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YÖK Başkanı Özvar: QS 2025 Dünya Üniversiteler Sıralaması’nda 5 üniversitemiz ilk 500 içerisine girdi
YÖK Başkanı Özvar: QS 2025 Dünya Üniversiteler Sıralaması’nda 5 üniversitemiz ilk 500 içerisine girdi
Sputnik Türkiye
YÖK Başkanı Özvar, QS 2025 Dünya Üniversiteler Sıralaması'nda beş Türk üniversitesinin ilk 500'e girdiğini duyurdu. Aynı zamanda Türkiye-Azerbaycan... 17.09.2024, Sputnik Türkiye
2024-09-17T03:29+0300
2024-09-17T03:29+0300
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üniversite
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yükseköğretim kurulu (yök)
erol özvar
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Yükseköğretim Kurulu (YÖK) Başkanı Erol Özvar, Gazi Üniversitesi’nde düzenlenen Araştırma Odaklı Misyon Farklılaşması ve İhtisaslaşma Programı’nın açılışına katıldı. Toplantının açılışında konuşan Başkan Özvar, Türkiye’nin yükseköğretim alanında uluslararası standartlarda bilgi üretimini ve akademik işbirliklerini artırmayı hedeflediklerini vurguladı. Özvar, QS 2025 Dünya Sıralamasında 5 üniversitenin ilk 500 içerisine girdiğini aktararak, “Ortadoğu Teknik Üniversitesi 285’inci, İstanbul Teknik Üniversitesi de 326’ncı sırada yer almış ve sıralamada öne çıkan üniversitelerimiz olmuştur. Ayrıca bu sıralamada 11 araştırma üniversitemiz ilk bin içerisine girme başarısını göstermiştir. Bu istikrarlı yükselişin önümüzdeki yıllarda hızlanarak devam edeceğine inanıyoruz. Nitekim ‘12. Kalkınma Planı’nda yer alan yükseköğretimle ilgili hedeflerimizden birisi de ‘Dünya Akademik Başarı Sıralamaları’nda ilk 500’de yer alan üniversite sayımızı 2028 yılında 10’a çıkarmak olarak belirlenmiştir” açıklamasında bulundu.'Türkiye-Azerbaycan Üniversitesi’nin açılışını fiilen gerçekleştiriyoruz'Yükseköğretim Kurulu’nun uluslararası düzeyde etkin olmasına yönelik yeni adımlarından bir tanesini yakın zamanda atacaklarını kaydeden Özvar, “Önümüzdeki hafta, 23 Eylül 2024 tarihinde Azerbaycan’ın Bakü şehrinde Türkiye-Azerbaycan Üniversitesi'nin açılışını fiilen gerçekleştiriyoruz. Bu açılışı Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ve Azerbaycan Cumhurbaşkanı İlham Aliyev ile birlikte gerçekleştireceğiz. Bu bizim için tarihi bir adımdır. Türkiye’den 3 araştırma üniversitemiz olan İTÜ, ODTÜ, Hacettepe üniversitelerinin mevcut 3 programını yurt dışında kurulan bir üniversiteye taşıyoruz” diye konuştu.QS 2025 Dünya Üniversiteler Sıralaması'nda Türkiye'den hangi üniversiteler kaçıncı sırada?QS 2025 Dünya Üniversiteler Sıralaması listesinde Türkiye'den 15 üniversite bulunuyor. İşte Türkiye'den 15 üniversitenin girdiği sıralamalar:
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üniversite, yök, yükseköğretim kurulu (yök), erol özvar, sıralama, liste
üniversite, yök, yükseköğretim kurulu (yök), erol özvar, sıralama, liste

YÖK Başkanı Özvar: QS 2025 Dünya Üniversiteler Sıralaması’nda 5 üniversitemiz ilk 500 içerisine girdi

