Yerlikaya, hizmete alınan motosikletleri test etti
Sputnik Türkiye
İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya, jandarma ve emniyet teşkilatları için alınan motorları kullandı, kısa bir deneme turu yaptı. 21.09.2024, Sputnik Türkiye
2024-09-21T12:44+0300
2024-09-21T12:44+0300
2024-09-21T13:15+0300
türkiye
içişleri bakanlığı
ali yerlikaya
motosiklet
emniyet
jandarma
https://cdn.img.anlatilaninotesi.com.tr/img/07e8/09/15/1088280039_89:0:1636:870_1920x0_80_0_0_9a97af5102c07b44a31706eda3b2f777.jpg
Jandarma ve Emniyet teşkilatları için hizmete alınan yeni motosikletler İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya tarafından test edildi. Yerlikaya, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda, dün, Jandarma ve Emniyet teşkilatlarına 7 bin 204 yeni aracın hizmete alımı dolayısıyla düzenlenen tören öncesi yeni motosikletlerle kısa bir deneme turu gerçekleştirdiğini belirtti.Motosikletlerin, önleyici asayiş hizmetlerinde, trafikte, suç ve suçlularla mücadelede güvenlik birimlerine hız, donanım, etkinlik ve güç kazandıracağını ifade eden Yerlikaya, "Her şey ülkemizin huzuru için. Yeni araçlarımız güvenlik güçlerimize ve aziz milletimize hayırlı olsun." dedi.
https://anlatilaninotesi.com.tr/20240921/jandarma-ve-emniyet-teskilatlari-icin-7-bin-204-yeni-arac-hizmete-alindi-1088266790.html
türkiye
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
2024
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
SON HABERLER
tr_TR
https://cdn.img.anlatilaninotesi.com.tr/img/07e8/09/15/1088280039_283:0:1443:870_1920x0_80_0_0_750bf1ca37758dbd4842b3fd0e016c43.jpg
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
içişleri bakanlığı, ali yerlikaya, motosiklet, emniyet, jandarma
içişleri bakanlığı, ali yerlikaya, motosiklet, emniyet, jandarma
Bakan Yerlikaya, hizmete alınan motosikletleri test etti
12:44 21.09.2024 (güncellendi: 13:15 21.09.2024)
İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya, jandarma ve emniyet teşkilatları için alınan motorları kullandı, kısa bir deneme turu yaptı.
Jandarma ve Emniyet teşkilatları için hizmete alınan yeni motosikletler İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya tarafından test edildi.
Yerlikaya, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda, dün, Jandarma ve Emniyet teşkilatlarına 7 bin 204 yeni aracın hizmete alımı dolayısıyla düzenlenen tören öncesi yeni motosikletlerle kısa bir deneme turu gerçekleştirdiğini belirtti.
Motosikletlerin, önleyici asayiş hizmetlerinde, trafikte, suç ve suçlularla mücadelede güvenlik birimlerine hız, donanım, etkinlik ve güç kazandıracağını ifade eden Yerlikaya, "Her şey ülkemizin huzuru için. Yeni araçlarımız güvenlik güçlerimize ve aziz milletimize hayırlı olsun." dedi.