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Araştırma, genç erkeklerde kumar bağımlısı olma riskinin genel nüfusa göre daha yüksek olduğunu gösteriyor
Araştırma, genç erkeklerde kumar bağımlısı olma riskinin genel nüfusa göre daha yüksek olduğunu gösteriyor
Sputnik Türkiye
Yeni bir çalışmaya göre, ABD'deki genç erkeklerin yüzde 10'unun genel nüfusun yüzde 3'üne kıyasla kumar sorununa işaret eden davranışlar sergiliyor. Uzmanlar... 21.09.2024, Sputnik Türkiye
2024-09-21T17:15+0300
2024-09-21T17:15+0300
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Genç erkeklerin genel nüfusa göre kumar bağımlılığına yakalanma riskinin daha yüksek olduğunu gösteren çalışma, Fairleigh Dickinson Üniversitesi tarafından yapıldı.Fairleigh Dickinson Üniversitesi'nin araştırması, Ulusal Kumar Sorunları Konseyi'nin ABD'deki tüm eyaletlerin kumar yasalarını incelemesi üzerine sunuldu. Müşterilerin korunmasının, kumar sorunlarının gelişmesine veya kötüleşmesine karşı büyük ölçüde değiştiğini buldular.Perşembe günü yayınlanan ankette, 'kumarın genellikle bir tür eğlence olarak pazarlandığını ve çoğu zaman kumar oynayan kişilerin sadece eğlenmek için oynadığını' belirtirken, 'ancak kumarın sorunlu davranışlara dönüşme ihtimalinin her zaman olduğunu ve çevrimiçi kumarın diğer türlerden çok daha tehlikeli olduğu' eklendi.Kumara bağımlılık riskinin online spor bahisleri ve online slot makineleri ile yakından bağlantılı olduğunu söyleyen araştırmacılar, 'oynanan tüm kumar oyunlarının pek çok insanı, özellikle genci bağımlı hale getirdiğini, gün geçtikçe bağımlılığın giderek çoğaldığını' söylüyor.Kumar bağımlılığını ölçmek istenilen ankette sorulan dokuz soruyla, erkeklerin yüzde 24'ü kumar oynamak için borç para aldıklarını ve kumarın hem finansal hem de duygusal sorunlara yol açtığını söylenirken bu oranın 30 yaş ve altındaki erkeklerde yüzde 45'e kadar yükseldiği görüldüğü bildirildi.Ankette 8 puan ve üzeri alanların bağımlı olduğu kabul edilirken, katılanlardan sadece yüzde 3'ünün bağımlı olduğunu gösteren ankette, yüzde 10'luk oranı 18-30 yaş arası erkekler ve aynı yaş grubundaki kadınlarda ise yüzde 7 oranında gösteriliyor.
https://anlatilaninotesi.com.tr/20240905/saglik-bakanligindan-teknoloji-bagimliligi-uyarisi-cocuklarda-gelisimsel-gerilikler-ortaya-1087698241.html
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abd, anket, araştırma, bağımlılık, kumar, online kumar, genç
abd, anket, araştırma, bağımlılık, kumar, online kumar, genç

Araştırma, genç erkeklerde kumar bağımlısı olma riskinin genel nüfusa göre daha yüksek olduğunu gösteriyor

17:15 21.09.2024
© İHAkumar masası
kumar masası - Sputnik Türkiye, 1920, 21.09.2024
© İHA
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Yeni bir çalışmaya göre, ABD'deki genç erkeklerin yüzde 10'unun genel nüfusun yüzde 3'üne kıyasla kumar sorununa işaret eden davranışlar sergiliyor. Uzmanlar yüzde 10'luk kısmını 18-30 yaş arası erkeklerin oluşturduğunu açıkladı.
Genç erkeklerin genel nüfusa göre kumar bağımlılığına yakalanma riskinin daha yüksek olduğunu gösteren çalışma, Fairleigh Dickinson Üniversitesi tarafından yapıldı.
Fairleigh Dickinson Üniversitesi'nin araştırması, Ulusal Kumar Sorunları Konseyi'nin ABD'deki tüm eyaletlerin kumar yasalarını incelemesi üzerine sunuldu. Müşterilerin korunmasının, kumar sorunlarının gelişmesine veya kötüleşmesine karşı büyük ölçüde değiştiğini buldular.
Perşembe günü yayınlanan ankette, 'kumarın genellikle bir tür eğlence olarak pazarlandığını ve çoğu zaman kumar oynayan kişilerin sadece eğlenmek için oynadığını' belirtirken, 'ancak kumarın sorunlu davranışlara dönüşme ihtimalinin her zaman olduğunu ve çevrimiçi kumarın diğer türlerden çok daha tehlikeli olduğu' eklendi.
Kumara bağımlılık riskinin online spor bahisleri ve online slot makineleri ile yakından bağlantılı olduğunu söyleyen araştırmacılar, 'oynanan tüm kumar oyunlarının pek çok insanı, özellikle genci bağımlı hale getirdiğini, gün geçtikçe bağımlılığın giderek çoğaldığını' söylüyor.
Kumar bağımlılığını ölçmek istenilen ankette sorulan dokuz soruyla, erkeklerin yüzde 24'ü kumar oynamak için borç para aldıklarını ve kumarın hem finansal hem de duygusal sorunlara yol açtığını söylenirken bu oranın 30 yaş ve altındaki erkeklerde yüzde 45'e kadar yükseldiği görüldüğü bildirildi.
Ankette 8 puan ve üzeri alanların bağımlı olduğu kabul edilirken, katılanlardan sadece yüzde 3'ünün bağımlı olduğunu gösteren ankette, yüzde 10'luk oranı 18-30 yaş arası erkekler ve aynı yaş grubundaki kadınlarda ise yüzde 7 oranında gösteriliyor.
hikikomori - çocuk - telefon - Sputnik Türkiye, 1920, 05.09.2024
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