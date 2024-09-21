https://anlatilaninotesi.com.tr/20240921/abd-rus-medyasina-yaptirim-uygulamisti-tiktok-sputnik-sosyal-aglarinin-hesabina-engel-getirdi-1088283441.html

ABD Rus medyasına yaptırım uygulamıştı: TikTok, Sputnik sosyal ağlarının hesabına engel getirdi

ABD Rus medyasına yaptırım uygulamıştı: TikTok, Sputnik sosyal ağlarının hesabına engel getirdi

Sputnik Türkiye

ABD'nin Rus medyasına açtığı savaş nedeniyle yakın zamanda META firmasının markaları Facebook ve Instagram Sputnik ve RT hesaplarını bloklamıştı. TikTok da... 21.09.2024, Sputnik Türkiye

2024-09-21T14:48+0300

2024-09-21T14:48+0300

2024-09-21T14:48+0300

dünya

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sputnik ve russia today (rt) genel yayın yönetmeni margarita simonyan

sputnik

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abd

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Video paylaşım platformu TikTok, ABD'nin Rus medyasını hedef alan yeni yaptırımlarını açıklamasından birkaç gün sonra Sputnik medya ağının Sputnik International hesabını kaldırdı. TikTok henüz bu hamleyle ilgili yorum yapmadı.ABD yaptırımlar açıklamıştıYakın zamanda ABD medyası 'Rus medyasının seçimlere karıştığı' iddialarını tekrar gündeme getirmişti. Olaya dair herhangi bir kanıt ise sunulmamıştı. Yaptırımlar ardından Facebook ve Instagram da Sputnik ve Russia Today (RT) kanallarını uygulamalardan kaldırmıştı.

https://anlatilaninotesi.com.tr/20240916/hindistan-abdnin-baskisina-ragmen-sputnik-ve-rtye-yaptirim-uygulamayi-reddetti-1088073240.html

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rt, russia today (rt), sputnik ve russia today (rt) genel yayın yönetmeni margarita simonyan, sputnik, abd, abd, çin, tiktok, meta