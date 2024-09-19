https://anlatilaninotesi.com.tr/20240919/yurt-disina-kacirilan-yaklasik-2500-yillik-bronz-sedir-turkiyeye-iade-edildi-1088187255.html
Yurt dışına kaçırılan yaklaşık 2500 yıllık bronz sedir Türkiye'ye iade edildi
Yurt dışına kaçırılan yaklaşık 2500 yıllık bronz sedir Türkiye'ye iade edildi
Sputnik Türkiye
Kültür ve Turizm Bakanı Mehmet Nuri Ersoy, 1980'lerde Manisa'daki bir mezardan kaçak kazılarla kaçırılan bronz sedirin Türkiye'ye iade edildiğini açıkladı. 19.09.2024, Sputnik Türkiye
2024-09-19T04:49+0300
2024-09-19T04:49+0300
2024-09-19T04:49+0300
yaşam
kazı
arkeolojik kazı
kaçak kazı
kazı çalışması
kültür ve turizm bakanlığı
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Kültür ve Turizm Bakanlığının girişimleriyle 1980'lerde Manisa'daki bir mezardan kaçak kazılarla çıkarılarak yurt dışına kaçırılan yaklaşık 2500 yıllık bronz sedir, Türkiye'ye iade edildi.Kültür ve Turizm Bakanı Mehmet Nuri Ersoy, sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada, "Uluslararası alanda yürüttüğümüz kararlı girişimler ve başarılı işbirliği sayesinde, MÖ 530 yılına tarihlenen nadir bronz sedirin J. Paul Getty Müzesi’nden ülkemize iadesini sağladık" ifadelerinde bulundu.Kaçak kazılarla çıkarılarak yurt dışına kaçırıldıBakanlıktan yapılan açıklamaya göre, söz konusu eser, 1982'de J. Paul Getty Müzesi tarafından İsviçreli bir sanat tacirinden satın alındı. Tacir, eserin 1920'lerden bu yana Avrupa'daki koleksiyonlarda yer aldığına dair sahte kanıtlar sundu ancak, Bakanlık ve J. Paul Getty Müzesi'nin yürüttüğü kapsamlı araştırmalar, bu iddianın asılsız olduğunu ortaya çıkardı.
https://anlatilaninotesi.com.tr/20240918/2-abdulhamidin-robdosambri-tesadufen-kadikoyde-bulundu-1088181228.html
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kazı, arkeolojik kazı, kaçak kazı, kazı çalışması, kültür ve turizm bakanlığı
kazı, arkeolojik kazı, kaçak kazı, kazı çalışması, kültür ve turizm bakanlığı
Yurt dışına kaçırılan yaklaşık 2500 yıllık bronz sedir Türkiye'ye iade edildi
Kültür ve Turizm Bakanı Mehmet Nuri Ersoy, 1980'lerde Manisa'daki bir mezardan kaçak kazılarla kaçırılan bronz sedirin Türkiye'ye iade edildiğini açıkladı.
Kültür ve Turizm Bakanlığının girişimleriyle 1980'lerde Manisa'daki bir mezardan kaçak kazılarla çıkarılarak yurt dışına kaçırılan yaklaşık 2500 yıllık bronz sedir, Türkiye'ye iade edildi.
Kültür ve Turizm Bakanı Mehmet Nuri Ersoy, sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada, "Uluslararası alanda yürüttüğümüz kararlı girişimler ve başarılı işbirliği sayesinde, MÖ 530 yılına tarihlenen nadir bronz sedirin J. Paul Getty Müzesi’nden ülkemize iadesini sağladık" ifadelerinde bulundu.
Kaçak kazılarla çıkarılarak yurt dışına kaçırıldı
Bakanlıktan yapılan açıklamaya göre, söz konusu eser, 1982'de J. Paul Getty Müzesi tarafından İsviçreli bir sanat tacirinden satın alındı. Tacir, eserin 1920'lerden bu yana Avrupa'daki koleksiyonlarda yer aldığına dair sahte kanıtlar sundu ancak, Bakanlık ve J. Paul Getty Müzesi'nin yürüttüğü kapsamlı araştırmalar, bu iddianın asılsız olduğunu ortaya çıkardı.