https://anlatilaninotesi.com.tr/20240920/muhendise-mudahalesi-tepki-ceken-baskan-dogandan-aciklama-eli-cebinde-olmasa-daha-iyi-olur-1088230138.html
Mühendise müdahalesi tepki çeken Başkan Doğan'dan açıklama: Eli cebinde olmasa daha iyi olur
Mühendise müdahalesi tepki çeken Başkan Doğan'dan açıklama: Eli cebinde olmasa daha iyi olur
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Sosyal medyada yayılan videoda, Gaziantep’in Nizip İlçesi Belediye Başkanı Ali Doğan’ın sunum sırasında mühendis olduğu belirtilen kişiye karşı yaptığı... 20.09.2024, Sputnik Türkiye
2024-09-20T09:21+0300
2024-09-20T09:21+0300
2024-09-20T09:25+0300
türkiye
nizip
gaziantep
nizip belediye başkanı ali doğan
kadın mühendis
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Sosyal medyaya yansıyan görüntülerde, Başkan Doğan eliyle, mühendis olduğu belirtilen kişinin önlüğünün cebinde olan eline sert bir müdahalede bulunuyor. Elini hızlıca cebinden çıkartan mühendis, sunumuna devam ediyor.Yüz binlerce seyredilen görüntülerin sosyal medyaya yansıması sonrasında tepki çeken Nizip Belediye Başkanı Ali Doğan, Gazete Penecere adlı haber web sitesine açıklamada bulundu. Doğan bahsi geçen kadın mühendisin belediyede çalışan bir toprak mühendisi olduğunu ifade etti.‘Eli cebinde olmasa daha iyi olur’Doğan, olayın belediyenin tarım politikasıyla ilgili çiftçilere bir laboratuvar açılışındaki sunum sırasında meydana geldiğini belirterek şu açıklamayı yaptı:
https://anlatilaninotesi.com.tr/20240920/uyurken-dolandirildi-bir-gece-550-bin-tl-borclandi-interneti-kapaliyken-telefonuna-baglandilar-1088227910.html
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nizip, gaziantep, nizip belediye başkanı ali doğan, kadın mühendis
nizip, gaziantep, nizip belediye başkanı ali doğan, kadın mühendis
Mühendise müdahalesi tepki çeken Başkan Doğan'dan açıklama: Eli cebinde olmasa daha iyi olur
09:21 20.09.2024 (güncellendi: 09:25 20.09.2024)
Sosyal medyada yayılan videoda, Gaziantep’in Nizip İlçesi Belediye Başkanı Ali Doğan’ın sunum sırasında mühendis olduğu belirtilen kişiye karşı yaptığı müdahale tepkiye neden oldu. Eleştirilerin hedefinde yer alan Doğan, sunum sırasında kadın mühendise müdahale ederek elini cebinden çıkarması için uyarmıştı.
Sosyal medyaya yansıyan görüntülerde, Başkan Doğan eliyle, mühendis olduğu belirtilen kişinin önlüğünün cebinde olan eline sert bir müdahalede bulunuyor. Elini hızlıca cebinden çıkartan mühendis, sunumuna devam ediyor.
Yüz binlerce seyredilen görüntülerin sosyal medyaya yansıması sonrasında tepki çeken Nizip Belediye Başkanı Ali Doğan, Gazete Penecere adlı haber web sitesine açıklamada bulundu. Doğan bahsi geçen kadın mühendisin belediyede çalışan bir toprak mühendisi olduğunu ifade etti.
‘Eli cebinde olmasa daha iyi olur’
Doğan, olayın belediyenin tarım politikasıyla ilgili çiftçilere bir laboratuvar açılışındaki sunum sırasında meydana geldiğini belirterek şu açıklamayı yaptı:
“Açılışta kadınlara ne kadar önem verdiğimizi, bir kadının kurdele kesmesiyle resmettiğimizi düşünüyorum. Laboratuvarı bize gezdiriyordu. Basın mensupları ve vatandaşların olduğu bir yerde sunum yaparken bir resmiyet olması gerektiğini düşündüm ve bu yüzden de sadece uyardım. Eli cebinde olmasa daha iyi olur. Bir kurumda çalışan personelin o kurumla ilgili bir izahatta bulunuyorsa ve sorumluysa bunun bilincinde olarak hareket etmesi gerektiğini düşünüyorum.”