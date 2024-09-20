Hizbullah'ın kullandığı iletişim cihazlarının ardı ardına patlaması ardından Zafer Partisi Genel Başkanı Ümit Özdağ, devlet kuruluşlarında ASELSAN üretimi telefonların kullanılması yönünde çağrı yaptı. Özdağ, X sosyal medya platformunda şöyle yazdı:

Zafer Partisi lideri Ümit Özdağ, Lübnan'da Hizbullah'ın çağrı cihazlarının bomba gibi patlayıp birçok kişinin yaralanmasına sebep olan hadise ardından... 20.09.2024, Sputnik Türkiye

Ümit Özdağ'dan Lübnan'daki cihazların patlaması ardından ASELSAN'a çağrı

© AA Ümit Özdağ © AA

Zafer Partisi lideri Ümit Özdağ, Lübnan'da Hizbullah'ın çağrı cihazlarının bomba gibi patlayıp birçok kişinin yaralanmasına sebep olan hadise ardından ASELSAN'a çağrı yaptı.