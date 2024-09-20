Rus ordusu, Harkov'da Azov Taburu militanları ile yabancı paralı askerleri vurdu

Türkiye
00:00
01:00
02:00
03:00
04:00
05:00
06:00
07:00
08:00
09:00
10:00
11:00
12:00
13:00
14:00
15:00
16:00
17:00
18:00
19:00
20:00
21:00
22:00
23:00
00:00
01:00
02:00
03:00
04:00
05:00
06:00
07:00
08:00
09:00
10:00
11:00
12:00
13:00
14:00
15:00
16:00
17:00
18:00
19:00
20:00
21:00
22:00
23:00
HABERLER
Saat başı başlıkları
07:00
6 dk
SEYİR HALİ
'Doların kullanım alanı zayıflamaya başladığı andan itibaren Amerika’nın uykuları kaçar'
07:06
113 dk
HABERLER
Saat başı başlıkları
09:00
5 dk
YERİ VE ZAMANI
Beştepe ve AK Parti Genel Merkezi neden uzlaşamıyor?
09:06
114 dk
HABERLER
Saat başı başlıkları
11:00
4 dk
FETHİ YILMAZ’LA YAZI-YORUM
FETÖ’nün hedefinde hangi ülke var?
11:04
56 dk
HABERLER
Saat başı başlıkları
12:01
5 dk
GÜN ORTASI
Anayasa’nın ilk 4 maddesi tartışmaları
12:06
84 dk
HABER MASASI
Gaziler, gazi yakınları ve şehit ailelerinin özlük hakları nelerdir, bu haklar yeterli mi?
13:30
35 dk
YAPAY ZEKA GÜNLÜĞÜ
Yapay zekanın yasal bahis dünyasında kullanımı
14:05
55 dk
ANKARA FARKI
'ABD gizli desteklerini Bitcoin ile yapıyor'
15:00
58 dk
HABERLER
Saat başı başlıkları
16:00
5 dk
EKSEN
‘Netanyahu, Hizbullah’la başa çıkabildiğini göstererek İsrail içinde popülerliğini artırmayı hedefliyor olabilir’
16:05
85 dk
HABERLER
Saat başı başlıkları
17:30
3 dk
YOL ARKADAŞI
Kemal Kılıçdaroğlu ne yapmak istiyor?
17:34
86 dk
HABERLER
Saat başı başlıkları
19:00
15 dk
HABERLER
Saat başı başlıkları
07:00
6 dk
SEYİR HALİ
Türkiye'deki medya kuruluşlarının güvenilirliği
07:06
112 dk
HABERLER
Saat başı başlıkları
09:00
5 dk
YERİ VE ZAMANI
Kişi başına düşen kredi kartı sayısı 5’e yükseldi
09:06
114 dk
HABERLER
Saat başı başlıkları
11:00
5 dk
DÜNYA HABERİ
Dünyadan öne çıkan başlıklar
11:06
15 dk
PARANIN HAREKETİ
Ekonomide neler oluyor?
11:22
20 dk
ENERJİNİN SEYRİ
Enerji sektöründe öne çıkan başlıklar
11:45
10 dk
HABERLER
Saat başı başlıkları
12:00
1 dk
GÜN ORTASI
‘Başı açık kız istemiyorum’ diyen müdür, kapıyı tekmeyle kırdı
12:05
85 dk
HABER MASASI
Selin Yazıcı, Ebru Dönmez ve Serkan Baştımar'la Haber Masası
13:30
35 dk
HAFTANIN KEYFİ
Serhat Ayan'la Haftanın Keyfi
14:05
55 dk
HABERLER
Saat başı başlıkları
15:00
1 dk
SPOR BÜLTENİ
Öne çıkan spor başlıkları
15:30
1 dk
HABERLER
Saat başı başlıkları
16:00
1 dk
EKSEN
Ceyda Karan'la Eksen
16:01
89 dk
HABERLER
Saat başı başlıkları
17:30
1 dk
YOL ARKADAŞI
Mustafa Hoş'la Yol Arkadaşı
17:33
87 dk
HABERLER
Saat başı başlıkları
19:00
1 dk
DünBugün
Geri dön
Adana107.4
Adana107.4
Ankara96.2
Antalya104.8
Bursa101.4
Çanakkale107.2
Diyarbakır89.6
Gaziantep104.3
Hatay106.1
İstanbul97.8
İzmir91.0
Kahramanmaraş92.3
Kayseri105.5
Kocaeli90.2
Konya88.6
Malatya106.0
Manisa101.0
Mardin92.2
Ordu99.6
Sakarya90.2
Samsun107.7
Sivas104.2
Şanlıurfa95.3
Trabzon102.4
Van88.0
- Sputnik Türkiye, 1920
Ukrayna krizi
Batılı ülkelerin Ukrayna'ya silah tedarik etmeye dönük hamleleri ülkede krizi tırmandırdı. Ukrayna ordusu, güçlerinin neredeyse yarısını ülkenin doğusundaki çatışma hattına yığdı. 2021'de Ukrayna'ya 650 milyon dolardan fazla askeri yardım sağlayan ABD, Kiev’e silah göndermeyi sürdürüyor.
