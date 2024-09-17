https://anlatilaninotesi.com.tr/20240917/yok-baskani-ozvar-qs-2025-dunya-universiteler-siralamasinda-5-universitemiz-ilk-500-icerisine-girdi-1088101186.html

YÖK Başkanı Özvar: QS 2025 Dünya Üniversiteler Sıralaması’nda 5 üniversitemiz ilk 500 içerisine girdi

YÖK Başkanı Özvar: QS 2025 Dünya Üniversiteler Sıralaması’nda 5 üniversitemiz ilk 500 içerisine girdi

Sputnik Türkiye

YÖK Başkanı Özvar, QS 2025 Dünya Üniversiteler Sıralaması'nda beş Türk üniversitesinin ilk 500'e girdiğini duyurdu. Aynı zamanda Türkiye-Azerbaycan... 17.09.2024, Sputnik Türkiye

2024-09-17T03:29+0300

2024-09-17T03:29+0300

2024-09-17T03:29+0300

türkiye

üniversite

yök

yükseköğretim kurulu (yök)

erol özvar

sıralama

liste

https://cdn.img.anlatilaninotesi.com.tr/img/07e8/04/13/1082949040_0:0:1920:1080_1920x0_80_0_0_90165a72be47b9d274de724cd630671e.jpg

Yükseköğretim Kurulu (YÖK) Başkanı Erol Özvar, Gazi Üniversitesi’nde düzenlenen Araştırma Odaklı Misyon Farklılaşması ve İhtisaslaşma Programı’nın açılışına katıldı. Toplantının açılışında konuşan Başkan Özvar, Türkiye’nin yükseköğretim alanında uluslararası standartlarda bilgi üretimini ve akademik işbirliklerini artırmayı hedeflediklerini vurguladı. Özvar, QS 2025 Dünya Sıralamasında 5 üniversitenin ilk 500 içerisine girdiğini aktararak, “Ortadoğu Teknik Üniversitesi 285’inci, İstanbul Teknik Üniversitesi de 326’ncı sırada yer almış ve sıralamada öne çıkan üniversitelerimiz olmuştur. Ayrıca bu sıralamada 11 araştırma üniversitemiz ilk bin içerisine girme başarısını göstermiştir. Bu istikrarlı yükselişin önümüzdeki yıllarda hızlanarak devam edeceğine inanıyoruz. Nitekim ‘12. Kalkınma Planı’nda yer alan yükseköğretimle ilgili hedeflerimizden birisi de ‘Dünya Akademik Başarı Sıralamaları’nda ilk 500’de yer alan üniversite sayımızı 2028 yılında 10’a çıkarmak olarak belirlenmiştir” açıklamasında bulundu.'Türkiye-Azerbaycan Üniversitesi’nin açılışını fiilen gerçekleştiriyoruz'Yükseköğretim Kurulu’nun uluslararası düzeyde etkin olmasına yönelik yeni adımlarından bir tanesini yakın zamanda atacaklarını kaydeden Özvar, “Önümüzdeki hafta, 23 Eylül 2024 tarihinde Azerbaycan’ın Bakü şehrinde Türkiye-Azerbaycan Üniversitesi'nin açılışını fiilen gerçekleştiriyoruz. Bu açılışı Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ve Azerbaycan Cumhurbaşkanı İlham Aliyev ile birlikte gerçekleştireceğiz. Bu bizim için tarihi bir adımdır. Türkiye’den 3 araştırma üniversitemiz olan İTÜ, ODTÜ, Hacettepe üniversitelerinin mevcut 3 programını yurt dışında kurulan bir üniversiteye taşıyoruz” diye konuştu.QS 2025 Dünya Üniversiteler Sıralaması'nda Türkiye'den hangi üniversiteler kaçıncı sırada?QS 2025 Dünya Üniversiteler Sıralaması listesinde Türkiye'den 15 üniversite bulunuyor. İşte Türkiye'den 15 üniversitenin girdiği sıralamalar:

https://anlatilaninotesi.com.tr/20240916/milli-istihbarat-akademisinde-ilk-dersi-mit-baskani-ibrahim-kalin-verdi-1088088958.html

türkiye

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

2024

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

SON HABERLER

tr_TR

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

Sputnik Türkiye

üniversite, yök, yükseköğretim kurulu (yök), erol özvar, sıralama, liste