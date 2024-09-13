https://anlatilaninotesi.com.tr/20240913/kultur-ve-turizm-bakan-yardimcisi-mumcu-turkiye-ile-rusya-son-derece-iyi-iliskilere-sahip-1088000342.html

Kültür ve Turizm Bakan Yardımcısı Mumcu: Türkiye ile Rusya son derece iyi ilişkilere sahip

Kültür ve Turizm Bakan Yardımcısı Mumcu: Türkiye ile Rusya son derece iyi ilişkilere sahip

Sputnik Türkiye

Kültür ve Turizm Bakan Yardımcısı Batuhan Mumcu, Rusya'nın St. Petersburg şehrinde tertip edilen Uluslararası Birleşik Kültür Forumu'na katılarak burada... 13.09.2024, Sputnik Türkiye

2024-09-13T18:48+0300

2024-09-13T18:48+0300

2024-09-13T18:48+0300

dünya

kültür ve turizm bakanlığı

batuhan mumcu

olga lyubimova

türkiye

rusya

türk-rus ilişkileri

türkiye-rusya ilişkileri

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Kültür ve Turizm Bakan Yardımcısı Batuhan Mumcu, geçen yıl Türkiye'yi en fazla Rusların ziyaret ettiğini belirterek, turizmdeki bu potansiyelin, iki ülke halkları arasında kültürel etkileşimi güçlendirmenin yanı sıra ekonomiye ve kültürel mirasın sürdürülebilirliğine katkı sağladığını ifade etti.Bakanlıktan yapılan açıklamaya göre Mumcu, 10. St. Petersburg Uluslararası Birleşik Kültürler Forumu'nda konuştu.Forumda kültürler arası anlayışın güçlenmesi, kültürel mirasın korunması ve yeni ortak projelerin geliştirilmesi konularında somut öneri ve çözümler ortaya koyulacağına inandığını belirten Mumcu, Türkiye ile Rusya'nın son derece iyi ilişkilere sahip iki ülke olduğunu, ilişkilerin karşılıklı kültürel ve turistik etkileşimlerle daha da güçleneceğini ifade etti.Mumcu, geçen yıl Türkiye'yi en fazla Rus misafirlerin ziyaret ettiğine dikkati çekerek, şu ifadeleri kullandı:Mumcu, dijital çağda sanatı ve kültürü sanal ortamda paylaşmanın öneminin arttığına işaret ederek, ortak dijital projeler ve sanal sergilerin, kültürel içerikleri daha geniş kitleye ulaştırma fırsatı sunacağını belirtti.Türkiye'nin kültür ve sanat alanına, son yıllarda gururla paylaştıkları bir proje eklediklerini söyleyen Mumcu, şöyle konuştu:Mumcu, forumun, kültürel işbirliklerini daha da ileriye taşıyarak yeni fırsatların kapılarını açacağına inandığını kaydetti.10. St. Petersburg Uluslararası Birleşik Kültürler ForumuPetersburg Uluslararası Birleşik Kültürler Forumu'nun 10. yıl dönümü 11 Eylül'de başladı. Forum 14 Eylül'e kadar sürecek.Teması, '21. Yüzyılın Kültürü: Egemenlik mi, Küreselleşme mi?' olarak belirlenen forumda, modern kültürel ortamın gelişimine ilişkin yeniliklerin ve güncel konuların tartışılacağı paneller ve yuvarlak masa toplantıları şehrin önde gelen mekanlarında gerçekleştirilecek.Foruma yaklaşık 2 bin Rus ve yabancı kültür ve sanat adamı, uzman, ülkenin ve dünyanın önde gelen kültür kuruluşlarının başkanları, iş dünyası temsilcileri ve yetkililer katıldı.Rusya Federasyonu Kültür Bakanı Olga Lyubimova forumuna ilişkin konuşmasında, “Kültür her zaman diyaloğun temeli ve en farklı ülkeler, halklar, dünya görüşleri arasında bir bağ olmuştur, olmaktadır ve olacaktır. Kültür, insani değerlere ve dünya halklarının en iyi geleneklerine dayanır. Küçümsenemeyecek ahlaki ilkeler belirler. Kültürün birleştirici gücü sadece farklılıkların üstesinden gelmekle kalmaz, aynı zamanda evrensel ideallere dayalı ortak bir gelecek vizyonu da yaratır" cümlelerini kaydetmişti.

https://anlatilaninotesi.com.tr/20240913/kultur-ve-turizm-bakani-ersoy-turizmden-60-milyar-dolar-gelir-elde-etmeyi-hedefliyoruz-1087980168.html

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kültür ve turizm bakanlığı, batuhan mumcu, olga lyubimova, türkiye, rusya, türk-rus ilişkileri, türkiye-rusya ilişkileri