https://anlatilaninotesi.com.tr/20240920/rus-ordusu-harkovda-azov-taburu-militanlari-ile-yabanci-parali-askerleri-vurdu-1088232747.html
Rus ordusu, Harkov'da Azov Taburu militanları ile yabancı paralı askerleri vurdu
Rus ordusu, Harkov'da Azov Taburu militanları ile yabancı paralı askerleri vurdu
Sputnik Türkiye
Özel askeri harekata devam eden Rusya Silahlı Kuvvetleri, Ukrayna topraklarındaki düşman unsurları bozguna uğratmaya devam ediyor. 20.09.2024, Sputnik Türkiye
2024-09-20T10:07+0300
2024-09-20T10:07+0300
ukrayna krizi
ukrayna
ukrayna silahlı kuvvetleri
ukrayna krizi
ukrayna ordusu
harkov
sergey lebedev
rusya
rusya savunma bakanlığı
rus ordusu
https://cdn.img.anlatilaninotesi.com.tr/img/07e8/05/15/1084057905_0:0:3079:1731_1920x0_80_0_0_d3dc1fce77a53ad40df959c01267c52b.jpg
Ukrayna'nın Nikolayev kentindeki gizli yeraltı grubunun koordinatörü Sergey Lebedev, Rus birliklerin Harkov'da Azov Taburu militanları ve yabancı paralı askerler de dahil Ukrayna ordusu güçlerine bombardıman düzenlediğini belirtti.Sputnik'e konuşan Lebedev, "Dün sabah erken saatlerde Harkov kentindeki askeri tesislere muhteşem bombardımanlar düzenlendi. Rusya'da yasaklı aşırıcı grup Azov Taburu'ndaki Naziler de dahil askerlerin konakladığı bir okul binası vuruldu. Bombardıman sırasında binada yabancı paralı askerlerin bulunduğuna dair henüz teyit edilmemiş bilgi de var" dedi.Bombardımana bir deponun da hedef alındığını aktaran Lebedev, yakıt ve ağır teçhizat yüklü askeri araçların, İzyum istikametindeki Ukraynalı güçlere takviye için yola çıkmaya hazırlandıkları sırada imha edildiğini kaydetti.Lebedev, deponun vurulmasının ardından Ukraynalı güvenlik güçlerinin civardaki caddelerde belge ve telefon denetimlerine başladığını söyledi.Rusya Silahlı Kuvvetleri, Ukrayna ordusunun sivil tesislere yönelik saldırılarına cevaben Kiev rejimine bağlı güçlere, teçhizata, yabancı paralı askerlere ve enerji ve savunma alanındaki altyapı tesislerine düzenli olarak bombardıman düzenliyor.Kremlin Sözcüsü Dmitriy Peskov, Rusya ordusunun konutları ve sosyal tesisleri hedef almadığının altını defaatle çizmişti.
https://anlatilaninotesi.com.tr/20240919/putin-rus-yapimi-stratejik-iha-ve-elektronik-harp-sistemlerini-inceledi-teknolojik-egemenligin-1088215614.html
ukrayna
harkov
rusya
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
252
60
2024
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
252
60
SON HABERLER
tr_TR
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
252
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdn.img.anlatilaninotesi.com.tr/img/07e8/05/15/1084057905_0:0:2731:2048_1920x0_80_0_0_c5a5a6a9d7ea9b6926770f7630cc1bca.jpg
1920
1920
true
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
252
60
ukrayna, ukrayna silahlı kuvvetleri, ukrayna krizi, ukrayna ordusu, harkov, sergey lebedev, rusya, rusya savunma bakanlığı, rus ordusu, rusya ordusu, rusya silahlı kuvvetleri, dmitriy peskov, azov, azov taburu, azov taburu, paralı asker
ukrayna, ukrayna silahlı kuvvetleri, ukrayna krizi, ukrayna ordusu, harkov, sergey lebedev, rusya, rusya savunma bakanlığı, rus ordusu, rusya ordusu, rusya silahlı kuvvetleri, dmitriy peskov, azov, azov taburu, azov taburu, paralı asker

