https://anlatilaninotesi.com.tr/20240919/meteoroloji-uc-ili-uyardi-sel-ve-su-baskini-yasanabilir-1088224265.html

Meteoroloji üç ili uyardı: Sel ve su baskını yaşanabilir

Meteoroloji üç ili uyardı: Sel ve su baskını yaşanabilir

Sputnik Türkiye

Meteoroloji Genel Müdürlüğü sosyal medya hesabından Doğu Karadeniz için kuvvetli sağanak uyarısında bulunuldu. Trabzon, Rize ve Artvin çevresinde sağanak yağış... 19.09.2024, Sputnik Türkiye

2024-09-19T23:13+0300

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türkiye

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rize

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Meteoroloji Genel Müdürlüğü Trabzon'un doğusu ile Rize ve Artvin'in kıyı kesimlerinde sel baskını konusunda uyarıda bulundu.Meteoroloji Genel Müdürlüğünden yapılan açıklamaya göre, Doğu Karadeniz'de devam eden sağanağın, yarın akşama kadar Trabzon'un doğusu ile Rize ve Artvin'in kıyı kesimlerinde kuvvetli olması bekleniyor. Sel, su baskını, yıldırım, heyelan, yerel dolu ile ulaşımda aksama gibi olumsuzluklara karşı dikkatli ve tedbirli olunması gerekiyor.Meteoroloji Genel Müdürlüğü X paylaşımı şöyle:

https://anlatilaninotesi.com.tr/20240918/meteoroloji-illeri-aciklayarak-sari-ve-turuncu-alarm-verdi-saganak-turkiye-genelini-esir-alacak-1088148813.html

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trabzon

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