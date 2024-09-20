https://anlatilaninotesi.com.tr/20240920/trabzonun-3-ilcesi-siddetli-yagisa-teslim-oldu-hastane-tahliye-edildi-1088265769.html

Trabzon’un 3 ilçesi şiddetli yağışa teslim oldu: Hastane tahliye edildi

Trabzon’un 3 ilçesi şiddetli yağışa teslim oldu: Hastane tahliye edildi

Sputnik Türkiye

Trabzon'un Arsin, Araklı ve Sürmene ilçesinde sağanak hayatı olumsuz etkiledi. Saat 15.00 sıralarında başlayan şiddetli yağışta derelerin debisi yükseldi, bazı... 20.09.2024, Sputnik Türkiye

2024-09-20T23:45+0300

2024-09-20T23:45+0300

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Trabzon'un Arsin, Araklı ve Sürmene ilçelerinde etkili olan şiddetli sağanak yağış, cadde ve sokakları su altında bıraktı. Devlet hastanesinde bulunan hastalar sel nedeniyle tahliye edildi.Trabzon'un Arsin, Araklı ve Sürmene ilçesinde sağanak hayatı olumsuz etkiledi. Saat 16.00'da başlayan sağanak yağış Arsin, Araklı ve Sürmene ilçesinde sağanağa döndü. Yağış nedeniyle derelerin debisi yükseldi, bazı ırmaklar taştı. Binaların zemin katlarındaki ev ve iş yerlerini su bastı. 3 ilçedeki bazı yollarda da çökmeler meydana geldi. Araklı Bayram Halil Devlet Hastanesinde su baskını nedeniyle 38 hasta ve 30 personel tahliye edildi. 'Bütün uyarılarımızı yapıyoruz'Trabzon Büyükşehir Belediye Başkanı Ahmet Metin Genç, Araklı'da incelemelerde bulunurken bölge sakinlerine uyarıda bulundu. Riskin dere yatağında bulunduğunu açıklayan Başkan Genç şunları söyledi:Sürmene'de bir kişi kayıp olarak aranıyorSürmene ilçesinin Çavuşlu mahallesinde ise Ali Kemal Demir isimli bir kişi selde zarar gören mahalle halkına yardım etmek için evden çıkarken bir daha eve dönmedi. Ekipler arama çalışması başlattı.

https://anlatilaninotesi.com.tr/20240919/meteoroloji-uc-ili-uyardi-sel-ve-su-baskini-yasanabilir-1088224265.html

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