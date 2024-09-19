https://anlatilaninotesi.com.tr/20240919/yok-baskaniyeni-siber-guvenlik-meslek-yuksekokullarinin-basari-siralamasi-4-yillik-orgun-1088186315.html
YÖK Başkanı:Yeni siber güvenlik meslek yüksekokullarının başarı sıralaması 4 yıllık örgün programlarla yarışacak düzeyde
YÖK Başkanı:Yeni siber güvenlik meslek yüksekokullarının başarı sıralaması 4 yıllık örgün programlarla yarışacak düzeyde
Sputnik Türkiye
Yükseköğretim Kurulu Başkanı Erol Özvar, Savunma Sanayi Yetenek Yönetimi Zirvesi'nde yaptığı konuşmada yeni açılan siber güvenlik meslek yüksekokullarını... 19.09.2024, Sputnik Türkiye
2024-09-19T03:02+0300
2024-09-19T03:02+0300
2024-09-19T03:02+0300
türkiye
yök
yükseköğretim kurulu (yök)
siber güvenlik
meslek yüksekokulu
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Savunma Sanayii Başkanlığı tarafından Milli Yetkinlik Hamlesi kapsamında düzenlenen ‘Savunma Sanayii Yetenek Yönetimi Zirvesi’nde, Yükseköğretim Kurulu (YÖK) Başkanı Erol Özvar açıklamalarda bulundu.YÖK Başkanı, yetenekleri erken keşfetmenin, doğru yönlendirmenin ve onlara uygun kariyer yolları açmanın sektörün sürdürülebilir başarısı için kritik bir rol oynayacağına dikkat çekerek, “Savunma sanayisinde kuşkusuz öne çıkan en önemli unsur, sektörün teknolojiye dayalı ve yenilikçi çözümler gerektiren bir yapıya sahip olmasıdır. Bu, sadece mühendislik değil, aynı zamanda yapay zeka, veri analitiği, otonom sistemler, siber güvenlik gibi pek çok disiplinin bir araya geldiği, disiplinler arası bir iş gücü talebini de beraberinde getirmektedir. Bu yeni teknolojilere uyum sağlayacak genç yetenekleri kazanmanın savunma sanayimizin rekabet gücünü koruyabilmesi için kritik öneme sahip bir konu olduğunu düşünüyorum" ifadelerini kullandı.Özvar, siber güvenlik, yapay zeka ve dijitalleşme gibi stratejik alanlarda Cumhurbaşkanlığı Dijital Dönüşüm Ofisi ile yapılan iş birliği çerçevesinde dört yeni siber güvenlik meslek yüksekokulu açıldığını hatırlatarak, “Bu yüksekokullar geçtiğimiz yıl eğitim ve öğretim yılında eğitime başlamıştır. Bu okullara giren öğrencilerin başarı sıralaması, 4 yıllık örgün eğitim programlarıyla yarışacak düzeydedir” dedi.
https://anlatilaninotesi.com.tr/20240917/yok-baskani-ozvar-qs-2025-dunya-universiteler-siralamasinda-5-universitemiz-ilk-500-icerisine-girdi-1088101186.html
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yök, yükseköğretim kurulu (yök), siber güvenlik, meslek yüksekokulu
yök, yükseköğretim kurulu (yök), siber güvenlik, meslek yüksekokulu
YÖK Başkanı:Yeni siber güvenlik meslek yüksekokullarının başarı sıralaması 4 yıllık örgün programlarla yarışacak düzeyde
Yükseköğretim Kurulu Başkanı Erol Özvar, Savunma Sanayi Yetenek Yönetimi Zirvesi'nde yaptığı konuşmada yeni açılan siber güvenlik meslek yüksekokullarını kastederek, "Bu okullara giren öğrencilerin başarı sıralaması, 4 yıllık örgün eğitim programlarıyla yarışacak düzeydedir” ifadelerini kullandı.
Savunma Sanayii Başkanlığı tarafından Milli Yetkinlik Hamlesi kapsamında düzenlenen ‘Savunma Sanayii Yetenek Yönetimi Zirvesi’nde, Yükseköğretim Kurulu (YÖK) Başkanı Erol Özvar açıklamalarda bulundu.
YÖK Başkanı, yetenekleri erken keşfetmenin, doğru yönlendirmenin ve onlara uygun kariyer yolları açmanın sektörün sürdürülebilir başarısı için kritik bir rol oynayacağına dikkat çekerek, “Savunma sanayisinde kuşkusuz öne çıkan en önemli unsur, sektörün teknolojiye dayalı ve yenilikçi çözümler gerektiren bir yapıya sahip olmasıdır. Bu, sadece mühendislik değil, aynı zamanda yapay zeka, veri analitiği, otonom sistemler, siber güvenlik gibi pek çok disiplinin bir araya geldiği, disiplinler arası bir iş gücü talebini de beraberinde getirmektedir. Bu yeni teknolojilere uyum sağlayacak genç yetenekleri kazanmanın savunma sanayimizin rekabet gücünü koruyabilmesi için kritik öneme sahip bir konu olduğunu düşünüyorum" ifadelerini kullandı.
Özvar, siber güvenlik, yapay zeka ve dijitalleşme gibi stratejik alanlarda Cumhurbaşkanlığı Dijital Dönüşüm Ofisi ile yapılan iş birliği çerçevesinde dört yeni siber güvenlik meslek yüksekokulu açıldığını hatırlatarak, “Bu yüksekokullar geçtiğimiz yıl eğitim ve öğretim yılında eğitime başlamıştır. Bu okullara giren öğrencilerin başarı sıralaması, 4 yıllık örgün eğitim programlarıyla yarışacak düzeydedir” dedi.