https://anlatilaninotesi.com.tr/20240913/kultur-ve-turizm-bakan-yardimcisi-mumcu-turkiye-ile-rusya-son-derece-iyi-iliskilere-sahip-1088000342.html
Kültür ve Turizm Bakan Yardımcısı Mumcu: Türkiye ile Rusya son derece iyi ilişkilere sahip
Kültür ve Turizm Bakan Yardımcısı Mumcu: Türkiye ile Rusya son derece iyi ilişkilere sahip
Sputnik Türkiye
Kültür ve Turizm Bakan Yardımcısı Batuhan Mumcu, Rusya'nın St. Petersburg şehrinde tertip edilen Uluslararası Birleşik Kültür Forumu'na katılarak burada... 13.09.2024, Sputnik Türkiye
2024-09-13T18:48+0300
2024-09-13T18:48+0300
2024-09-13T18:48+0300
dünya
kültür ve turizm bakanlığı
batuhan mumcu
olga lyubimova
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türk-rus ilişkileri
türkiye-rusya ilişkileri
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Kültür ve Turizm Bakan Yardımcısı Batuhan Mumcu, geçen yıl Türkiye'yi en fazla Rusların ziyaret ettiğini belirterek, turizmdeki bu potansiyelin, iki ülke halkları arasında kültürel etkileşimi güçlendirmenin yanı sıra ekonomiye ve kültürel mirasın sürdürülebilirliğine katkı sağladığını ifade etti.Bakanlıktan yapılan açıklamaya göre Mumcu, 10. St. Petersburg Uluslararası Birleşik Kültürler Forumu'nda konuştu.Forumda kültürler arası anlayışın güçlenmesi, kültürel mirasın korunması ve yeni ortak projelerin geliştirilmesi konularında somut öneri ve çözümler ortaya koyulacağına inandığını belirten Mumcu, Türkiye ile Rusya'nın son derece iyi ilişkilere sahip iki ülke olduğunu, ilişkilerin karşılıklı kültürel ve turistik etkileşimlerle daha da güçleneceğini ifade etti.Mumcu, geçen yıl Türkiye'yi en fazla Rus misafirlerin ziyaret ettiğine dikkati çekerek, şu ifadeleri kullandı:Mumcu, dijital çağda sanatı ve kültürü sanal ortamda paylaşmanın öneminin arttığına işaret ederek, ortak dijital projeler ve sanal sergilerin, kültürel içerikleri daha geniş kitleye ulaştırma fırsatı sunacağını belirtti.Türkiye'nin kültür ve sanat alanına, son yıllarda gururla paylaştıkları bir proje eklediklerini söyleyen Mumcu, şöyle konuştu:Mumcu, forumun, kültürel işbirliklerini daha da ileriye taşıyarak yeni fırsatların kapılarını açacağına inandığını kaydetti.10. St. Petersburg Uluslararası Birleşik Kültürler ForumuPetersburg Uluslararası Birleşik Kültürler Forumu'nun 10. yıl dönümü 11 Eylül'de başladı. Forum 14 Eylül'e kadar sürecek.Teması, '21. Yüzyılın Kültürü: Egemenlik mi, Küreselleşme mi?' olarak belirlenen forumda, modern kültürel ortamın gelişimine ilişkin yeniliklerin ve güncel konuların tartışılacağı paneller ve yuvarlak masa toplantıları şehrin önde gelen mekanlarında gerçekleştirilecek.Foruma yaklaşık 2 bin Rus ve yabancı kültür ve sanat adamı, uzman, ülkenin ve dünyanın önde gelen kültür kuruluşlarının başkanları, iş dünyası temsilcileri ve yetkililer katıldı.Rusya Federasyonu Kültür Bakanı Olga Lyubimova forumuna ilişkin konuşmasında, “Kültür her zaman diyaloğun temeli ve en farklı ülkeler, halklar, dünya görüşleri arasında bir bağ olmuştur, olmaktadır ve olacaktır. Kültür, insani değerlere ve dünya halklarının en iyi geleneklerine dayanır. Küçümsenemeyecek ahlaki ilkeler belirler. Kültürün birleştirici gücü sadece farklılıkların üstesinden gelmekle kalmaz, aynı zamanda evrensel ideallere dayalı ortak bir gelecek vizyonu da yaratır" cümlelerini kaydetmişti.
https://anlatilaninotesi.com.tr/20240913/kultur-ve-turizm-bakani-ersoy-turizmden-60-milyar-dolar-gelir-elde-etmeyi-hedefliyoruz-1087980168.html
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kültür ve turizm bakanlığı, batuhan mumcu, olga lyubimova, türkiye, rusya, türk-rus ilişkileri, türkiye-rusya ilişkileri
kültür ve turizm bakanlığı, batuhan mumcu, olga lyubimova, türkiye, rusya, türk-rus ilişkileri, türkiye-rusya ilişkileri
Kültür ve Turizm Bakan Yardımcısı Mumcu: Türkiye ile Rusya son derece iyi ilişkilere sahip
Kültür ve Turizm Bakan Yardımcısı Batuhan Mumcu, Rusya'nın St. Petersburg şehrinde tertip edilen Uluslararası Birleşik Kültür Forumu'na katılarak burada yaptığı konuşmasında Türkiye ile Rusya'nın son derece iyi ilişkilere sahip olduğunu vurgulayarak Türkiye'de düzenlenene festivallere Rusya'yı da katılmak üzere davet etti.
