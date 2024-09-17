https://anlatilaninotesi.com.tr/20240917/yok-baskani-ozvar-qs-2025-dunya-universiteler-siralamasinda-5-universitemiz-ilk-500-icerisine-girdi-1088101186.html
YÖK Başkanı Özvar: QS 2025 Dünya Üniversiteler Sıralaması’nda 5 üniversitemiz ilk 500 içerisine girdi
YÖK Başkanı Özvar: QS 2025 Dünya Üniversiteler Sıralaması’nda 5 üniversitemiz ilk 500 içerisine girdi
Sputnik Türkiye
YÖK Başkanı Özvar, QS 2025 Dünya Üniversiteler Sıralaması'nda beş Türk üniversitesinin ilk 500'e girdiğini duyurdu. Aynı zamanda Türkiye-Azerbaycan... 17.09.2024, Sputnik Türkiye
2024-09-17T03:29+0300
2024-09-17T03:29+0300
2024-09-17T03:29+0300
türkiye
üniversite
yök
yükseköğretim kurulu (yök)
erol özvar
sıralama
liste
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Yükseköğretim Kurulu (YÖK) Başkanı Erol Özvar, Gazi Üniversitesi’nde düzenlenen Araştırma Odaklı Misyon Farklılaşması ve İhtisaslaşma Programı’nın açılışına katıldı. Toplantının açılışında konuşan Başkan Özvar, Türkiye’nin yükseköğretim alanında uluslararası standartlarda bilgi üretimini ve akademik işbirliklerini artırmayı hedeflediklerini vurguladı. Özvar, QS 2025 Dünya Sıralamasında 5 üniversitenin ilk 500 içerisine girdiğini aktararak, “Ortadoğu Teknik Üniversitesi 285’inci, İstanbul Teknik Üniversitesi de 326’ncı sırada yer almış ve sıralamada öne çıkan üniversitelerimiz olmuştur. Ayrıca bu sıralamada 11 araştırma üniversitemiz ilk bin içerisine girme başarısını göstermiştir. Bu istikrarlı yükselişin önümüzdeki yıllarda hızlanarak devam edeceğine inanıyoruz. Nitekim ‘12. Kalkınma Planı’nda yer alan yükseköğretimle ilgili hedeflerimizden birisi de ‘Dünya Akademik Başarı Sıralamaları’nda ilk 500’de yer alan üniversite sayımızı 2028 yılında 10’a çıkarmak olarak belirlenmiştir” açıklamasında bulundu.'Türkiye-Azerbaycan Üniversitesi’nin açılışını fiilen gerçekleştiriyoruz'Yükseköğretim Kurulu’nun uluslararası düzeyde etkin olmasına yönelik yeni adımlarından bir tanesini yakın zamanda atacaklarını kaydeden Özvar, “Önümüzdeki hafta, 23 Eylül 2024 tarihinde Azerbaycan’ın Bakü şehrinde Türkiye-Azerbaycan Üniversitesi'nin açılışını fiilen gerçekleştiriyoruz. Bu açılışı Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ve Azerbaycan Cumhurbaşkanı İlham Aliyev ile birlikte gerçekleştireceğiz. Bu bizim için tarihi bir adımdır. Türkiye’den 3 araştırma üniversitemiz olan İTÜ, ODTÜ, Hacettepe üniversitelerinin mevcut 3 programını yurt dışında kurulan bir üniversiteye taşıyoruz” diye konuştu.QS 2025 Dünya Üniversiteler Sıralaması'nda Türkiye'den hangi üniversiteler kaçıncı sırada?QS 2025 Dünya Üniversiteler Sıralaması listesinde Türkiye'den 15 üniversite bulunuyor. İşte Türkiye'den 15 üniversitenin girdiği sıralamalar:
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üniversite, yök, yükseköğretim kurulu (yök), erol özvar, sıralama, liste
üniversite, yök, yükseköğretim kurulu (yök), erol özvar, sıralama, liste
YÖK Başkanı Özvar: QS 2025 Dünya Üniversiteler Sıralaması’nda 5 üniversitemiz ilk 500 içerisine girdi
YÖK Başkanı Özvar, QS 2025 Dünya Üniversiteler Sıralaması'nda beş Türk üniversitesinin ilk 500'e girdiğini duyurdu. Aynı zamanda Türkiye-Azerbaycan Üniversitesi hakkında açıklamalarda bulundu.
Yükseköğretim Kurulu (YÖK) Başkanı Erol Özvar, Gazi Üniversitesi’nde düzenlenen Araştırma Odaklı Misyon Farklılaşması ve İhtisaslaşma Programı’nın açılışına katıldı. Toplantının açılışında konuşan Başkan Özvar, Türkiye’nin yükseköğretim alanında uluslararası standartlarda bilgi üretimini ve akademik işbirliklerini artırmayı hedeflediklerini vurguladı.
Özvar, QS 2025 Dünya Sıralamasında 5 üniversitenin ilk 500 içerisine girdiğini aktararak, “Ortadoğu Teknik Üniversitesi 285’inci, İstanbul Teknik Üniversitesi de 326’ncı sırada yer almış ve sıralamada öne çıkan üniversitelerimiz olmuştur. Ayrıca bu sıralamada 11 araştırma üniversitemiz ilk bin içerisine girme başarısını göstermiştir. Bu istikrarlı yükselişin önümüzdeki yıllarda hızlanarak devam edeceğine inanıyoruz. Nitekim ‘12. Kalkınma Planı’nda yer alan yükseköğretimle ilgili hedeflerimizden birisi de ‘Dünya Akademik Başarı Sıralamaları’nda ilk 500’de yer alan üniversite sayımızı 2028 yılında 10’a çıkarmak olarak belirlenmiştir” açıklamasında bulundu.
'Türkiye-Azerbaycan Üniversitesi’nin açılışını fiilen gerçekleştiriyoruz'
Yükseköğretim Kurulu’nun uluslararası düzeyde etkin olmasına yönelik yeni adımlarından bir tanesini yakın zamanda atacaklarını kaydeden Özvar, “Önümüzdeki hafta, 23 Eylül 2024 tarihinde Azerbaycan’ın Bakü şehrinde Türkiye-Azerbaycan Üniversitesi'nin açılışını fiilen gerçekleştiriyoruz. Bu açılışı Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ve Azerbaycan Cumhurbaşkanı İlham Aliyev ile birlikte gerçekleştireceğiz. Bu bizim için tarihi bir adımdır. Türkiye’den 3 araştırma üniversitemiz olan İTÜ, ODTÜ, Hacettepe üniversitelerinin mevcut 3 programını yurt dışında kurulan bir üniversiteye taşıyoruz” diye konuştu.
QS 2025 Dünya Üniversiteler Sıralaması'nda Türkiye'den hangi üniversiteler kaçıncı sırada?
QS 2025 Dünya Üniversiteler Sıralaması listesinde Türkiye'den 15 üniversite bulunuyor. İşte Türkiye'den 15 üniversitenin girdiği sıralamalar:
QS 2025 Dünya Üniversiteler Sıralaması Türkiye
Üniversite Sıralaması
Üniversite Adı
285
Ortadoğu Teknik Üniversitesi
326
İstanbul Teknik Üniversitesi
401
Koç Üniversitesi
418
Boğaziçi Üniversitesi
477
Bilkent Üniversitesi
516
Sabancı Üniversitesi
621-630
İstanbul Üniversitesi
641-650
Hacettepe Üniversitesi
801-850
Ankara Üniversitesi
851-900
Yıldız Teknik Üniversitesi
901-950
Gazi Üniversitesi
1001-1200
Ege Üniversitesi
1001-1200
Gebze Teknik Üniversitesi
1001-1200
Marmara Üniversitesi