Rus ordusu, Harkov'da Azov Taburu militanları ile yabancı paralı askerleri vurdu

10:07 20.09.2024
© Sputnik / Viktor Antonyuk / Multimedya arşivine gidinВоеннослужащий РСЗО "Ураган" в Харьковской области.
Военнослужащий РСЗО Ураган в Харьковской области. - Sputnik Türkiye, 1920, 20.09.2024
© Sputnik / Viktor Antonyuk
/
Multimedya arşivine gidin
Abone ol
Özel askeri harekata devam eden Rusya Silahlı Kuvvetleri, Ukrayna topraklarındaki düşman unsurları bozguna uğratmaya devam ediyor.
Ukrayna'nın Nikolayev kentindeki gizli yeraltı grubunun koordinatörü Sergey Lebedev, Rus birliklerin Harkov'da Azov Taburu militanları ve yabancı paralı askerler de dahil Ukrayna ordusu güçlerine bombardıman düzenlediğini belirtti.

Sputnik'e konuşan Lebedev, "Dün sabah erken saatlerde Harkov kentindeki askeri tesislere muhteşem bombardımanlar düzenlendi. Rusya'da yasaklı aşırıcı grup Azov Taburu'ndaki Naziler de dahil askerlerin konakladığı bir okul binası vuruldu. Bombardıman sırasında binada yabancı paralı askerlerin bulunduğuna dair henüz teyit edilmemiş bilgi de var" dedi.

Bombardımana bir deponun da hedef alındığını aktaran Lebedev, yakıt ve ağır teçhizat yüklü askeri araçların, İzyum istikametindeki Ukraynalı güçlere takviye için yola çıkmaya hazırlandıkları sırada imha edildiğini kaydetti.

Lebedev, deponun vurulmasının ardından Ukraynalı güvenlik güçlerinin civardaki caddelerde belge ve telefon denetimlerine başladığını söyledi.

Rusya Silahlı Kuvvetleri, Ukrayna ordusunun sivil tesislere yönelik saldırılarına cevaben Kiev rejimine bağlı güçlere, teçhizata, yabancı paralı askerlere ve enerji ve savunma alanındaki altyapı tesislerine düzenli olarak bombardıman düzenliyor.

Kremlin Sözcüsü Dmitriy Peskov, Rusya ordusunun konutları ve sosyal tesisleri hedef almadığının altını defaatle çizmişti.
Президент Владимир Путин посетил Специальный технологический центр в Санкт-Петербурге - Sputnik Türkiye, 1920, 19.09.2024
DÜNYA
Putin, Rus yapımı stratejik İHA ve elektronik harp sistemlerini inceledi: 'Teknolojik egemenliğin anahtarı'
Dün, 17:02
Türkiye
DÜNYA
POLİTİKA
EKONOMİ
SAVUNMA
YAŞAM
SPOR
GÖRÜŞ
RADYO
MULTİMEDYA
App StoreGoogle playAndroid APK
© 2024 Sputnik Tüm hakları saklıdır. 18+
Haber akışı
0
Tartışmaya katılmak için
giriş yapın ya da kayıt olun
loader
Sohbetler
Заголовок открываемого материала