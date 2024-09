https://anlatilaninotesi.com.tr/20240920/rusyanin-en-saygin-odullerinden-birine-layik-gorulmustu-unlu-virtuoz-kutluer-rusya-1088265244.html

Rusya'nın en saygın ödüllerinden birine layık görülmüştü: Flüt virtüözü Kutluer, Rusya Başkonsolosluğu'nda konser verdi

Rusya'nın en saygın ödüllerinden birine layık görülmüştü: Flüt virtüözü Kutluer, Rusya Başkonsolosluğu'nda konser verdi

Rusya'nın en saygın ödüllerinden BraVo Uluslararası Müzik Ödülü'ne layık görülen dünyaca ünlü flüt virtüözü Şefika Kutluer, Rusya Federasyonu İstanbul... 20.09.2024

Aldığı ödülün şerefine gerçekleştirilen konserde sanatçıya, eğitimini Rusya Federasyonu Moskova Çaykovski Müzik Akademisi'nde alan Kırgız Cumhuriyeti Onurlu Sanatçı piyanist Gulmira Tokombayeva eşlik etti.'Rusya, bizim çok önemli müttefikimiz ve komşumuz'Türkiye ile Rusya'nın geçmişten gelen önemli tarihsel ve kültürel ilişkilerinin olduğuna dikkati çeken ünlü Kutluer, "Rusya, bizim çok önemli müttefikimiz ve komşumuz. İki ülkenin, Kurtuluş Savaşı'ndan başlayan önemli bir ilişkisi var. O bakımdan Rusya, bizim manevi olarak borçlu olduğumuz bir ülke. İlişkilerimizin her zaman çok iyi, dostane, kültür ve sanat yoluyla kuvvetli olmasını temenni ediyoruz" değerlendirmesini yaptı.Şefika Kutluer, 'Sihirli Flüt' olarak anılmasının kendisi için kıymetli bir duygu olduğunu ifade ederek, "Viyana'da dünya birinciliği aldıktan sonra dünya çapında bir turneye çıktım. New York'ta verdiğim konserden sonra New York Times, 'Şimdi artık sihirli bir flütümüz var.' diye bir başlık attı. Bu benim için çok moral verici ama üstüme sorumluluk yükleyen bir durumdu. Çünkü artık normal kişiliğinizin dışında bir rol üstleniyor ve Türkiye'yi yurt dışında temsil ediyorsunuz. Biz çok kuvvetli bir ülkeyiz ve ona layık olabilmek, böyle ödüller alabilmek ve böyle anılmak beni gerçekten mutlu ediyor" diye konuştu.'Rusya, dünyada klasik müzik alanında en önemli ülkelerden bir tanesi''En İyi Klasik Müzik Yorumcusu-Altın BraVo' ödülüne layık görüldüğü için büyük bir mutluluk ve onur duyduğunu ifade eden Şefika Kutluer ise bu önemli mekanda konser verecek olmaktan dolayı heyecanlı olduğunu belirtti.Rusya Federasyonu'nun dünyaya çok önemli sanatçılar hediye ettiğine işaret eden Kutluer, "Rusya, dünyada klasik müzik alanında en önemli ülkelerden bir tanesi. Ödül töreninde, 'En İyi Orkestra Ödülü'nü Tchaikovski Senfoni Orkestrası, 'En Ünlü Şef Ödülü'nü ise Vladimir Fedoseyev aldı. Ben de klasik müzikte 'En İyi Klasik Müzik Yorumcusu' ödülünü aldım. Böylesi değerli sanatçılar ve orkestrayla birlikte, ünlü Bolşoy Tiyatrosu'nda bu ödülü almaktan ve Bolşoy Senfoni Orkestrası'yla birlikte Muammer Sun'un 'Bozkırın Sesi' eserini çalmaktan çok onur duydum. Bu benim için müthiş bir anıydı" şeklinde konuştu.Sanatçı, meslek hayatı boyuncu önemli ödüllere layık görüldüğünü, 'Altın BraVo' ödülünün ise kendisi için çok özel bir anlamı olduğunun altını çizerek, şunları anlattı:'Kültür evrensel bir değerdir ve halkları, ülkeleri birleştiren etkileyici bir unsurdur'Rusya Federasyonu İstanbul Başkonsolosu Andrey Burarov yaptığı açıklamada, konsolosluk olarak önemli bir konsere ev sahipliği yaptıklarını ve Şefika Kutluer'i ağırladıkları için heyecanlı olduklarını dile getirdi.Böylesi etkinliklere çok önem verdiklerini belirten Burarov, şunları kaydetti:Burarov, sanatsal faaliyetlerin kültürel olarak ülkelere yeni fırsatlar verdiğini ve ikili ilişkilerin gelişmesine önemli katkılar sunduğunu da sözlerine ekledi.Şefika Kutluer kimdir?Şefika Kutluer, Ankara Devlet Konservatuvarından 4 sınıf atlayarak 10 senede üstün derece ile mezun oldu. Solistlik kariyer çalışmalarına Viyana ve Roma'da Santa Cecilia Akademisi'nde devam etti.Birçok uluslararası ödül alan sanatçı, Viyana'da "Uluslararası Flüt Yarışması"nda dünya birinciliği elde etti. Kutluer, "Cumhurbaşkanlığı Kültür Sanat Büyük Ödülü"nü de alan ilk sanatçı oldu.New York Times eleştirmenlerinin yazdığı başlık ile 'Sihirli Flüt' olarak tanınan Kutluer'e, 1998 yılında 'Devlet Sanatçısı' ünvanı verildi.Geçen yıl Rusya'da 'En İyi Klasik Müzik Yorumcusu' ödülüne değer görülen Kutluer, BraVo Altın Ödülü'nü aldı. Sanatçı halen Kültür ve Turizm Bakanlığı flüt solisti olarak görev yapıyor.

