https://anlatilaninotesi.com.tr/20240920/rus-vekil-slutskiy-polonyanin-kirimin-bm-mandasina-devredilmesi-fikri-olu-dogmus-bir-girisim-1088264504.html

Rus vekil Slutskiy: Polonya'nın Kırım'ın BM mandasına devredilmesi fikri ‘ölü doğmuş’ bir girişim

Rus vekil Slutskiy: Polonya'nın Kırım'ın BM mandasına devredilmesi fikri ‘ölü doğmuş’ bir girişim

Sputnik Türkiye

Rus vekil Leonid Slutskiy, Polonya'nın Kırım'ın BM mandasına devredilmesi önerisini ‘ölü doğmuş’ bir girişim olarak nitelendirdi. 20.09.2024, Sputnik Türkiye

2024-09-20T23:07+0300

2024-09-20T23:07+0300

2024-09-20T23:07+0300

ukrayna krizi

leonid slutskiy

rusya devlet duması

radoslaw sikorski

polonya

kırım

birleşmiş milletler (bm)

manda

öneri

referandum

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Rusya Devlet Duması Dış İlişkiler Komitesi Başkanı Leonid Slutskiy, Polonya Dışişleri Bakanı Radoslaw Sikorski'nin Kırım'ın Birleşmiş Milletler (BM) mandasına devredilmesi fikrinin ‘ölü doğmuş ve anlamsız’ bir girişim olduğunu söyledi.Polonya Dışişleri Bakanının önerisini Sputnik’e değerlendiren Slutskiy, “Sikorski'nin Kırım'ın BM mandasına devredilmesi girişimi ‘ölü doğmuş ve anlamsız’. Kırım, yarımadanın sakinlerinin iradesiyle Rusya'nın bir parçası oldu. Referandum 2014'te yapıldı. Sonuçları oldukça açık. Konu artık kapanmıştır” dedi.Kırım'ın ve orada yaşayan insanların ‘Rus düşmanı şahinlerin’ pazarlık, anlaşma veya PR girişimlerine konu olamayacağını vurgulayan Slutskiy, “Bu, sınırları Rusya Federasyonu Anayasası ve yasaları tarafından korunan Rusya'nın topraklarıdır” diye konuştu.Sikorskiy, Ukrayna’nın başkenti Kiev’de düzenlenen uluslararası konferansta, Kırım’ın BM mandasına devredilmesini ve 20 yıl sonra statüsüyle ilgili referandumun yapılmasını önermişti. Sikorski, Kırım Yarımadası’nın Rusya için sembolik ve Ukrayna için de stratejik öneme sahip olduğunu, bu nedenle Kırım askerden arındırılmadan ülkelerin bir anlaşmaya varmasının mümkün olmayacağını savunmuştu.Kremlin Sözcüsü Dmitriy Peskov, Sikorskiy’nin Kırım’ın BM mandası altına alınması fikrini ‘saçmalık’ olarak nitelendirmişti.

https://anlatilaninotesi.com.tr/20240920/kremlin-kirimi-bm-mandasina-devretme-onerisi-sacma-1088247906.html

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leonid slutskiy, rusya devlet duması, radoslaw sikorski, polonya, kırım, birleşmiş milletler (bm), manda, öneri, referandum, kiev, rusya, ukrayna, dmitriy peskov