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https://anlatilaninotesi.com.tr/20240920/sakaryadaki-makarna-fabrikasindaki-patlama-fabrika-muduru-tutuklandi-1088228019.html
Sakarya’daki makarna fabrikasındaki patlama: Fabrika müdürü tutuklandı
Sakarya’daki makarna fabrikasındaki patlama: Fabrika müdürü tutuklandı
Sputnik Türkiye
Sakarya’nın Hendek ilçesinde, 1 kişinin hayatını kaybettiği ve 30 kişinin yaralandığı makarna fabrikasındaki patlamaya ilişkin soruşturma kapsamında fabrika... 20.09.2024, Sputnik Türkiye
2024-09-20T07:31+0300
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tutuklama
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Hendek Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından başlatılan soruşturma kapsamında, patlamanın yaşandığı fabrikada sorumluluğu bulunan 6 zanlının savcılıktaki işlemleri tamamlandı. 3 şüpheli tutuklama talebiyle, 3'ü ise adli kontrol şartıyla nöbetçi sulh ceza hakimliğine sevk edildi. Fabrika müdürü V.U., hakimlik sorgusunun ardından tutuklanarak cezaevine gönderildi.Fabrika sahipleri serbestFabrikanın sahipleri, iş güvenliği uzmanı, değirmen sorumlusu ve elektrik bakım uzmanı adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı. Patlamanın sebebi ise hala araştırılıyor.Patlamada 1 kişi öldü, 30 kişi yaralandı15 Eylül’de Hendek’teki makarna fabrikasında meydana gelen patlamada, biri çocuk, 3’ü itfaiye eri olmak üzere 30 kişi yaralandı. Soğutma çalışmaları sırasında işçi Mesut Şimay’ın (27) cansız bedenine ulaşıldı. Yaralılar, çevre hastanelere sevk edilirken, 2 kişinin entübe durumda olduğu bildirildi.Gazetecilere engelFabrika müdürü V.U.’nun adliyeden çıkarıldığı sırada, yakınları gazetecilerin görüntü almasını engellemek için şemsiye ve cep telefonu ışıklarıyla önlem aldı.
https://anlatilaninotesi.com.tr/20240919/sakaryada-makarna-fabrikasindaki-patlamaya-iliskin-6-kisi-gozaltina-alindi-1088184537.html
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fabrika, müdür, tutuklama, tutuklama kararı, tutuklama emri, makarna, patlama
fabrika, müdür, tutuklama, tutuklama kararı, tutuklama emri, makarna, patlama

Sakarya’daki makarna fabrikasındaki patlama: Fabrika müdürü tutuklandı

07:31 20.09.2024
© AA / Gürkan ÖzerSakarya'daki makarna fabrikasında patlama: 20'den fazla yaralı var
Sakarya'daki makarna fabrikasında patlama: 20'den fazla yaralı var - Sputnik Türkiye, 1920, 20.09.2024
© AA / Gürkan Özer
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Sakarya’nın Hendek ilçesinde, 1 kişinin hayatını kaybettiği ve 30 kişinin yaralandığı makarna fabrikasındaki patlamaya ilişkin soruşturma kapsamında fabrika müdürü V.U. tutuklanarak cezaevine gönderildi.
Hendek Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından başlatılan soruşturma kapsamında, patlamanın yaşandığı fabrikada sorumluluğu bulunan 6 zanlının savcılıktaki işlemleri tamamlandı. 3 şüpheli tutuklama talebiyle, 3'ü ise adli kontrol şartıyla nöbetçi sulh ceza hakimliğine sevk edildi. Fabrika müdürü V.U., hakimlik sorgusunun ardından tutuklanarak cezaevine gönderildi.

Fabrika sahipleri serbest

Fabrikanın sahipleri, iş güvenliği uzmanı, değirmen sorumlusu ve elektrik bakım uzmanı adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı. Patlamanın sebebi ise hala araştırılıyor.

Patlamada 1 kişi öldü, 30 kişi yaralandı

15 Eylül’de Hendek’teki makarna fabrikasında meydana gelen patlamada, biri çocuk, 3’ü itfaiye eri olmak üzere 30 kişi yaralandı. Soğutma çalışmaları sırasında işçi Mesut Şimay’ın (27) cansız bedenine ulaşıldı. Yaralılar, çevre hastanelere sevk edilirken, 2 kişinin entübe durumda olduğu bildirildi.

Gazetecilere engel

Fabrika müdürü V.U.’nun adliyeden çıkarıldığı sırada, yakınları gazetecilerin görüntü almasını engellemek için şemsiye ve cep telefonu ışıklarıyla önlem aldı.
sakarya - Sputnik Türkiye, 1920, 19.09.2024
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Sakarya'da makarna fabrikasındaki patlamaya ilişkin 6 kişi gözaltına alındı
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