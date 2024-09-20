https://anlatilaninotesi.com.tr/20240920/rus-ordusu-harkovda-azov-taburu-militanlari-ile-yabanci-parali-askerleri-vurdu-1088232747.html

Rus ordusu, Harkov'da Azov Taburu militanları ile yabancı paralı askerleri vurdu

Rus ordusu, Harkov'da Azov Taburu militanları ile yabancı paralı askerleri vurdu

Sputnik Türkiye

Özel askeri harekata devam eden Rusya Silahlı Kuvvetleri, Ukrayna topraklarındaki düşman unsurları bozguna uğratmaya devam ediyor. 20.09.2024, Sputnik Türkiye

2024-09-20T10:07+0300

2024-09-20T10:07+0300

2024-09-20T10:07+0300

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Ukrayna'nın Nikolayev kentindeki gizli yeraltı grubunun koordinatörü Sergey Lebedev, Rus birliklerin Harkov'da Azov Taburu militanları ve yabancı paralı askerler de dahil Ukrayna ordusu güçlerine bombardıman düzenlediğini belirtti.Sputnik'e konuşan Lebedev, "Dün sabah erken saatlerde Harkov kentindeki askeri tesislere muhteşem bombardımanlar düzenlendi. Rusya'da yasaklı aşırıcı grup Azov Taburu'ndaki Naziler de dahil askerlerin konakladığı bir okul binası vuruldu. Bombardıman sırasında binada yabancı paralı askerlerin bulunduğuna dair henüz teyit edilmemiş bilgi de var" dedi.Bombardımana bir deponun da hedef alındığını aktaran Lebedev, yakıt ve ağır teçhizat yüklü askeri araçların, İzyum istikametindeki Ukraynalı güçlere takviye için yola çıkmaya hazırlandıkları sırada imha edildiğini kaydetti.Lebedev, deponun vurulmasının ardından Ukraynalı güvenlik güçlerinin civardaki caddelerde belge ve telefon denetimlerine başladığını söyledi.Rusya Silahlı Kuvvetleri, Ukrayna ordusunun sivil tesislere yönelik saldırılarına cevaben Kiev rejimine bağlı güçlere, teçhizata, yabancı paralı askerlere ve enerji ve savunma alanındaki altyapı tesislerine düzenli olarak bombardıman düzenliyor.Kremlin Sözcüsü Dmitriy Peskov, Rusya ordusunun konutları ve sosyal tesisleri hedef almadığının altını defaatle çizmişti.

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