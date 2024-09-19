https://anlatilaninotesi.com.tr/20240919/putin-rus-yapimi-stratejik-iha-ve-elektronik-harp-sistemlerini-inceledi-teknolojik-egemenligin-1088215614.html

Putin, Rus yapımı stratejik İHA ve elektronik harp sistemlerini inceledi: 'Teknolojik egemenliğin anahtarı'

Putin, Rus yapımı stratejik İHA ve elektronik harp sistemlerini inceledi: 'Teknolojik egemenliğin anahtarı'

Sputnik Türkiye

Rus lider Putin, St.Petersburg'da özel askeri harekat bölgesinde de kullanılan İHA ve elektronik harp araçlarının üretildiği tesislerden birini ziyaret etti ve... 19.09.2024, Sputnik Türkiye

2024-09-19T17:02+0300

2024-09-19T17:02+0300

2024-09-19T17:02+0300

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Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin, St.Petersburg kentinde dünyanın en fazla talep gören İHA'larının üretildiği Özel Teknoloji Merkezi şirketine ziyaret gerçekleştirdi.Kremlin'den yapılan açıklamaya göre Putin'e ziyaret sırasında Devlet Başkan Yardımcısı Aleksey Dyumin, Savunma Bakanı Andrey Belousov, Başbakan Birinci Yardımcısı Denis Manturov, Devlet Başkanlığı İdaresi Başkan Yardımcısı Maksim Oreşkin eşlik etti.Rus lider, dünyada sınıfında en fazla rağbet gören 'Orlan' marka eşsiz İHA'ları üreten Özel Teknoloji Merkezi şirketindeki temasları sırasında stratejik İHA'lar, elektronik harp ve iletişim sistemleri hakkında bilgi aldı.2001 yılında kurulan şirket, test çalışmalarından seri üretime, ürünlerin devreye alınmasına, bakım ve onarımına kadar tam teşekküllü üretim bir üssüne sahip. Şirket, kendi sınıfında dünyada en çok talep edilen 'Orlan' ailesinin benzersiz İHA'larını üretiyor. 2021 yılından bu yana CubeSat tipi küçük uzay araçlarının geliştirilmesine burada devam edilmekte olup şirket bünyesinde bir uçuş kontrol merkezi de kuruldu.'İnsansız hava sistemlerinin önemi tüm dünya tarafından anlaşıldı'Rus lider, daha sonra Rusya Savunma Sanayi Komisyonu'nun toplantısında önemli açıklamalarda bulundu.İnsansız hava sistemleri konusunun çok önemli olduğunu ve bunun artık tüm dünya tarafından anlaşıldığını kaydeden Putin, İHA'larla ilgili ulusal projenin uygulanmasını 'Rusya'nın teknolojik egemenliğinin anahtarı' olarak niteledi.'Bu yıl orduya 10 kat daha fazla insansız sistem teslim edilecek'Rusya savunma sanayinin özel askeri harekat koşullarında özel talep gören silahların üretimini artırdığını ve bu yıl orduya çeşitli türden yaklaşık 1.4 milyon insansız araç teslim edileceğini belirten Putin, geçen yıl bu rakamın 140 bin olarak gerçekleştiğini ve 10 katlık bir artış sağlanacağını vurguladı. İnsansız sistemlerin orduya teslimatı önündeki engellerin kaldırılmasını isteyen Putin, kurmaylarına Rus ordusunun insansız araç ihtiyaçlarının tamamen karşılanması, İHA üretiminin artırılması ve yapay zeka teknolojileri geliştirilmesi talimatı da verdi.Putin, 2030'a kadar Rusya genelinde 48 İHA üretim merkezi kurulacağının da altını çizerek cephe hattına çok sayıda insansız hücumbotlar, çok amaçlı robotize platformlar gönderileceğini sözlerine ekledi.

https://anlatilaninotesi.com.tr/20240919/2014te-yururluge-girmisti-putin-batidan-gida-ithalati-yasagini-2-yil-daha-uzatti-1088211942.html

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