İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı İmamoğlu Tokat'ta konuştu: 'Biz parti devleti değiliz'
21:41 20.09.2024 (güncellendi: 22:09 20.09.2024)
© İHA / YASİN KIRAS-AW291775Ekrem İmamoğlu
© İHA / YASİN KIRAS-AW291775
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İstanbul Büyükşehir ve Türkiye Belediyeler Birliği Başkanı Ekrem İmamoğlu ziyaret kapsamında bulunduğu Tokat'ta sivil toplum kuruluşu temsilcileri ile bir araya geldi. Ekrem İmamoğlu devlet yönetiminde parti ayrımının olmaması gerektiğini belirterek devletin tek bir partiye ait olmadığını açıkladı.
İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı Ekrem İmamoğlu, devletin herkese eşit davranması gerektiğini açıkladı.
Tokat'a bir dizi ziyaret kapsamında gelen İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı Ekrem İmamoğlu STK yetkilileri ile buluştu. Toplantıda yaptığı konuşmada yönetimin parti ayrımı yapmaması gerektiğini belirterek "Hepimizin siyasi partileri ya da üyesi olduğunuz kurumlar hizmet için aracımız. Hele hele devleti temsil eden, devletin yöneticisi olan hiç kimse bu tür ayrımı yapmaz, yapamaz. Biz parti devleti değiliz, Türkiye Cumhuriyeti devletiyiz" dedi.
Kamu kurumlarının her insana aynı şekilde yaklaşması gerektiğini belirten Başkan Ekrem İmamoğlu şunları söyledi:
Bizimle iletişim kurana elimizi uzatıyoruz, elimiz havada kalıyor. Ama biz yine uzatıyoruz. Bundan hiç vazgeçmedik. Ya da bir yere gidiyoruz, makamları ziyaret ediyoruz. O makamdaki insanlar ya izinli ya raporlu oluyor. Şehirden dışarı gidiyorlar. Ya Allah aşkına ben bulunduğum kamu kurumunun sahibi değilim. Siz bulunduğunuz kamu kurumunun sahibi değilsiniz. Hepimiz gelici geçiciyiz. Hepimizin siyasi partileri ya da üyesi olduğunuz kurumlar hizmet için aracımız. Hele hele devleti temsil eden, devletin yöneticisi olan hiç kimse bu tür ayrımı yapmaz, yapamaz. Çünkü biz Türkiye Cumhuriyeti'nin evlatlarıyız. Türkiye Cumhuriyeti devletinin güçlü olması için yöneticiler hiç kimseyi birbirinden ayıramaz, ayırmamalı. O bağlamda açık söyleyeyim, kime oy vermiş, hangi etnik köken, bunlar bizim kabul edeceğimiz şeyler değildir. 'Şuna hizmet edeceğim, buna etmem.' Bunu yapan kim varsa mutlaka takipçisi oluruz. Bakın bunu yapan birisi benim de, partimin de üyesi olamaz, benim de yol arkadaşım olamaz. Çok net. Bu çok net. Bunu kabul edemeyiz. Bunu yaptığında itibar gören partiler olabilir. Bunu yaptığında ne bileyim işin başındaki liderlerin hoşuna da gidiyor olabilir. Ama biz böyle bir ahlakı terbiyeyi taşıyamayız sevgili dostlar. Biz parti devleti değiliz. Biz Türkiye Cumhuriyeti devletiyiz. Bu kadar net.
Turhal Belediye Başkanı Mehmet Erdem Ural'a ziyaret
Toplantı sonrası Ekrem İmamoğlu Turhal Belediye Başkanı Mehmet Erdem Ural'ı da ziyaret etti. Başkan İmamoğlu, daha sonra Zile ilçesinde Belediye Sosyal Tesisi ve Hacı Bektaş Veli Rekreasyon Alanı'nın açılışı törenine katıldı.
'Cumhuriyete, demokrasiye layık olacak'
31 Mart'ta milletin kendilerine yetki verdiğini belirten Ekrem İmamoğlu "Ben sizin 5 yıllık emeğinizi gördüm, beğendim. Şimdi eğer bu yolda iyi çalışırsanız, sizi bu ülkeyi milletinizle beraber yönetmek için iktidar yapacağım. Dolayısıyla herkes kendi mesleğini iyi yapacak. Mustafa Kemal Atatürk Cumhuriyeti'ne layık olacak, milletine layık olacak. Cumhuriyete, demokrasiye layık olacak. İşte o zaman hep birlikte bu cennet vatanın güzel insanları olacağız. Eminim ki içi ve çevresindeki aktiviteleriyle, çok güzel etkinlikleriyle Şükrü başkanımız burayı sizlerle birlikte cıvıl cıvıl yapacak. İsmi de çok güzel. Hacı Bektaş Veli'nin ismini taşıyor. Bu toprakların vicdanı olan, adaletini, ruhunu hissettiren Hacı Bektaş Veli'nin ismini duyunca benim için ürperiyor" dedi.