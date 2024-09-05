https://anlatilaninotesi.com.tr/20240905/saglik-bakanligindan-teknoloji-bagimliligi-uyarisi-cocuklarda-gelisimsel-gerilikler-ortaya-1087698241.html

Sağlık Bakanlığı'ndan teknoloji bağımlılığı uyarısı: 'Çocuklarda gelişimsel gerilikler ortaya çıkabilir'

Sağlık Bakanlığı'ndan teknoloji bağımlılığı uyarısı: 'Çocuklarda gelişimsel gerilikler ortaya çıkabilir'

Sputnik Türkiye

Sağlık Bakanlığı teknoloji bağımlılığı sorununa ilişkin yayımladığı çalışmada, ekran karşısında yalnız bırakılan çocuklarda gelişimsel gerilik olabileceği... 05.09.2024, Sputnik Türkiye

2024-09-05T18:58+0300

2024-09-05T18:58+0300

2024-09-05T18:58+0300

türkiye

sağlık bakanlığı

teknoloji

çocuk

başarı

bağımlılık

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Sağlık Bakanlığı bebeklik ve erken çocukluk döneminde, ebeveynlerinin açıklamaları olmadan ekran aracılığıyla verilen bilginin öğrenilmesinin mümkün olmadığını belirtti.Bakanlığın teknoloji bağımlılığı hakkında yaptığı yazılı açıklamada, her yıl 3-9 Eylül'ün 'Halk Sağlığı Haftası' olarak belirlendiği, hafta boyunca halk sağlığı konularında toplumu bilgilendirmeye ve farkındalığını artırmaya yönelik çalışmalar yapıldığı hatırlatıldı.Bu yıl Halk Sağlığı Haftası'nın ana temasının "Sağlığını Erteleme, Harekete Geç" olarak belirlendiği aktarılan açıklamada, ana tema kapsamında her gün ayrı ayrı konular çerçevesindeki etkinliklerle toplumun bilgilendirilmesi ve farkındalık oluşturulması hedeflendiği kaydedildi.Açıklamada, Halk Sağlığı Haftası'nın dördüncü gününe tekabül eden 6 Eylül'ün konusunun ise "Ekranı Değil, Hayatı Yaşa" olarak belirlendiği bildirildi.'Ekran karşısında yalnız bırakılan çocukta gelişimsel gerilik çıkabilir'Bebeklik ve erken çocukluk dönemi olan 0-6 yaşın beyin gelişimi, dil ve konuşma gelişimi, sosyal beceri gelişimi, güvenli bağlanma ilişkisi gelişimi, sağlıklı iletişimsel ve sosyal davranışların gelişimi açısından çok önemli bir dönem olduğuna dikkat çekilen açıklamada, özellikle 3 yaştan küçük çocukların anne ve babayla karşılıklı sosyal etkileşimde bulunmasının çocuğun dil, bilişsel ve motor becerilerinin, sosyal ve duygusal gelişiminin desteklenmesi açısından oldukça gerekli olduğu kaydedildi.Açıklamada, "Bu dönemde çocuğun yaşına ve gelişimine uygun olarak anne babaların çocuklarıyla sevgi ve bağlılığı güçlendirecek oyunlar oynaması, onlara masal anlatması, kitap okuması, şarkı, ninni söylemesi çocuğun zekasını, hayal gücünü, iletişimini ve yaratıcılığını geliştirir" bilgisi verildi.Bilimsel olarak 3 yaş altındaki çocukların teknolojiden ve internetten kendi başlarına bir şey öğrenmelerinin mümkün olmadığı kaydedilen açıklamada, şu ifadelere yer verildi:'4-6 yaş arası dönemde teknoloji kullanımı ebeveyn eşliğinde olmalı'Toplum temelli çalışmalarda, 0-6 yaş aralığına tekabül eden bebeklik ve erken çocukluk döneminde, uzun süre televizyondan, tabletten ve telefondan içerik seyretmenin çocukta dil, bilişsel, sosyal ve duygusal gelişim alanlarında gecikmelere yol açtığı görüldüğü bildirilen açıklamada şu cümleler yer aldı:Açıklamada, özellikle okul çağındaki çocukların ve gençlerin problemli bilişim teknolojileri kullanımının sosyal ilişkilerin olumsuz yönde etkilenmesine, aile bağlarının zayıflamasına, akademik başarının veya iş başarısının düşmesine neden olabildiği aktarıldı.Bununla birlikte teknolojiye hızlı ve rahat erişim imkanının kumar bağımlılığının gelişme riskini de artırdığı belirtilerek şu cümleler kaydedildi:Açıklamada, bunların yanı sıra anne babaların ve hatta toplumun tamamının bilişim teknolojilerini bilinçli, güvenli ve etkin kullanmasının sağlanması için 0-3 yaş arası çocukların kesinlikle ekranla tanıştırılmaması, 4-6 yaş arası çocuklarını teknolojiyle tanıştırmayı isteyen anne babaların, kendilerinin çocuklarına eşlik etmesi koşuluyla ve çocuğun yaşına ve gelişimine uygun bir içerikle ve günde en fazla 20-30 dakikayı geçmeyecek sürede çocuklarına teknolojiyi kullandırması tavsiyelerine yer verildi.Açıklamada, Sağlık Bakanlığı'nın ebeveynlere yönelik hazırladığı 'Teknoloji Bağımlılığı Ebeveyn Rehberi 2023' belgesine Sağlığın Geliştirilmesi Genel Müdürlüğü web sitesindeki 'Yayınlar' bölümünden 'Kitapçıklar' seçilerek ulaşılabileceği de aktarıldı.

https://anlatilaninotesi.com.tr/20240905/bakan-simsek-mutlaka-ve-mutlaka-enflasyonu-tek-hanelere-indirip-fiyat-istikrarini-saglamamiz-lazim-1087688594.html

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sağlık bakanlığı, teknoloji, çocuk, başarı, bağımlılık