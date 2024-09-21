https://anlatilaninotesi.com.tr/20240921/jandarma-ve-emniyet-teskilatlari-icin-7-bin-204-yeni-arac-hizmete-alindi-1088266790.html

Jandarma ve Emniyet Teşkilatları için 7 bin 204 yeni araç hizmete alındı

Jandarma ve Emniyet Teşkilatları için 7 bin 204 yeni araç hizmete alındı

Sputnik Türkiye

Jandarma ve Emniyet Teşkilatlarına 7204 yeni araç hizmete alındı. Jandarma ve Emniyet Teşkilatlarına 7204 Yeni Aracın Hizmete Alım Töreni'nde konuşan... 21.09.2024, Sputnik Türkiye

2024-09-21T00:34+0300

2024-09-21T00:34+0300

2024-09-21T00:34+0300

türkiye

emniyet genel müdürlüğü (egm)

jandarma

araç

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Atatürk Havalimanı'nda, Jandarma ve Emniyet Teşkilatlarına 7204 yeni aracın hizmete alım töreni gerçekleştirildi. Tören'de konuşan Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan alınan araçların kullanım yerleri ile ilgili bilgiler verdi.Buna göre alınan 7 bin 204 araçtan, 5 bin 1 tanesini emniyet teşkilatı, 2 bin 203 adedini ise jandarma teşkilatı kullanacak.Araçların büyük çoğunluğu 30 büyükşehirde hizmet verecekİçişleri Bakanı Ali Yerli kaya'nın törende yaptığı konuşmada verdiği bilgilere göre ise, araçların büyük çoğunluğu, nüfusun %78'ini oluşturan 30 büyük şehirde hizmet verecek. Bu yeniliğin ekonomik ömrünü tamamlayan 10 yaş ve üstü taşıtların yenilenmesi adına gerçekleştirildiğini kaydeden Yerlikaya, emniyet teşkilatında kullanılacak 5 bin 1 yeni aracın 3 bin 41'i trafik, bin 960'ı asayiş hizmetlerinde kullanıcağını açıkladı. Öte yandan jandarma teşkilatının kullanacağı 2 bin 203 yeni aracın ise 313'ü trafik, bin 300'ü asayiş, 587'sinin ise otoyollarda görev alacağını açıklayan Yerlikaya, 3 caykopterinde göreve başlayacağını belirtti.'İstanbul'da kişilere karşı işlenen en önemli 10 suçta yüzde 9, malvarlığına karşı işlenen 9 önemli suçta yüzde 31'lik düşüş meydana geldi'Yaklaşık 9 ay önce İstanbul Emniyet Müdürlüğüne bin 773 yeni aracın katılmasıyla ilgili töreni hatırlatan Yerlikaya, sözlerini şöyle sürdürdü:

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