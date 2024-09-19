https://anlatilaninotesi.com.tr/20240919/meteoroloji-uc-ili-uyardi-sel-ve-su-baskini-yasanabilir-1088224265.html
Meteoroloji üç ili uyardı: Sel ve su baskını yaşanabilir
Meteoroloji üç ili uyardı: Sel ve su baskını yaşanabilir
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Meteoroloji Genel Müdürlüğü sosyal medya hesabından Doğu Karadeniz için kuvvetli sağanak uyarısında bulunuldu. Trabzon, Rize ve Artvin çevresinde sağanak yağış... 19.09.2024, Sputnik Türkiye
2024-09-19T23:13+0300
2024-09-19T23:13+0300
2024-09-19T23:13+0300
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sel
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hava durumu
sağanak
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sağanak yağış uyarısı
rize
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Meteoroloji Genel Müdürlüğü Trabzon'un doğusu ile Rize ve Artvin'in kıyı kesimlerinde sel baskını konusunda uyarıda bulundu.Meteoroloji Genel Müdürlüğünden yapılan açıklamaya göre, Doğu Karadeniz'de devam eden sağanağın, yarın akşama kadar Trabzon'un doğusu ile Rize ve Artvin'in kıyı kesimlerinde kuvvetli olması bekleniyor. Sel, su baskını, yıldırım, heyelan, yerel dolu ile ulaşımda aksama gibi olumsuzluklara karşı dikkatli ve tedbirli olunması gerekiyor.Meteoroloji Genel Müdürlüğü X paylaşımı şöyle:
https://anlatilaninotesi.com.tr/20240918/meteoroloji-illeri-aciklayarak-sari-ve-turuncu-alarm-verdi-saganak-turkiye-genelini-esir-alacak-1088148813.html
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trabzon hava durumu, artvin hava durumu, rize hava durumu, 15 günlük hava durumu, hava bugün nasıl, sel uyarısı
trabzon hava durumu, artvin hava durumu, rize hava durumu, 15 günlük hava durumu, hava bugün nasıl, sel uyarısı
Meteoroloji üç ili uyardı: Sel ve su baskını yaşanabilir
Meteoroloji Genel Müdürlüğü sosyal medya hesabından Doğu Karadeniz için kuvvetli sağanak uyarısında bulunuldu. Trabzon, Rize ve Artvin çevresinde sağanak yağış kaynaklı sel ve su baskınlarının yaşanabileceği belirtildi.
Meteoroloji Genel Müdürlüğü Trabzon'un doğusu ile Rize ve Artvin'in kıyı kesimlerinde sel baskını konusunda uyarıda bulundu.
Meteoroloji Genel Müdürlüğünden yapılan açıklamaya göre, Doğu Karadeniz'de devam eden sağanağın, yarın akşama kadar Trabzon'un doğusu ile Rize ve Artvin'in kıyı kesimlerinde kuvvetli olması bekleniyor. Sel, su baskını, yıldırım, heyelan, yerel dolu ile ulaşımda aksama gibi olumsuzluklara karşı dikkatli ve tedbirli olunması gerekiyor.
Meteoroloji Genel Müdürlüğü X paylaşımı şöyle: