https://anlatilaninotesi.com.tr/20240919/merkez-bankasi-faiz-kararini-acikladi-1088205394.html

Merkez Bankası faiz kararını açıkladı

Merkez Bankası faiz kararını açıkladı

Sputnik Türkiye

Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası Para Politikası Kurulu, politika faizi olan bir hafta vadeli repo ihale faiz oranını değiştirmeyerek yüzde 50'de tuttu 19.09.2024, Sputnik Türkiye

2024-09-19T14:00+0300

2024-09-19T14:00+0300

2024-09-19T14:40+0300

ekonomi

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ekonomi

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Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası, Para Politikası Kurulu toplantısında faiz kararını açıkladı.Faiz kararı ne oldu?Merkez Bankası faizi yüzde 50'de sabit bıraktı.'Enflasyon beklentileri dezenflasyon süreci açısından risk unsuru olmaya devam ediyor'Açıklamada şu ifadelere yer verildi:'Enflasyonu orta vadede yüzde 5 hedefine ulaştıracak koşulları sağlayacak şekilde belirleyecektir'Ağustos ayında sabit tutmuştuTürkiye Cumhuriyet Merkez Bankası (TCMB) Para Politikası Kurulu ağustos ayında faizi yüzde 50'de sabit tuttu.

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