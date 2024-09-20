https://anlatilaninotesi.com.tr/20240920/rus-vekil-slutskiy-polonyanin-kirimin-bm-mandasina-devredilmesi-fikri-olu-dogmus-bir-girisim-1088264504.html
Rus vekil Slutskiy: Polonya'nın Kırım'ın BM mandasına devredilmesi fikri ‘ölü doğmuş’ bir girişim
Rus vekil Slutskiy: Polonya'nın Kırım'ın BM mandasına devredilmesi fikri ‘ölü doğmuş’ bir girişim
Sputnik Türkiye
Rus vekil Leonid Slutskiy, Polonya'nın Kırım'ın BM mandasına devredilmesi önerisini ‘ölü doğmuş’ bir girişim olarak nitelendirdi. 20.09.2024, Sputnik Türkiye
2024-09-20T23:07+0300
2024-09-20T23:07+0300
2024-09-20T23:07+0300
ukrayna krizi
leonid slutskiy
rusya devlet duması
radoslaw sikorski
polonya
kırım
birleşmiş milletler (bm)
manda
öneri
referandum
https://cdn.img.anlatilaninotesi.com.tr/img/07e4/09/17/1042903032_0:0:3073:1728_1920x0_80_0_0_0e2223274489062f55e69f06cf9c3e1f.jpg
Rusya Devlet Duması Dış İlişkiler Komitesi Başkanı Leonid Slutskiy, Polonya Dışişleri Bakanı Radoslaw Sikorski'nin Kırım'ın Birleşmiş Milletler (BM) mandasına devredilmesi fikrinin ‘ölü doğmuş ve anlamsız’ bir girişim olduğunu söyledi.Polonya Dışişleri Bakanının önerisini Sputnik’e değerlendiren Slutskiy, “Sikorski'nin Kırım'ın BM mandasına devredilmesi girişimi ‘ölü doğmuş ve anlamsız’. Kırım, yarımadanın sakinlerinin iradesiyle Rusya'nın bir parçası oldu. Referandum 2014'te yapıldı. Sonuçları oldukça açık. Konu artık kapanmıştır” dedi.Kırım'ın ve orada yaşayan insanların ‘Rus düşmanı şahinlerin’ pazarlık, anlaşma veya PR girişimlerine konu olamayacağını vurgulayan Slutskiy, “Bu, sınırları Rusya Federasyonu Anayasası ve yasaları tarafından korunan Rusya'nın topraklarıdır” diye konuştu.Sikorskiy, Ukrayna’nın başkenti Kiev’de düzenlenen uluslararası konferansta, Kırım’ın BM mandasına devredilmesini ve 20 yıl sonra statüsüyle ilgili referandumun yapılmasını önermişti. Sikorski, Kırım Yarımadası’nın Rusya için sembolik ve Ukrayna için de stratejik öneme sahip olduğunu, bu nedenle Kırım askerden arındırılmadan ülkelerin bir anlaşmaya varmasının mümkün olmayacağını savunmuştu.Kremlin Sözcüsü Dmitriy Peskov, Sikorskiy’nin Kırım’ın BM mandası altına alınması fikrini ‘saçmalık’ olarak nitelendirmişti.
https://anlatilaninotesi.com.tr/20240920/kremlin-kirimi-bm-mandasina-devretme-onerisi-sacma-1088247906.html
polonya
kiev
rusya
ukrayna
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
2024
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
SON HABERLER
tr_TR
https://cdn.img.anlatilaninotesi.com.tr/img/07e4/09/17/1042903032_167:0:2898:2048_1920x0_80_0_0_b1f3f48addc850a1fb16814728cdb452.jpg
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
leonid slutskiy, rusya devlet duması, radoslaw sikorski, polonya, kırım, birleşmiş milletler (bm), manda, öneri, referandum, kiev, rusya, ukrayna, dmitriy peskov
leonid slutskiy, rusya devlet duması, radoslaw sikorski, polonya, kırım, birleşmiş milletler (bm), manda, öneri, referandum, kiev, rusya, ukrayna, dmitriy peskov
Rus vekil Slutskiy: Polonya'nın Kırım'ın BM mandasına devredilmesi fikri ‘ölü doğmuş’ bir girişim
Rus vekil Leonid Slutskiy, Polonya'nın Kırım'ın BM mandasına devredilmesi önerisini ‘ölü doğmuş’ bir girişim olarak nitelendirdi.
Rusya Devlet Duması Dış İlişkiler Komitesi Başkanı Leonid Slutskiy, Polonya Dışişleri Bakanı Radoslaw Sikorski'nin Kırım'ın Birleşmiş Milletler (BM) mandasına devredilmesi fikrinin ‘ölü doğmuş ve anlamsız’ bir girişim olduğunu söyledi.
Polonya Dışişleri Bakanının önerisini Sputnik’e değerlendiren Slutskiy, “Sikorski'nin Kırım'ın BM mandasına devredilmesi girişimi ‘ölü doğmuş ve anlamsız’. Kırım, yarımadanın sakinlerinin iradesiyle Rusya'nın bir parçası oldu. Referandum 2014'te yapıldı. Sonuçları oldukça açık. Konu artık kapanmıştır” dedi.
Kırım'ın ve orada yaşayan insanların ‘Rus düşmanı şahinlerin’ pazarlık, anlaşma veya PR girişimlerine konu olamayacağını vurgulayan Slutskiy, “Bu, sınırları Rusya Federasyonu Anayasası ve yasaları tarafından korunan Rusya'nın topraklarıdır” diye konuştu.
Sikorskiy, Ukrayna’nın başkenti Kiev’de düzenlenen uluslararası konferansta, Kırım’ın BM mandasına devredilmesini ve 20 yıl sonra statüsüyle ilgili referandumun yapılmasını önermişti. Sikorski, Kırım Yarımadası’nın Rusya için sembolik ve Ukrayna için de stratejik öneme sahip olduğunu, bu nedenle Kırım askerden arındırılmadan ülkelerin bir anlaşmaya varmasının mümkün olmayacağını savunmuştu.
Kremlin Sözcüsü Dmitriy Peskov, Sikorskiy’nin Kırım’ın BM mandası altına alınması fikrini ‘saçmalık’ olarak nitelendirmişti.