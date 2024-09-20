Maltepe'de pitbull saldırısı cep telefonu kamerasına yansıdı

Türkiye
00:00
01:00
02:00
03:00
04:00
05:00
06:00
07:00
08:00
09:00
10:00
11:00
12:00
13:00
14:00
15:00
16:00
17:00
18:00
19:00
20:00
21:00
22:00
23:00
00:00
01:00
02:00
03:00
04:00
05:00
06:00
07:00
08:00
09:00
10:00
11:00
12:00
13:00
14:00
15:00
16:00
17:00
18:00
19:00
20:00
21:00
22:00
23:00
HABERLER
Saat başı başlıkları
07:00
6 dk
SEYİR HALİ
'Doların kullanım alanı zayıflamaya başladığı andan itibaren Amerika’nın uykuları kaçar'
07:06
113 dk
HABERLER
Saat başı başlıkları
09:00
5 dk
YERİ VE ZAMANI
Beştepe ve AK Parti Genel Merkezi neden uzlaşamıyor?
09:06
114 dk
HABERLER
Saat başı başlıkları
11:00
4 dk
FETHİ YILMAZ’LA YAZI-YORUM
FETÖ’nün hedefinde hangi ülke var?
11:04
56 dk
HABERLER
Saat başı başlıkları
12:01
5 dk
GÜN ORTASI
Anayasa’nın ilk 4 maddesi tartışmaları
12:06
84 dk
HABER MASASI
Gaziler, gazi yakınları ve şehit ailelerinin özlük hakları nelerdir, bu haklar yeterli mi?
13:30
35 dk
YAPAY ZEKA GÜNLÜĞÜ
Yapay zekanın yasal bahis dünyasında kullanımı
14:05
55 dk
ANKARA FARKI
'ABD gizli desteklerini Bitcoin ile yapıyor'
15:00
58 dk
HABERLER
Saat başı başlıkları
16:00
5 dk
EKSEN
‘Netanyahu, Hizbullah’la başa çıkabildiğini göstererek İsrail içinde popülerliğini artırmayı hedefliyor olabilir’
16:05
85 dk
HABERLER
Saat başı başlıkları
17:30
3 dk
YOL ARKADAŞI
Kemal Kılıçdaroğlu ne yapmak istiyor?
17:34
86 dk
HABERLER
Saat başı başlıkları
19:00
15 dk
HABERLER
Saat başı başlıkları
07:00
1 dk
SEYİR HALİ
Ali Çağatay'la Seyir Hali
07:01
119 dk
HABERLER
Saat başı başlıkları
09:00
1 dk
YERİ VE ZAMANI
Güçlü Özgan'la Yeri ve Zamanı
09:05
114 dk
HABERLER
Saat başı başlıkları
11:00
1 dk
DÜNYA HABERİ
Dünyadan öne çıkan başlıklar
11:06
22 dk
PARANIN HAREKETİ
Ekonomide neler oluyor?
11:21
20 dk
ENERJİNİN SEYRİ
Enerji sektöründe öne çıkan başlıklar
11:45
10 dk
HABERLER
Saat başı başlıkları
12:00
1 dk
GÜN ORTASI
Okan Aslan'la Gün Ortası
12:05
85 dk
HABER MASASI
Selin Yazıcı, Ebru Dönmez ve Serkan Baştımar'la Haber Masası
13:30
35 dk
HAFTANIN KEYFİ
Serhat Ayan'la Haftanın Keyfi
14:05
55 dk
HABERLER
Saat başı başlıkları
15:00
1 dk
SPOR BÜLTENİ
Öne çıkan spor başlıkları
15:30
1 dk
HABERLER
Saat başı başlıkları
16:00
1 dk
EKSEN
Ceyda Karan'la Eksen
16:01
89 dk
HABERLER
Saat başı başlıkları
17:30
1 dk
YOL ARKADAŞI
Mustafa Hoş'la Yol Arkadaşı
17:33
87 dk
HABERLER
Saat başı başlıkları
19:00
1 dk
DünBugün
Geri dön
Adana107.4
Adana107.4
Ankara96.2
Antalya104.8
Bursa101.4
Çanakkale107.2
Diyarbakır89.6
Gaziantep104.3
Hatay106.1
İstanbul97.8
İzmir91.0
Kahramanmaraş92.3
Kayseri105.5
Kocaeli90.2
Konya88.6
Malatya106.0
Manisa101.0
Mardin92.2
Ordu99.6
Sakarya90.2
Samsun107.7
Sivas104.2
Şanlıurfa95.3
Trabzon102.4
Van88.0
İstanbul - Boğaz - Martı - tekne - köprü - Sputnik Türkiye, 1920
TÜRKİYE
Türkiye'de yaşanan önemli gelişmeler, son dakika haberleri ve güncel tartışmalar
https://anlatilaninotesi.com.tr/20240920/maltepede-pitbull-saldirisi-cep-telefonu-kamerasina-yansidi-1088225502.html
Maltepe'de pitbull saldırısı cep telefonu kamerasına yansıdı
Maltepe'de pitbull saldırısı cep telefonu kamerasına yansıdı
Sputnik Türkiye
İstanbul Maltepe'de sahipsiz pitbull cinsi köpek bir genci bacağından ısırdı. Mahalle sakinleri saldırgan köpeğe müdahalede bulunarak saldırıya uğrayan genci... 20.09.2024, Sputnik Türkiye
2024-09-20T00:31+0300
2024-09-20T00:34+0300
türkiye
pitbull
saldırı
köpek
sokak köpeği
sokak hayvanları
sokak
kuduz
https://cdn.img.anlatilaninotesi.com.tr/img/07e8/09/14/1088225324_0:745:1080:1353_1920x0_80_0_0_d2fd696c6dd771ac5f2da72401108b9a.jpg
İstanbul Maltepe ilçesinde tasmasız dolaşan pitbull cinsi köpek sokakta bulunan gence saldırdı.Maltepe Küçükyalı Mahallesi'nde sahipsiz olduğu düşünülen yasaklı ırk pitbull cinsi sokak köpeği genci bacağından ısırdı. Köpekten kurtulamayan genç yardım istedi. Olay yerine gelen mahalleli uzun uğraşlar sonucu genci kurtardı. Olay anı komşu tarafından cep telefonu ile kaydedildi. Pitbull nedir? Türkiye'de neden yasaklandı?Amerikan Pit Bull Terrier, terrier ve buldog köpeklerinin çiftleştirilmesiyle elde edilmiş melez bir köpek ırkı olarak bilinir. Çoğu ülkede yasaklı ırk olarak kabul ediliyor.
https://anlatilaninotesi.com.tr/20240910/pitbull-cinsi-kopek-ata-saldirdi-at-agir-yaralandi-1087879617.html
türkiye
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
252
60
2024
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
252
60
SON HABERLER
tr_TR
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
252
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdn.img.anlatilaninotesi.com.tr/img/07e8/09/14/1088225324_0:644:1080:1454_1920x0_80_0_0_ec7ad1cfad5c60897d0a8071dff8541b.jpg
1920
1920
true
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
252
60
pitbull, saldırı, köpek, sokak köpeği, sokak hayvanları, sokak, kuduz
pitbull, saldırı, köpek, sokak köpeği, sokak hayvanları, sokak, kuduz

