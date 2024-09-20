https://anlatilaninotesi.com.tr/20240920/mevduat-ve-kredi-faizleri-degisti-1-milyon-lira-ne-kadar-kazandirir-1088246763.html

Mevduat ve kredi faizleri değişti: 1 milyon lira ne kadar kazandırır?

Mevduat ve kredi faizleri değişti: 1 milyon lira ne kadar kazandırır?

Sputnik Türkiye

Merkez Bankası mevduat ve kredi faizleri ile ilgili son verileri yayınladı. Verilere göre bankaların kısa vadeli mevduatlara uyguladığı faizlerde yükseliş... 20.09.2024, Sputnik Türkiye

2024-09-20T14:23+0300

2024-09-20T14:23+0300

2024-09-20T14:23+0300

ekonomi

merkez bankası

konut

kredi

mevduat

faiz

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Merkez Bankası, politika faizini beklentilere paralel yüzde 50 seviyesinde sabit tuttu. Böylece üst üste altıncı toplantıda da faiz pas geçildi.TCMB'den yapılan açıklamada ağustos ayında enflasyonun ana eğilimde belirgin bir değişim olmadığı belirtildi. Dördüncü çeyrekte hizmet enflasyonunda iyileşme olacağını kaydeden TCMB, sıkı para politikası taahhüdünü yineledi.Daha önce Para Politikası Kurulu (PPK) metinlerinde yer alan "sıkılaştırma" ifadesi kaldırıldı.Mevduat faiz oranlarıMerkez Bankası, bankalarca açılan mevduatlara uygulanan ağırlıklı ortalama faiz oranlarını açıkladı.TCMB verilerine göre 13 Eylül itibarıyla ortalama faiz oranları şu şekilde gerçekleşti:1 aya kadar vadede faiz yüzde 54,013 aya kadar vadede yüzde 60,166 aya kadar vadede yüzde 52,101 yıla kadar vadede yüzde 50,961 yıl ve daha uzun vadede faiz oranı yüzde 36,37100 bin liranın getirisi en kadar?100 bin lira mevduatı olan bir kişi, yüzde 54 faiz oranından 1 aylık vadede 104 bin 367 lira elde ediyor.Yani 32 günün sonunda elde edilen kâr 4 bin 367 lira oluyor.1 milyon lira ne kadar kazandırır?1 milyon lira mevduatı olan bir kişinin eline yüzde 54 faiz oranından 1 aylık vadede 1 milyon 43 bin 672 lira geçiyor. 32 günün sonunda 43 bin 367 lira elde ediliyor.Kredi faizlerinde düşüşSon dönemlerde bankaların kredi faiz oranlarında da hareketlilik yaşanıyor.TCMB'nin 13 Eylül verilerine göre taşıt, konut ve ticareti kredi faizlerinde düşüş görülürken, ihtiyaç kredilerinde yükseliş kaydedildi.Eylül ayında yüzde 55'in üzerinde çıkan taşıt kredisi faizleri, geçen hafta itibarıyla yüzde 43,78'e geriledi.Ticari kredi faizleri yüzde 60'ın altına indi. Haziran ayında ticari kredi faizleri yüzde 66'ya dayanmıştı.İhtiyaç kredisi faizleri de yaz aylarına göre gerileme rotasına girdi ancak haftalık bazda hafif yükseliş kaydetti. İhtiyaç kredilerinde faiz oranları geçen hafta yüzde 71,65'ten yüzde 73,65'e çıktı. Yaz aylarında ise yüzde 78'li seviyeler görülmüştü.Konut kredilerinde ise faiz oranı geçen hafta itibarıyla yüzde 43,22 olarak kaydedilmişti.Öte yandan bazı özel bankalar, uzun vadeli tüketici kredi oranlarını düşürmeye başladı.Ziraat Bankası ise aylık konut kredisi faiz oranını 5-10 yıl vade için yüzde 3,09'dan yüzde 2,79'a çekti.

https://anlatilaninotesi.com.tr/20240919/merkez-bankasi-faiz-kararini-acikladi-1088205394.html

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merkez bankası, konut, kredi, mevduat, faiz