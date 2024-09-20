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Elektrikli araç ithalatında düzenleme: Servis açma şartı
Elektrikli araç ithalatında düzenleme: Servis açma şartı
Sputnik Türkiye
Resmi Gazete’de yayımlanan tebliğe göre geçtiğimiz yıl elektrikli araç ithalatına getirilen 7 bölgede 20 servis açma şartı kapsamına hibrit ve plug-in araçlar... 20.09.2024, Sputnik Türkiye
2024-09-20T11:11+0300
2024-09-20T11:11+0300
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Ticaret Bakanlığı elektrikli araç ithalatına ilişkin tebliğde değişikliğe gitti.Resmi Gazete’de yayımlanan düzenlemeye göre bazı elektrikli ve haricen şarj edilebilir hibrit araçların ithalatında yetkili servis zorunluluğu getirildi.7 bölgede en az 20 yetkili servis zorunluluğuTebliğe göre 7 coğrafi bölgede en az 20 yetkili servis istasyonunun ithalatçının kendisi tarafından kurulması ve Türk Standardları Enstitüsü (TSE) tarafından belgelendirilmesi gerekecek.Elektrikli veya haricen şarj edilebilir hibrit araç bakım ve onarımından sorumlu olacak kişilerin TSE veya Meslekî Yeterlilik Kurumu tarafından münhasıran bu araçların bakım ve onarımına ilişkin bir yeterlilik belgesine sahip olması gerekecek.Tip onayına tabi olmayan elektrikli veya haricen şarj edilebilir hibrit araçların ithalatında ise TSE tarafından düzenlenen muafiyet/kapsam dışı yazısı gümrük idarelerince aranacak.
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ticaret bakanlığı, elektrikli araç, otomobil, elektrikli otomobil, ikinci el otomobil, resmi gazete, hibrit
ticaret bakanlığı, elektrikli araç, otomobil, elektrikli otomobil, ikinci el otomobil, resmi gazete, hibrit

Elektrikli araç ithalatında düzenleme: Servis açma şartı

11:11 20.09.2024
© AAhibrit araç
hibrit araç - Sputnik Türkiye, 1920, 20.09.2024
© AA
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Resmi Gazete’de yayımlanan tebliğe göre geçtiğimiz yıl elektrikli araç ithalatına getirilen 7 bölgede 20 servis açma şartı kapsamına hibrit ve plug-in araçlar da eklendi.
Ticaret Bakanlığı elektrikli araç ithalatına ilişkin tebliğde değişikliğe gitti.
Resmi Gazete’de yayımlanan düzenlemeye göre bazı elektrikli ve haricen şarj edilebilir hibrit araçların ithalatında yetkili servis zorunluluğu getirildi.

7 bölgede en az 20 yetkili servis zorunluluğu

Tebliğe göre 7 coğrafi bölgede en az 20 yetkili servis istasyonunun ithalatçının kendisi tarafından kurulması ve Türk Standardları Enstitüsü (TSE) tarafından belgelendirilmesi gerekecek.
Elektrikli veya haricen şarj edilebilir hibrit araç bakım ve onarımından sorumlu olacak kişilerin TSE veya Meslekî Yeterlilik Kurumu tarafından münhasıran bu araçların bakım ve onarımına ilişkin bir yeterlilik belgesine sahip olması gerekecek.
Tip onayına tabi olmayan elektrikli veya haricen şarj edilebilir hibrit araçların ithalatında ise TSE tarafından düzenlenen muafiyet/kapsam dışı yazısı gümrük idarelerince aranacak.
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