Maltepe'de pitbull saldırısı cep telefonu kamerasına yansıdı

00:31 20.09.2024 (güncellendi: 00:34 20.09.2024)
© İHA / AHMET EMİN ŞENTÜRK-AW291147köpek saldırısı
köpek saldırısı - Sputnik Türkiye, 1920, 20.09.2024
© İHA / AHMET EMİN ŞENTÜRK-AW291147
Abone ol
İstanbul Maltepe'de sahipsiz pitbull cinsi köpek bir genci bacağından ısırdı. Mahalle sakinleri saldırgan köpeğe müdahalede bulunarak saldırıya uğrayan genci kurtarmaya çalıştı. O anlar cep telefonu kamerasına yansıdı.
İstanbul Maltepe ilçesinde tasmasız dolaşan pitbull cinsi köpek sokakta bulunan gence saldırdı.
Maltepe Küçükyalı Mahallesi'nde sahipsiz olduğu düşünülen yasaklı ırk pitbull cinsi sokak köpeği genci bacağından ısırdı. Köpekten kurtulamayan genç yardım istedi. Olay yerine gelen mahalleli uzun uğraşlar sonucu genci kurtardı. Olay anı komşu tarafından cep telefonu ile kaydedildi.

Pitbull nedir? Türkiye'de neden yasaklandı?

Amerikan Pit Bull Terrier, terrier ve buldog köpeklerinin çiftleştirilmesiyle elde edilmiş melez bir köpek ırkı olarak bilinir. Çoğu ülkede yasaklı ırk olarak kabul ediliyor.
Aydın'da Pitbull cinsi köpeğin girdiği kamyonetin sürücüsü saatlerce yardım bekledi - Sputnik Türkiye, 1920, 10.09.2024
TÜRKİYE
Pitbull cinsi köpek ata saldırdı: At ağır yaralandı
10 Eylül, 21:10
Türkiye
DÜNYA
POLİTİKA
EKONOMİ
SAVUNMA
YAŞAM
SPOR
GÖRÜŞ
RADYO
MULTİMEDYA
App StoreGoogle playAndroid APK
© 2024 Sputnik Tüm hakları saklıdır. 18+
Haber akışı
0
Tartışmaya katılmak için
giriş yapın ya da kayıt olun
loader
Sohbetler
Заголовок открываемого материала