03:29 17.09.2024
© İHA / EMİR AKTAŞ-Yükseköğretim Kurulu Başkanı Erol Özvar
Yükseköğretim Kurulu Başkanı Erol Özvar - Sputnik Türkiye, 1920, 17.09.2024
© İHA / EMİR AKTAŞ-
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YÖK Başkanı Özvar, QS 2025 Dünya Üniversiteler Sıralaması'nda beş Türk üniversitesinin ilk 500'e girdiğini duyurdu. Aynı zamanda Türkiye-Azerbaycan Üniversitesi hakkında açıklamalarda bulundu.
Yükseköğretim Kurulu (YÖK) Başkanı Erol Özvar, Gazi Üniversitesi’nde düzenlenen Araştırma Odaklı Misyon Farklılaşması ve İhtisaslaşma Programı’nın açılışına katıldı. Toplantının açılışında konuşan Başkan Özvar, Türkiye’nin yükseköğretim alanında uluslararası standartlarda bilgi üretimini ve akademik işbirliklerini artırmayı hedeflediklerini vurguladı.
Özvar, QS 2025 Dünya Sıralamasında 5 üniversitenin ilk 500 içerisine girdiğini aktararak, “Ortadoğu Teknik Üniversitesi 285’inci, İstanbul Teknik Üniversitesi de 326’ncı sırada yer almış ve sıralamada öne çıkan üniversitelerimiz olmuştur. Ayrıca bu sıralamada 11 araştırma üniversitemiz ilk bin içerisine girme başarısını göstermiştir. Bu istikrarlı yükselişin önümüzdeki yıllarda hızlanarak devam edeceğine inanıyoruz. Nitekim ‘12. Kalkınma Planı’nda yer alan yükseköğretimle ilgili hedeflerimizden birisi de ‘Dünya Akademik Başarı Sıralamaları’nda ilk 500’de yer alan üniversite sayımızı 2028 yılında 10’a çıkarmak olarak belirlenmiştir” açıklamasında bulundu.

'Türkiye-Azerbaycan Üniversitesi’nin açılışını fiilen gerçekleştiriyoruz'

Yükseköğretim Kurulu’nun uluslararası düzeyde etkin olmasına yönelik yeni adımlarından bir tanesini yakın zamanda atacaklarını kaydeden Özvar, “Önümüzdeki hafta, 23 Eylül 2024 tarihinde Azerbaycan’ın Bakü şehrinde Türkiye-Azerbaycan Üniversitesi'nin açılışını fiilen gerçekleştiriyoruz. Bu açılışı Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ve Azerbaycan Cumhurbaşkanı İlham Aliyev ile birlikte gerçekleştireceğiz. Bu bizim için tarihi bir adımdır. Türkiye’den 3 araştırma üniversitemiz olan İTÜ, ODTÜ, Hacettepe üniversitelerinin mevcut 3 programını yurt dışında kurulan bir üniversiteye taşıyoruz” diye konuştu.

QS 2025 Dünya Üniversiteler Sıralaması'nda Türkiye'den hangi üniversiteler kaçıncı sırada?

QS 2025 Dünya Üniversiteler Sıralaması listesinde Türkiye'den 15 üniversite bulunuyor. İşte Türkiye'den 15 üniversitenin girdiği sıralamalar:
QS 2025 Dünya Üniversiteler Sıralaması Türkiye

Üniversite Sıralaması

Üniversite Adı

285

Ortadoğu Teknik Üniversitesi

326

İstanbul Teknik Üniversitesi

401

Koç Üniversitesi

418

Boğaziçi Üniversitesi

477

Bilkent Üniversitesi

516

Sabancı Üniversitesi

621-630

İstanbul Üniversitesi

641-650

Hacettepe Üniversitesi

801-850

Ankara Üniversitesi

851-900

Yıldız Teknik Üniversitesi

901-950

Gazi Üniversitesi

1001-1200

Ege Üniversitesi

1001-1200

Gebze Teknik Üniversitesi

1001-1200

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