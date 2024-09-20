İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı İmamoğlu Tokat'ta konuştu: 'Biz parti devleti değiliz'

Bizimle iletişim kurana elimizi uzatıyoruz, elimiz havada kalıyor. Ama biz yine uzatıyoruz. Bundan hiç vazgeçmedik. Ya da bir yere gidiyoruz, makamları ziyaret ediyoruz. O makamdaki insanlar ya izinli ya raporlu oluyor. Şehirden dışarı gidiyorlar. Ya Allah aşkına ben bulunduğum kamu kurumunun sahibi değilim. Siz bulunduğunuz kamu kurumunun sahibi değilsiniz. Hepimiz gelici geçiciyiz. Hepimizin siyasi partileri ya da üyesi olduğunuz kurumlar hizmet için aracımız. Hele hele devleti temsil eden, devletin yöneticisi olan hiç kimse bu tür ayrımı yapmaz, yapamaz. Çünkü biz Türkiye Cumhuriyeti'nin evlatlarıyız. Türkiye Cumhuriyeti devletinin güçlü olması için yöneticiler hiç kimseyi birbirinden ayıramaz, ayırmamalı. O bağlamda açık söyleyeyim, kime oy vermiş, hangi etnik köken, bunlar bizim kabul edeceğimiz şeyler değildir. 'Şuna hizmet edeceğim, buna etmem.' Bunu yapan kim varsa mutlaka takipçisi oluruz. Bakın bunu yapan birisi benim de, partimin de üyesi olamaz, benim de yol arkadaşım olamaz. Çok net. Bu çok net. Bunu kabul edemeyiz. Bunu yaptığında itibar gören partiler olabilir. Bunu yaptığında ne bileyim işin başındaki liderlerin hoşuna da gidiyor olabilir. Ama biz böyle bir ahlakı terbiyeyi taşıyamayız sevgili dostlar. Biz parti devleti değiliz. Biz Türkiye Cumhuriyeti devletiyiz. Bu kadar net.