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Trabzon’un 3 ilçesi şiddetli yağışa teslim oldu: Hastane tahliye edildi
Trabzon’un 3 ilçesi şiddetli yağışa teslim oldu: Hastane tahliye edildi
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Trabzon'un Arsin, Araklı ve Sürmene ilçesinde sağanak hayatı olumsuz etkiledi. Saat 15.00 sıralarında başlayan şiddetli yağışta derelerin debisi yükseldi, bazı... 20.09.2024, Sputnik Türkiye
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Trabzon'un Arsin, Araklı ve Sürmene ilçelerinde etkili olan şiddetli sağanak yağış, cadde ve sokakları su altında bıraktı. Devlet hastanesinde bulunan hastalar sel nedeniyle tahliye edildi.Trabzon'un Arsin, Araklı ve Sürmene ilçesinde sağanak hayatı olumsuz etkiledi. Saat 16.00'da başlayan sağanak yağış Arsin, Araklı ve Sürmene ilçesinde sağanağa döndü. Yağış nedeniyle derelerin debisi yükseldi, bazı ırmaklar taştı. Binaların zemin katlarındaki ev ve iş yerlerini su bastı. 3 ilçedeki bazı yollarda da çökmeler meydana geldi. Araklı Bayram Halil Devlet Hastanesinde su baskını nedeniyle 38 hasta ve 30 personel tahliye edildi. 'Bütün uyarılarımızı yapıyoruz'Trabzon Büyükşehir Belediye Başkanı Ahmet Metin Genç, Araklı'da incelemelerde bulunurken bölge sakinlerine uyarıda bulundu. Riskin dere yatağında bulunduğunu açıklayan Başkan Genç şunları söyledi:Sürmene'de bir kişi kayıp olarak aranıyorSürmene ilçesinin Çavuşlu mahallesinde ise Ali Kemal Demir isimli bir kişi selde zarar gören mahalle halkına yardım etmek için evden çıkarken bir daha eve dönmedi. Ekipler arama çalışması başlattı.
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trabzon, trabzon valiliği, sel, sel felaketi, hastane, felaket, doğal felaket, sürmene, kayıp, sivil kayıp, yağış, sağanak yağış, şiddetli yağış, sağanak yağış uyarısı, kuvvetli yağış

Trabzon’un 3 ilçesi şiddetli yağışa teslim oldu: Hastane tahliye edildi

23:45 20.09.2024 (güncellendi: 23:50 20.09.2024)
© AA / Trabzon Büyükşehir Belediyesisel
sel - Sputnik Türkiye, 1920, 20.09.2024
© AA / Trabzon Büyükşehir Belediyesi
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Trabzon'un Arsin, Araklı ve Sürmene ilçesinde sağanak hayatı olumsuz etkiledi. Saat 15.00 sıralarında başlayan şiddetli yağışta derelerin debisi yükseldi, bazı ırmaklar taştı. Araklı Bayram Halil Devlet Hastanesindeki hastalar başka hastaneye nakledildi.
Trabzon'un Arsin, Araklı ve Sürmene ilçelerinde etkili olan şiddetli sağanak yağış, cadde ve sokakları su altında bıraktı. Devlet hastanesinde bulunan hastalar sel nedeniyle tahliye edildi.
Trabzon'un Arsin, Araklı ve Sürmene ilçesinde sağanak hayatı olumsuz etkiledi. Saat 16.00'da başlayan sağanak yağış Arsin, Araklı ve Sürmene ilçesinde sağanağa döndü. Yağış nedeniyle derelerin debisi yükseldi, bazı ırmaklar taştı. Binaların zemin katlarındaki ev ve iş yerlerini su bastı. 3 ilçedeki bazı yollarda da çökmeler meydana geldi. Araklı Bayram Halil Devlet Hastanesinde su baskını nedeniyle 38 hasta ve 30 personel tahliye edildi.

'Bütün uyarılarımızı yapıyoruz'

Trabzon Büyükşehir Belediye Başkanı Ahmet Metin Genç, Araklı'da incelemelerde bulunurken bölge sakinlerine uyarıda bulundu. Riskin dere yatağında bulunduğunu açıklayan Başkan Genç şunları söyledi:
''AFAD'ımız, itfaiyemiz, TİSKİ'miz, komşu belediyelerimiz el ele verip bu önemli sorunumuzu ortadan kaldırmak için uğraşıyoruz. Hoparlörler de dahil olmak üzere belediyemizden bütün uyarılarımızı yapıyoruz. Şimdi sizin aracılığınızla da yapalım çünkü su riski o dere yataklarında oluşuyor, o nedenle bütün vatandaşlarımız bu konuda uyarıyoruz"

Sürmene'de bir kişi kayıp olarak aranıyor

Sürmene ilçesinin Çavuşlu mahallesinde ise Ali Kemal Demir isimli bir kişi selde zarar gören mahalle halkına yardım etmek için evden çıkarken bir daha eve dönmedi. Ekipler arama çalışması başlattı.
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