https://anlatilaninotesi.com.tr/20240919/yilmaz-ozdil-raki-icki-degildir-raki-vatan-sevgisidir-1088220133.html
Yılmaz Özdil: Rakı içki değildir, rakı vatan sevgisidir
Yılmaz Özdil: Rakı içki değildir, rakı vatan sevgisidir
Sputnik Türkiye
CHP Genel Başkanı Özel’in, ‘iktidarımızda rakı 140 lira’ olacak cümlelerini değerlendiren gazeteci Yılmaz Özdil, rakının içki olmadığını belirterek "Rakı... 19.09.2024, Sputnik Türkiye
2024-09-19T19:31+0300
2024-09-19T19:31+0300
2024-09-19T19:31+0300
türkiye
yılmaz özdil
rakı
chp
cumhuriyet halk partisi (chp)
özgür özel
https://cdn.img.anlatilaninotesi.com.tr/img/07e5/04/02/1044179300_0:0:1280:721_1920x0_80_0_0_3eef03d81d370cb74bbd899b1facaff6.jpg
CHP Genel Başkanı Özgür Özel’i erken seçim istemediğini için eleştirdiğini vurgulayan Özdil, ‘rakı 140 lira olacak’ vaadi sebebiyle ‘aman rakı demeyeyim, bir şeyler derler’ diye 'kıvırmadan' rakıyı eğip bükmeden cesur şeklilde dile getirmesi sebebiyle Özel'i yürekten kutladı.Rakı içki değildir diyen Özdil, "Rakı vatan sevgisidir" dedi.Rakının ciddi bir iş olduğunu dile getiren Özdil, rakının yalanı kaldırmadığını belirterek sahtesine denk gelindiğinde öldürebildiğini dile getirdi.Konuşmasında, "Türkiye rakıdır, rakı Türkiyedir" diyen Özdil, inanmayanları laboratuvarda deney yapmaya çağırdı.1326 yılında Orhan Gazi'nin Bursa'yı fethettiğinde kendisine yardımcı olan dervişlere kasalarla rakı hediye ettiğini öne süren Özdil, Türk milletinin 700 yıldır rakı içtiğini dile getirdi.Konuşmasında Özdil, rakının ayrıca milli olduğunu da aktardı.
https://anlatilaninotesi.com.tr/20240917/ozgur-ozel-chp-gelince-10-yilin-sonunda-bir-litre-raki-140-lira-olacak-1088121933.html
türkiye
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
2024
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
SON HABERLER
tr_TR
https://cdn.img.anlatilaninotesi.com.tr/img/07e5/04/02/1044179300_199:0:1266:800_1920x0_80_0_0_91c5758990436d8f8ba9927c23a3f543.jpg
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
yılmaz özdil, rakı, chp, cumhuriyet halk partisi (chp), özgür özel
yılmaz özdil, rakı, chp, cumhuriyet halk partisi (chp), özgür özel
Yılmaz Özdil: Rakı içki değildir, rakı vatan sevgisidir
CHP Genel Başkanı Özel’in, ‘iktidarımızda rakı 140 lira’ olacak cümlelerini değerlendiren gazeteci Yılmaz Özdil, rakının içki olmadığını belirterek "Rakı, vatan sevgisidir" dedi.
CHP Genel Başkanı Özgür Özel’i erken seçim istemediğini için eleştirdiğini vurgulayan Özdil, ‘rakı 140 lira olacak’ vaadi sebebiyle ‘aman rakı demeyeyim, bir şeyler derler’ diye 'kıvırmadan' rakıyı eğip bükmeden cesur şeklilde dile getirmesi sebebiyle Özel'i yürekten kutladı.
Rakı içki değildir diyen Özdil, "Rakı vatan sevgisidir" dedi.
Rakının ciddi bir iş olduğunu dile getiren Özdil, rakının yalanı kaldırmadığını belirterek sahtesine denk gelindiğinde öldürebildiğini dile getirdi.
Konuşmasında, "Türkiye rakıdır, rakı Türkiyedir" diyen Özdil, inanmayanları laboratuvarda deney yapmaya çağırdı.
1326 yılında Orhan Gazi'nin Bursa'yı fethettiğinde kendisine yardımcı olan dervişlere kasalarla rakı hediye ettiğini öne süren Özdil, Türk milletinin 700 yıldır rakı içtiğini dile getirdi.
Konuşmasında Özdil, rakının ayrıca milli olduğunu da aktardı.