Kültür ve Turizm Bakan Yardımcısı Batuhan Mumcu, geçen yıl Türkiye'yi en fazla Rusların ziyaret ettiğini belirterek, turizmdeki bu potansiyelin, iki ülke halkları arasında kültürel etkileşimi güçlendirmenin yanı sıra ekonomiye ve kültürel mirasın sürdürülebilirliğine katkı sağladığını ifade etti.
Bakanlıktan yapılan açıklamaya göre Mumcu, 10. St. Petersburg Uluslararası Birleşik Kültürler Forumu'nda konuştu.
Forumda kültürler arası anlayışın güçlenmesi, kültürel mirasın korunması ve yeni ortak projelerin geliştirilmesi konularında somut öneri ve çözümler ortaya koyulacağına inandığını belirten Mumcu, Türkiye ile Rusya'nın son derece iyi ilişkilere sahip iki ülke olduğunu, ilişkilerin karşılıklı kültürel ve turistik etkileşimlerle daha da güçleneceğini ifade etti.
Mumcu, geçen yıl Türkiye'yi en fazla Rus misafirlerin ziyaret ettiğine dikkati çekerek, şu ifadeleri kullandı:
2023 yılında 6.3 milyon Rus misafirimiz ülkemizi ziyaret etmiştir. Turizmdeki bu potansiyel, halklarımız arasında kültürel etkileşimi güçlendirmenin yanı sıra sanat, müzik, gastronomi ve geleneklerin deneyimlenmesi yoluyla ülkelerimizin ekonomilerine ve kültürel mirasın sürdürülebilirliğine katkı sağlamaktadır. Türkiye ile Rusya arasındaki bu zengin kültürel ve turistik ilişkileri destekleyen ve geliştiren kültürel değişim programları, ortak turizm projeleri ve eğitim programları iki ülke arasındaki bağların daha da güçlenmesine katkıda bulunacaktır.
Mumcu, dijital çağda sanatı ve kültürü sanal ortamda paylaşmanın öneminin arttığına işaret ederek, ortak dijital projeler ve sanal sergilerin, kültürel içerikleri daha geniş kitleye ulaştırma fırsatı sunacağını belirtti.
Türkiye'nin kültür ve sanat alanına, son yıllarda gururla paylaştıkları bir proje eklediklerini söyleyen Mumcu, şöyle konuştu:
Dünyanın en kapsamlı kültür sanat projelerinden biri olan Türkiye Kültür Yolu Festivalleri, Türkiye'nin kültürel mirasını zengin bir içerikle geniş kitlelere ulaştırmakta, yabancı sanatçıların katılımıyla da zenginleşmektedir. Halihazırda, 16 şehrimizde düzenlediğimiz festivallerimize sizleri de sanat gruplarınızla katılmaya davet ediyorum. Kültürel mirasımızın korunması ve tanıtılması konusundaki olanakları, ülkelerimiz arasında tesis edeceğimiz, bir benzerini turizm alanında gerçekleştirdiğimiz Kültür Karma Komisyonu kapsamında tartışabiliriz.
Mumcu, forumun, kültürel işbirliklerini daha da ileriye taşıyarak yeni fırsatların kapılarını açacağına inandığını kaydetti.
10. St. Petersburg Uluslararası Birleşik Kültürler Forumu
Petersburg Uluslararası Birleşik Kültürler Forumu'nun 10. yıl dönümü 11 Eylül'de başladı. Forum 14 Eylül'e kadar sürecek.
Teması, '21. Yüzyılın Kültürü: Egemenlik mi, Küreselleşme mi?' olarak belirlenen forumda, modern kültürel ortamın gelişimine ilişkin yeniliklerin ve güncel konuların tartışılacağı paneller ve yuvarlak masa toplantıları şehrin önde gelen mekanlarında gerçekleştirilecek.
Foruma yaklaşık 2 bin Rus ve yabancı kültür ve sanat adamı, uzman, ülkenin ve dünyanın önde gelen kültür kuruluşlarının başkanları, iş dünyası temsilcileri ve yetkililer katıldı.
Rusya Federasyonu Kültür Bakanı Olga Lyubimova forumuna ilişkin konuşmasında, “Kültür her zaman diyaloğun temeli ve en farklı ülkeler, halklar, dünya görüşleri arasında bir bağ olmuştur, olmaktadır ve olacaktır. Kültür, insani değerlere ve dünya halklarının en iyi geleneklerine dayanır. Küçümsenemeyecek ahlaki ilkeler belirler. Kültürün birleştirici gücü sadece farklılıkların üstesinden gelmekle kalmaz, aynı zamanda evrensel ideallere dayalı ortak bir gelecek vizyonu da yaratır" cümlelerini kaydetmişti.