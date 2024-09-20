https://anlatilaninotesi.com.tr/20240920/kremlin-kirimi-bm-mandasina-devretme-onerisi-sacma-1088247906.html
Kremlin: Kırım’ı BM mandasına devretme önerisi saçma
Kremlin: Kırım’ı BM mandasına devretme önerisi saçma
Sputnik Türkiye
Kremlin Sözcüsü Dmitriy Peskov, Polonya Dışişleri Bakanı Radoslaw Sikorski’nin Kırım’ın Birleşmiş Milletler (BM) mandası altına alınması fikrini ‘saçmalık’... 20.09.2024, Sputnik Türkiye
2024-09-20T14:17+0300
2024-09-20T14:17+0300
2024-09-20T14:19+0300
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radoslaw sikorski
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Polonya Dışişleri Bakanı Radoslaw Sikorski, Ukrayna’nın başkenti Kiev’de düzenlenen uluslararası konferansta, Kırım’ın BM mandasına devredilmesini ve 20 yıl sonra statüsüyle ilgili referandumun yapılmasını önerdi. Sikorski, Kırım Yarımadası’nın Rusya için sembolik ve Ukrayna için de stratejik öneme sahip olduğunu, bu nedenle Kırım askerden arındırılmadan ülkelerin bir anlaşmaya varmasının mümkün olmayacağını savundu.Sikorski’nin bu önerisini değerlendiren Kremlin Sözcüsü Peskov, “Bu, tam bir saçmalık. Rus toprakları ve Rus bölgeleri tartışma konusu değil veya kimseye devredilemez” ifadesini kullandı.Kırım Parlamentosu Başkanı Vladimir Konstantinov da öneri için ‘cahillik’ nitelendirmesinde bulundu.Daha önce Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin, Kırım meselesinin sonsuza kadar kapatıldığını dile getirmişti.
https://anlatilaninotesi.com.tr/20240920/rusya-disisleri-lavrovun-blinken-ile-gorusecek-bir-konusu-yok-1088234684.html
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rusya, kırım, polonya, birleşmiş milletler (bm), manda, kremlin, dmitriy peskov, radoslaw sikorski, ukrayna, vladimir konstantinov, vladimir putin
rusya, kırım, polonya, birleşmiş milletler (bm), manda, kremlin, dmitriy peskov, radoslaw sikorski, ukrayna, vladimir konstantinov, vladimir putin
Kremlin: Kırım’ı BM mandasına devretme önerisi saçma
14:17 20.09.2024 (güncellendi: 14:19 20.09.2024)
Kremlin Sözcüsü Dmitriy Peskov, Polonya Dışişleri Bakanı Radoslaw Sikorski’nin Kırım’ın Birleşmiş Milletler (BM) mandası altına alınması fikrini ‘saçmalık’ olarak nitelendirdi.
Polonya Dışişleri Bakanı Radoslaw Sikorski, Ukrayna’nın başkenti Kiev’de düzenlenen uluslararası konferansta, Kırım’ın BM mandasına devredilmesini ve 20 yıl sonra statüsüyle ilgili referandumun yapılmasını önerdi. Sikorski, Kırım Yarımadası’nın Rusya için sembolik ve Ukrayna için de stratejik öneme sahip olduğunu, bu nedenle Kırım askerden arındırılmadan ülkelerin bir anlaşmaya varmasının mümkün olmayacağını savundu.
Sikorski’nin bu önerisini değerlendiren Kremlin Sözcüsü Peskov, “Bu, tam bir saçmalık. Rus toprakları ve Rus bölgeleri tartışma konusu değil veya kimseye devredilemez” ifadesini kullandı.
Kırım Parlamentosu Başkanı Vladimir Konstantinov da öneri için ‘cahillik’ nitelendirmesinde bulundu.
Daha önce Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin, Kırım meselesinin sonsuza kadar kapatıldığını dile getirmişti.