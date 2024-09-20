https://anlatilaninotesi.com.tr/20240920/umit-ozdagdan-lubnandaki-cihazlarin-patlamasi-ardindan-aselsana-cagri-1088237276.html
Ümit Özdağ'dan Lübnan'daki cihazların patlaması ardından ASELSAN'a çağrı
Ümit Özdağ'dan Lübnan'daki cihazların patlaması ardından ASELSAN'a çağrı
Sputnik Türkiye
Zafer Partisi lideri Ümit Özdağ, Lübnan'da Hizbullah'ın çağrı cihazlarının bomba gibi patlayıp birçok kişinin yaralanmasına sebep olan hadise ardından... 20.09.2024, Sputnik Türkiye
2024-09-20T11:44+0300
2024-09-20T11:44+0300
2024-09-20T11:44+0300
türkiye
ümit özdağ
lübnan
aselsan
çağrı
telefon
israil
israil-filistin
hizbullah
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Hizbullah'ın kullandığı iletişim cihazlarının ardı ardına patlaması ardından Zafer Partisi Genel Başkanı Ümit Özdağ, devlet kuruluşlarında ASELSAN üretimi telefonların kullanılması yönünde çağrı yaptı. Özdağ, X sosyal medya platformunda şöyle yazdı:
https://anlatilaninotesi.com.tr/20240920/kilicdaroglu-ve-ozdag-arasinda-gizli-protokol-krizi-buyuyor-1088236247.html
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ümit özdağ, lübnan, aselsan, çağrı, telefon, israil, israil-filistin, hizbullah
ümit özdağ, lübnan, aselsan, çağrı, telefon, israil, israil-filistin, hizbullah
Ümit Özdağ'dan Lübnan'daki cihazların patlaması ardından ASELSAN'a çağrı
Zafer Partisi lideri Ümit Özdağ, Lübnan'da Hizbullah'ın çağrı cihazlarının bomba gibi patlayıp birçok kişinin yaralanmasına sebep olan hadise ardından ASELSAN'a çağrı yaptı.
Hizbullah'ın kullandığı iletişim cihazlarının ardı ardına patlaması ardından Zafer Partisi Genel Başkanı Ümit Özdağ, devlet kuruluşlarında ASELSAN üretimi telefonların kullanılması yönünde çağrı yaptı.
Özdağ, X sosyal medya platformunda şöyle yazdı:
Aselsan tekrar cep telefonu üretimine başlamalıdır. Devlet bütün kuruluşları, askeri personel, polis, jandarma, istihbarat başta olmak üzere Aselsan üretimi dışında cep telefonu kullanmamalıdır.
Türk halkı Aselsan cep telefonuna sahip çıkacak, bu girişim ticari anlamda da başarılı olacaktır. Haydi Aselsan, sen yaparsın. Tekrar 1919 model ile başlayalım.