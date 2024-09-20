https://anlatilaninotesi.com.tr/20240920/kremlin-kirimi-bm-mandasina-devretme-onerisi-sacma-1088247906.html

Kremlin: Kırım’ı BM mandasına devretme önerisi saçma

Kremlin: Kırım’ı BM mandasına devretme önerisi saçma

Sputnik Türkiye

Kremlin Sözcüsü Dmitriy Peskov, Polonya Dışişleri Bakanı Radoslaw Sikorski’nin Kırım’ın Birleşmiş Milletler (BM) mandası altına alınması fikrini ‘saçmalık’... 20.09.2024, Sputnik Türkiye

2024-09-20T14:17+0300

2024-09-20T14:17+0300

2024-09-20T14:19+0300

ukrayna krizi

rusya

kırım

polonya

birleşmiş milletler (bm)

manda

kremlin

dmitriy peskov

radoslaw sikorski

ukrayna

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Polonya Dışişleri Bakanı Radoslaw Sikorski, Ukrayna’nın başkenti Kiev’de düzenlenen uluslararası konferansta, Kırım’ın BM mandasına devredilmesini ve 20 yıl sonra statüsüyle ilgili referandumun yapılmasını önerdi. Sikorski, Kırım Yarımadası’nın Rusya için sembolik ve Ukrayna için de stratejik öneme sahip olduğunu, bu nedenle Kırım askerden arındırılmadan ülkelerin bir anlaşmaya varmasının mümkün olmayacağını savundu.Sikorski’nin bu önerisini değerlendiren Kremlin Sözcüsü Peskov, “Bu, tam bir saçmalık. Rus toprakları ve Rus bölgeleri tartışma konusu değil veya kimseye devredilemez” ifadesini kullandı.Kırım Parlamentosu Başkanı Vladimir Konstantinov da öneri için ‘cahillik’ nitelendirmesinde bulundu.Daha önce Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin, Kırım meselesinin sonsuza kadar kapatıldığını dile getirmişti.

https://anlatilaninotesi.com.tr/20240920/rusya-disisleri-lavrovun-blinken-ile-gorusecek-bir-konusu-yok-1088234684.html

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rusya, kırım, polonya, birleşmiş milletler (bm), manda, kremlin, dmitriy peskov, radoslaw sikorski, ukrayna, vladimir konstantinov, vladimir putin