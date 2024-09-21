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Jandarma ve Emniyet Teşkilatları için 7 bin 204 yeni araç hizmete alındı
Jandarma ve Emniyet Teşkilatları için 7 bin 204 yeni araç hizmete alındı
Sputnik Türkiye
Jandarma ve Emniyet Teşkilatlarına 7204 yeni araç hizmete alındı. Jandarma ve Emniyet Teşkilatlarına 7204 Yeni Aracın Hizmete Alım Töreni'nde konuşan... 21.09.2024, Sputnik Türkiye
2024-09-21T00:34+0300
2024-09-21T00:34+0300
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Atatürk Havalimanı'nda, Jandarma ve Emniyet Teşkilatlarına 7204 yeni aracın hizmete alım töreni gerçekleştirildi. Tören'de konuşan Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan alınan araçların kullanım yerleri ile ilgili bilgiler verdi.Buna göre alınan 7 bin 204 araçtan, 5 bin 1 tanesini emniyet teşkilatı, 2 bin 203 adedini ise jandarma teşkilatı kullanacak.Araçların büyük çoğunluğu 30 büyükşehirde hizmet verecekİçişleri Bakanı Ali Yerli kaya'nın törende yaptığı konuşmada verdiği bilgilere göre ise, araçların büyük çoğunluğu, nüfusun %78'ini oluşturan 30 büyük şehirde hizmet verecek. Bu yeniliğin ekonomik ömrünü tamamlayan 10 yaş ve üstü taşıtların yenilenmesi adına gerçekleştirildiğini kaydeden Yerlikaya, emniyet teşkilatında kullanılacak 5 bin 1 yeni aracın 3 bin 41'i trafik, bin 960'ı asayiş hizmetlerinde kullanıcağını açıkladı. Öte yandan jandarma teşkilatının kullanacağı 2 bin 203 yeni aracın ise 313'ü trafik, bin 300'ü asayiş, 587'sinin ise otoyollarda görev alacağını açıklayan Yerlikaya, 3 caykopterinde göreve başlayacağını belirtti.'İstanbul'da kişilere karşı işlenen en önemli 10 suçta yüzde 9, malvarlığına karşı işlenen 9 önemli suçta yüzde 31'lik düşüş meydana geldi'Yaklaşık 9 ay önce İstanbul Emniyet Müdürlüğüne bin 773 yeni aracın katılmasıyla ilgili töreni hatırlatan Yerlikaya, sözlerini şöyle sürdürdü:
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jandarma emniyet yeni araçlar
jandarma emniyet yeni araçlar

Jandarma ve Emniyet Teşkilatları için 7 bin 204 yeni araç hizmete alındı

00:34 21.09.2024
© AA / TCCBCumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, İstanbul'daki Atatürk Havalimanı'nda düzenlenen, ''Jandarma ve Emniyet Teşkilatlarına 7204 Yeni Aracın Hizmete Alım Töreni''ne katıldı.
Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, İstanbul'daki Atatürk Havalimanı'nda düzenlenen, ''Jandarma ve Emniyet Teşkilatlarına 7204 Yeni Aracın Hizmete Alım Töreni''ne katıldı. - Sputnik Türkiye, 1920, 21.09.2024
© AA / TCCB
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Jandarma ve Emniyet Teşkilatlarına 7204 yeni araç hizmete alındı. Jandarma ve Emniyet Teşkilatlarına 7204 Yeni Aracın Hizmete Alım Töreni'nde konuşan Cumhurbaşkanı Erdoğan ve İçişleri Bakanı Yerlikaya araçların kullanım alanları ile ilgili bilgiler paylaştı.
Atatürk Havalimanı'nda, Jandarma ve Emniyet Teşkilatlarına 7204 yeni aracın hizmete alım töreni gerçekleştirildi. Tören'de konuşan Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan alınan araçların kullanım yerleri ile ilgili bilgiler verdi.
Buna göre alınan 7 bin 204 araçtan, 5 bin 1 tanesini emniyet teşkilatı, 2 bin 203 adedini ise jandarma teşkilatı kullanacak.

Araçların büyük çoğunluğu 30 büyükşehirde hizmet verecek

İçişleri Bakanı Ali Yerli kaya'nın törende yaptığı konuşmada verdiği bilgilere göre ise, araçların büyük çoğunluğu, nüfusun %78'ini oluşturan 30 büyük şehirde hizmet verecek. Bu yeniliğin ekonomik ömrünü tamamlayan 10 yaş ve üstü taşıtların yenilenmesi adına gerçekleştirildiğini kaydeden Yerlikaya, emniyet teşkilatında kullanılacak 5 bin 1 yeni aracın 3 bin 41'i trafik, bin 960'ı asayiş hizmetlerinde kullanıcağını açıkladı.
Öte yandan jandarma teşkilatının kullanacağı 2 bin 203 yeni aracın ise 313'ü trafik, bin 300'ü asayiş, 587'sinin ise otoyollarda görev alacağını açıklayan Yerlikaya, 3 caykopterinde göreve başlayacağını belirtti.

'İstanbul'da kişilere karşı işlenen en önemli 10 suçta yüzde 9, malvarlığına karşı işlenen 9 önemli suçta yüzde 31'lik düşüş meydana geldi'

Yaklaşık 9 ay önce İstanbul Emniyet Müdürlüğüne bin 773 yeni aracın katılmasıyla ilgili töreni hatırlatan Yerlikaya, sözlerini şöyle sürdürdü:
"O araçlarımızın katılımıyla İstanbul'da, trafik ve asayiş hizmetlerinde gece ve gündüz ekip sayılarımızı artırdık ve sadece 9 ayda, devriye sayılarımızın artması sonucu İstanbul'da kişilere karşı işlenen en önemli 10 suçta yüzde 9, malvarlığına karşı işlenen 9 önemli suçta yüzde 31'lik düşüş meydana geldi. Günlük ortalamalarda evden hırsızlık yüzde 36, otodan hırsızlık yüzde 55, iş yerinden hırsızlık şimdilik yüzde 29 azaldı. Daha da indireceğiz bunları Allah'ın izniyle. Hapis cezası bulunan 31 bin 90 şahıs yakalandı, cezaevine gönderildi. Narkotik suçlar kapsamında 4 bin 928 şahıs tutuklandı, 2 bin 577 şahıs hakkında adli kontrol kararı verildi. Ele geçirilen uyuşturucu miktarı yüzde 46 arttı ve 15 ton 353 kiloya ulaştı. Trafik birimlerimize yapılan takviye sonrası, denetlenen sürücü sayısı yüzde 122 artarak 9 milyon 140 bin oldu."
Erdoğan - Sputnik Türkiye, 1920, 20.09.2024
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