https://anlatilaninotesi.com.tr/20240920/chp-genel-baskani-ozel-sana-bir-yil-muhlet-diyerek-konustu-bu-millet-secim-istiyor-kacamazsin-1088260699.html

CHP Genel Başkanı Özel, 'sana bir yıl mühlet' diyerek konuştu: 'Bu millet seçim istiyor, kaçamazsın'

CHP Genel Başkanı Özel, 'sana bir yıl mühlet' diyerek konuştu: 'Bu millet seçim istiyor, kaçamazsın'

Sputnik Türkiye

CHP Genel Başkanı Özel Muğla'da yaptığı konuşmasında iktidara yürüdüklerini belirterek iktidara 'bir yıl mühlet' verdiklerini belirttiği konuşmasında "Bu... 20.09.2024, Sputnik Türkiye

2024-09-20T19:59+0300

2024-09-20T19:59+0300

2024-09-20T20:23+0300

politika

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cumhuriyet halk partisi (chp)

özgür özel

muğla

iktidar

seçim

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CHP Genel Başkanı Özgür Özel, iktidara yürüdüklerini belirterek, "Bizim artık birliğe, beraberliğe, tek sese ihtiyacımız var. İktidara yürüyoruz. Bu parti en zor zamanda bu meydanları boş bırakmadı. Bu parti genel başkanlarını yalnız bırakmadı. Biz günü geldiğinde bu birlikteliğin sonucunu hep beraber alacağız dedik. İşte 31 Mart'ta CHP yüzde 38'lik büyük rekoru sizin sayenizde kırdı" dedi.Muğla'nın Menteşe ilçesinde partisinin il başkanlığı, ⁠Menteşe İlçe Başkanlığı ve Muğla Büyükşehir Belediye Başkanlığını ziyaret eden Özel, burada toplanan vatandaşlara hitap etti.Partilerinin geçmişte üzüntüleri, kayıpları, kahrolmaları hep birlikte yaşadığını vurgulayan Özel, defalarca seçim kaybedildiğinde yine partisine, Cumhuriyetine sahip çıkanlar tarafından boş ve sahipsiz bırakılmadığını ifade etti.Partilerinde artık çatlak ve aykırı seslere ihtiyaçları olmadığını belirten Özel, "Bizim artık birliğe, beraberliğe, tek sese ihtiyacımız var. İktidara yürüyoruz. Bu parti en zor zamanda bu meydanları boş bırakmadı. Bu parti genel başkanlarını yalnız bırakmadı. Biz günü geldiğinde bu birlikteliğin sonucunu hep beraber alacağız dedik. İşte 31 Mart'ta CHP yüzde 38'lik büyük rekoru sizin sayenizde kırdı" dedi.CHP belediyelerinin turizm alanı olarak yüzde 92'sine hizmet ettiklerini anlatan Özel, belediyelerin nüfusa göre ödenek aldığını ancak özellikle Antalya ve Muğla'nın nüfuslarının 5 katına hizmet vermek zorunda kaldığını aktardı.'Türkiye’yi bu zor durumdan hep birlikte kurtaracağız'CHP iktidarında cep telefonlarının baz istasyonlarından tespit edilen nüfusa göre ödenek vererek o şekilde hizmet sağlayacaklarına işaret eden Özel, "Bütün imkansızlıklara rağmen belediyelerimiz var güçleriyle çalışıyor çok önemli adımlar atıyor. Var gücüyle Muğla'nın sorunlarını çözmek için çaba gösteren Ahmet Aras ve ekibine sonuna kadar destek veriyoruz" diye konuştu.Erken seçim çağrısını yineleyen Özel, 'Türkiye ittifakının bileşenleri' olarak tanımladığı "sosyal demokratlara, muhafazakar demokratlara, milliyetçi demokratlara, Türk demokratlara' seslendiğini belirterek şu cümleleri dile getirdi:CHP'li belediyelerin Türkiye’nin dört bir tarafında iktidarın vermediği hizmetleri vatandaşa ulaştırdığını savunan Özel, "Ben temel belediye hizmetlerinin yanı sıra, ekonomik krizde, doğal afetlerde milletin yanında duran tüm belediye başkanlarımıza, tüm milletimiz adına bir kez daha teşekkür ediyorum. İyi ki Cumhuriyet Halk Partisi var, iyi ki Cumhuriyet Halk Partili belediye başkanlarımız var" dedi.'Bu millet seçim istiyor, kaçamazsın'Özel, MYK toplantısını Hatay'da yapacaklarına işaret ederek, "Hatay madem ki bu ülkeyi kuran Gazi Mustafa Kemal Atatürk'ün şahsi meselesidir. Biz Atatürk'ün izinden gidenler olarak, Atatürk'ün partisi olarak Hatay'ı her birimiz şahsi meselemiz kabul ederiz. Hatay sadece Gazi Mustafa Kemal Atatürk'ün değil tüm CHP’lilerin şahsı meselesidir. Hatay’ı size ezdirmeyeceğiz, Hatay’a sonuna kadar sahip çıkacağız " diye konuştu.Muğla'da tarımın turizm kadar önemli olduğunu anlatan Özel, zeytin ve zeytinyağına destek çağrısında bulunarak şu cümleleri kaydetti:CHP'nin artık sadece eleştiren, yol göstermeyen bir parti olmadığını belirten Özel, CHP'nin Türkiye'nin birinci partisi olduğunu anlatarak, vatandaşlara Türkiye ittifakını büyütmeleri çağrısında bulundu.Konuşma esnasında 'Mustafa Kemal'in askerleriyiz' tartışmasıMuğla’da yaptığı konuşma esnasında Özel, “Mustafa Kemal’in askerleriyiz” sloganı atan bir şahsa da müdahale etti.Konuşmasını keserek söz konusu kişiye yanıt veren Özel, şu cümleleri kaydetti:Söz konusu kişinin yanıt vermesi üzerine tepkisine devam eden Özel, "Aksini söyleyen var mı kardeşim? Aksini söyleyen yoksa alın biraz yan tarafta söylesin. Ben ne zaman 'Mustafa Kemal’in askeriyiz' diyeceğimi ben söyleyeceğim, sen söylemeyeceksin” cümlesini kaydetti.

https://anlatilaninotesi.com.tr/20240920/disisleri-bakani-fidan-turkiyenin-bricse-uyelik-konusuna-degindi-devam-eden-bir-surec-1088258556.html

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chp, cumhuriyet halk partisi (chp), özgür özel, muğla, iktidar, seçim