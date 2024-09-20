https://anlatilaninotesi.com.tr/20240920/maltepede-pitbull-saldirisi-cep-telefonu-kamerasina-yansidi-1088225502.html

Maltepe'de pitbull saldırısı cep telefonu kamerasına yansıdı

Maltepe'de pitbull saldırısı cep telefonu kamerasına yansıdı

Sputnik Türkiye

İstanbul Maltepe'de sahipsiz pitbull cinsi köpek bir genci bacağından ısırdı. Mahalle sakinleri saldırgan köpeğe müdahalede bulunarak saldırıya uğrayan genci... 20.09.2024, Sputnik Türkiye

2024-09-20T00:31+0300

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türkiye

pitbull

saldırı

köpek

sokak köpeği

sokak hayvanları

sokak

kuduz

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İstanbul Maltepe ilçesinde tasmasız dolaşan pitbull cinsi köpek sokakta bulunan gence saldırdı.Maltepe Küçükyalı Mahallesi'nde sahipsiz olduğu düşünülen yasaklı ırk pitbull cinsi sokak köpeği genci bacağından ısırdı. Köpekten kurtulamayan genç yardım istedi. Olay yerine gelen mahalleli uzun uğraşlar sonucu genci kurtardı. Olay anı komşu tarafından cep telefonu ile kaydedildi. Pitbull nedir? Türkiye'de neden yasaklandı?Amerikan Pit Bull Terrier, terrier ve buldog köpeklerinin çiftleştirilmesiyle elde edilmiş melez bir köpek ırkı olarak bilinir. Çoğu ülkede yasaklı ırk olarak kabul ediliyor.

https://anlatilaninotesi.com.tr/20240910/pitbull-cinsi-kopek-ata-saldirdi-at-agir-yaralandi-1087879617.html

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pitbull, saldırı, köpek, sokak köpeği, sokak hayvanları, sokak, kuduz