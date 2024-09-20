https://anlatilaninotesi.com.tr/20240920/maltepede-pitbull-saldirisi-cep-telefonu-kamerasina-yansidi-1088225502.html
Maltepe'de pitbull saldırısı cep telefonu kamerasına yansıdı
Maltepe'de pitbull saldırısı cep telefonu kamerasına yansıdı
Sputnik Türkiye
İstanbul Maltepe'de sahipsiz pitbull cinsi köpek bir genci bacağından ısırdı. Mahalle sakinleri saldırgan köpeğe müdahalede bulunarak saldırıya uğrayan genci... 20.09.2024, Sputnik Türkiye
2024-09-20T00:31+0300
2024-09-20T00:31+0300
2024-09-20T00:34+0300
türkiye
pitbull
saldırı
köpek
sokak köpeği
sokak hayvanları
sokak
kuduz
https://cdn.img.anlatilaninotesi.com.tr/img/07e8/09/14/1088225324_0:745:1080:1353_1920x0_80_0_0_d2fd696c6dd771ac5f2da72401108b9a.jpg
İstanbul Maltepe ilçesinde tasmasız dolaşan pitbull cinsi köpek sokakta bulunan gence saldırdı.Maltepe Küçükyalı Mahallesi'nde sahipsiz olduğu düşünülen yasaklı ırk pitbull cinsi sokak köpeği genci bacağından ısırdı. Köpekten kurtulamayan genç yardım istedi. Olay yerine gelen mahalleli uzun uğraşlar sonucu genci kurtardı. Olay anı komşu tarafından cep telefonu ile kaydedildi. Pitbull nedir? Türkiye'de neden yasaklandı?Amerikan Pit Bull Terrier, terrier ve buldog köpeklerinin çiftleştirilmesiyle elde edilmiş melez bir köpek ırkı olarak bilinir. Çoğu ülkede yasaklı ırk olarak kabul ediliyor.
https://anlatilaninotesi.com.tr/20240910/pitbull-cinsi-kopek-ata-saldirdi-at-agir-yaralandi-1087879617.html
türkiye
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
2024
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
SON HABERLER
tr_TR
https://cdn.img.anlatilaninotesi.com.tr/img/07e8/09/14/1088225324_0:644:1080:1454_1920x0_80_0_0_ec7ad1cfad5c60897d0a8071dff8541b.jpg
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
pitbull, saldırı, köpek, sokak köpeği, sokak hayvanları, sokak, kuduz
pitbull, saldırı, köpek, sokak köpeği, sokak hayvanları, sokak, kuduz
Maltepe'de pitbull saldırısı cep telefonu kamerasına yansıdı
00:31 20.09.2024 (güncellendi: 00:34 20.09.2024)
İstanbul Maltepe'de sahipsiz pitbull cinsi köpek bir genci bacağından ısırdı. Mahalle sakinleri saldırgan köpeğe müdahalede bulunarak saldırıya uğrayan genci kurtarmaya çalıştı. O anlar cep telefonu kamerasına yansıdı.
İstanbul Maltepe ilçesinde tasmasız dolaşan pitbull cinsi köpek sokakta bulunan gence saldırdı.
Maltepe Küçükyalı Mahallesi'nde sahipsiz olduğu düşünülen yasaklı ırk pitbull cinsi sokak köpeği genci bacağından ısırdı. Köpekten kurtulamayan genç yardım istedi. Olay yerine gelen mahalleli uzun uğraşlar sonucu genci kurtardı. Olay anı komşu tarafından cep telefonu ile kaydedildi.
Pitbull nedir? Türkiye'de neden yasaklandı?
Amerikan Pit Bull Terrier, terrier ve buldog köpeklerinin çiftleştirilmesiyle elde edilmiş melez bir köpek ırkı olarak bilinir. Çoğu ülkede yasaklı ırk olarak kabul ediliyor.