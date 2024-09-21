https://anlatilaninotesi.com.tr/20240921/bakan-yerlikaya-hizmete-alinan-motosikletleri-test-etti-1088280193.html

Bakan Yerlikaya, hizmete alınan motosikletleri test etti

Bakan Yerlikaya, hizmete alınan motosikletleri test etti

Sputnik Türkiye

İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya, jandarma ve emniyet teşkilatları için alınan motorları kullandı, kısa bir deneme turu yaptı. 21.09.2024, Sputnik Türkiye

2024-09-21T12:44+0300

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türkiye

içişleri bakanlığı

ali yerlikaya

motosiklet

emniyet

jandarma

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Jandarma ve Emniyet teşkilatları için hizmete alınan yeni motosikletler İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya tarafından test edildi. Yerlikaya, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda, dün, Jandarma ve Emniyet teşkilatlarına 7 bin 204 yeni aracın hizmete alımı dolayısıyla düzenlenen tören öncesi yeni motosikletlerle kısa bir deneme turu gerçekleştirdiğini belirtti.Motosikletlerin, önleyici asayiş hizmetlerinde, trafikte, suç ve suçlularla mücadelede güvenlik birimlerine hız, donanım, etkinlik ve güç kazandıracağını ifade eden Yerlikaya, "Her şey ülkemizin huzuru için. Yeni araçlarımız güvenlik güçlerimize ve aziz milletimize hayırlı olsun." dedi.

https://anlatilaninotesi.com.tr/20240921/jandarma-ve-emniyet-teskilatlari-icin-7-bin-204-yeni-arac-hizmete-alindi-1088266790.html

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içişleri bakanlığı, ali yerlikaya, motosiklet, emniyet, jandarma