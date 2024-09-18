https://anlatilaninotesi.com.tr/20240918/2-abdulhamidin-robdosambri-tesadufen-kadikoyde-bulundu-1088181228.html
2. Abdülhamid'in robdöşambrı tesadüfen Kadıköy'de bulundu
2. Abdülhamid'in robdöşambrı tesadüfen Kadıköy'de bulundu
Sputnik Türkiye
İstanbul Kadıköy'de bir ev boşaltılırken fark edilen robdöşambr, Cemil İpekçi ile akademisyenler tarafından incelendi. Lyon ipeğinin üzerine kaplanarak... 18.09.2024, Sputnik Türkiye
2024-09-18T20:48+0300
2024-09-18T20:48+0300
2024-09-18T20:48+0300
türkiye
kadıköy
moda
padişah
osmanlı padişahı
kıyafet
tarih
müze
lyon
ipek
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Kadıköy Moda'da bir ev boşaltılırken bulunan robdöşambrın Osmanlı Padişahı 2.Abdülhamid'e ait olduğu belirlendi.İstanbul'da bir evin taşınması sırasında fark edilen robdöşambrın ünlü modacı Cemil İpekçi ve akademisyenler tarafından incelenmesi sonrası 2.Abdülhamid'e ait olduğu keşfedildi. Dönemine göre restore edilen kıyafet İstanbul Beylerbeyi Sabancı Olgunlaşma Enstitüsü Taşınabilir Kültür Varlıkları Restorasyon ve Konservasyon Laboratuvarı'nda incelendi. 6 ay boyunca çalışma yapılan eser Lyon ipeğinin üzerine kaplanarak tekrardan puntolama tekniğiyle dikilerek sağlamlaştırıldı.6 ay boyunca restore edildiLaboratuvar ekibinden konservatör Elif Sıla Mollaalioğlu eserin belgeleme aşamasının zorluğunu belirterek "Biz bu aşamaları fotoğraflama, visual (görsel) analizler ve daha sonrasında mikroskobik analizler, hepsini birlikte değerlendirerek eseri bir sonraki aşamaya getirdik. 6 ay gibi bir süreç içerisinde eserin tamamlanmasını sağladık" dedi.'Kök boyayla neticeye ulaştık'Boyama Laboratuvarı yürütücüsü Benan Bayram da sürece dair şu bilgileri verdi: "Bu eserde gerekli analiz yapıldıktan sonra doğal boyama üzerine çalışmalarımızı ve denemelerimizi yaptık. Denemeler neticesinde esere en uygun renk tonunu, yine doğal boyar maddelerle, kök boyayla neticeye ulaştık. İpek kumaş ve ipek iplik olmak üzere boyamalarımızı tamamladık. Daha sonra da arkadaşlarımız bu kumaş ve iplikle restorasyonu tamamladı" ifadesinde bulundu.
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kadıköy, moda, padişah, osmanlı padişahı, kıyafet, tarih, müze, lyon, ipek
kadıköy, moda, padişah, osmanlı padişahı, kıyafet, tarih, müze, lyon, ipek
2. Abdülhamid'in robdöşambrı tesadüfen Kadıköy'de bulundu
İstanbul Kadıköy'de bir ev boşaltılırken fark edilen robdöşambr, Cemil İpekçi ile akademisyenler tarafından incelendi. Lyon ipeğinin üzerine kaplanarak tekrardan restore edilen robdöşambrın Osmanlı Padişahı 2.Abdülhamid'e özel, yurt dışında dikilmiş olduğu anlaşıldı.
Kadıköy Moda'da bir ev boşaltılırken bulunan robdöşambrın Osmanlı Padişahı 2.Abdülhamid'e ait olduğu belirlendi.
İstanbul'da bir evin taşınması sırasında fark edilen robdöşambrın ünlü modacı Cemil İpekçi ve akademisyenler tarafından incelenmesi sonrası 2.Abdülhamid'e ait olduğu keşfedildi. Dönemine göre restore edilen kıyafet İstanbul Beylerbeyi Sabancı Olgunlaşma Enstitüsü Taşınabilir Kültür Varlıkları Restorasyon ve Konservasyon Laboratuvarı'nda incelendi. 6 ay boyunca çalışma yapılan eser Lyon ipeğinin üzerine kaplanarak tekrardan puntolama tekniğiyle dikilerek sağlamlaştırıldı.
6 ay boyunca restore edildi
Laboratuvar ekibinden konservatör Elif Sıla Mollaalioğlu eserin belgeleme aşamasının zorluğunu belirterek "Biz bu aşamaları fotoğraflama, visual (görsel) analizler ve daha sonrasında mikroskobik analizler, hepsini birlikte değerlendirerek eseri bir sonraki aşamaya getirdik. 6 ay gibi bir süreç içerisinde eserin tamamlanmasını sağladık" dedi.
'Kök boyayla neticeye ulaştık'
Boyama Laboratuvarı yürütücüsü Benan Bayram da sürece dair şu bilgileri verdi: "Bu eserde gerekli analiz yapıldıktan sonra doğal boyama üzerine çalışmalarımızı ve denemelerimizi yaptık. Denemeler neticesinde esere en uygun renk tonunu, yine doğal boyar maddelerle, kök boyayla neticeye ulaştık. İpek kumaş ve ipek iplik olmak üzere boyamalarımızı tamamladık. Daha sonra da arkadaşlarımız bu kumaş ve iplikle restorasyonu tamamladı" ifadesinde bulundu.