Mühendise müdahalesi tepki çeken Başkan Doğan'dan açıklama: Eli cebinde olmasa daha iyi olur

“Açılışta kadınlara ne kadar önem verdiğimizi, bir kadının kurdele kesmesiyle resmettiğimizi düşünüyorum. Laboratuvarı bize gezdiriyordu. Basın mensupları ve vatandaşların olduğu bir yerde sunum yaparken bir resmiyet olması gerektiğini düşündüm ve bu yüzden de sadece uyardım. Eli cebinde olmasa daha iyi olur. Bir kurumda çalışan personelin o kurumla ilgili bir izahatta bulunuyorsa ve sorumluysa bunun bilincinde olarak hareket etmesi gerektiğini düşünüyorum.”