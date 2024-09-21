https://anlatilaninotesi.com.tr/20240921/abd-rus-medyasina-yaptirim-uygulamisti-tiktok-sputnik-sosyal-aglarinin-hesabina-engel-getirdi-1088283441.html
ABD Rus medyasına yaptırım uygulamıştı: TikTok, Sputnik sosyal ağlarının hesabına engel getirdi
ABD Rus medyasına yaptırım uygulamıştı: TikTok, Sputnik sosyal ağlarının hesabına engel getirdi
Sputnik Türkiye
ABD'nin Rus medyasına açtığı savaş nedeniyle yakın zamanda META firmasının markaları Facebook ve Instagram Sputnik ve RT hesaplarını bloklamıştı. TikTok da... 21.09.2024, Sputnik Türkiye
2024-09-21T14:48+0300
2024-09-21T14:48+0300
2024-09-21T14:48+0300
dünya
rt
russia today (rt)
sputnik ve russia today (rt) genel yayın yönetmeni margarita simonyan
sputnik
abd
abd
çin
tiktok
meta
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Video paylaşım platformu TikTok, ABD'nin Rus medyasını hedef alan yeni yaptırımlarını açıklamasından birkaç gün sonra Sputnik medya ağının Sputnik International hesabını kaldırdı. TikTok henüz bu hamleyle ilgili yorum yapmadı.ABD yaptırımlar açıklamıştıYakın zamanda ABD medyası 'Rus medyasının seçimlere karıştığı' iddialarını tekrar gündeme getirmişti. Olaya dair herhangi bir kanıt ise sunulmamıştı. Yaptırımlar ardından Facebook ve Instagram da Sputnik ve Russia Today (RT) kanallarını uygulamalardan kaldırmıştı.
https://anlatilaninotesi.com.tr/20240916/hindistan-abdnin-baskisina-ragmen-sputnik-ve-rtye-yaptirim-uygulamayi-reddetti-1088073240.html
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Sputnik Türkiye
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MIA „Rossiya Segodnya“
Sputnik Türkiye
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MIA „Rossiya Segodnya“
rt, russia today (rt), sputnik ve russia today (rt) genel yayın yönetmeni margarita simonyan, sputnik, abd, abd, çin, tiktok, meta
rt, russia today (rt), sputnik ve russia today (rt) genel yayın yönetmeni margarita simonyan, sputnik, abd, abd, çin, tiktok, meta
ABD Rus medyasına yaptırım uygulamıştı: TikTok, Sputnik sosyal ağlarının hesabına engel getirdi
ABD'nin Rus medyasına açtığı savaş nedeniyle yakın zamanda META firmasının markaları Facebook ve Instagram Sputnik ve RT hesaplarını bloklamıştı. TikTok da, yaptırımlar ardından Sputnik International'ın hesabını uygulamada kaldırdı.
Video paylaşım platformu TikTok, ABD'nin Rus medyasını hedef alan yeni yaptırımlarını açıklamasından birkaç gün sonra Sputnik medya ağının Sputnik International hesabını kaldırdı.
TikTok henüz bu hamleyle ilgili yorum yapmadı.
ABD yaptırımlar açıklamıştı
Yakın zamanda ABD medyası 'Rus medyasının seçimlere karıştığı' iddialarını tekrar gündeme getirmişti.
Olaya dair herhangi bir kanıt ise sunulmamıştı.
Yaptırımlar ardından Facebook ve Instagram da Sputnik ve Russia Today (RT) kanallarını uygulamalardan kaldırmıştı.