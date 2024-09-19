https://anlatilaninotesi.com.tr/20240919/yilmaz-ozdil-raki-icki-degildir-raki-vatan-sevgisidir-1088220133.html

Yılmaz Özdil: Rakı içki değildir, rakı vatan sevgisidir

Yılmaz Özdil: Rakı içki değildir, rakı vatan sevgisidir

Sputnik Türkiye

CHP Genel Başkanı Özel’in, ‘iktidarımızda rakı 140 lira’ olacak cümlelerini değerlendiren gazeteci Yılmaz Özdil, rakının içki olmadığını belirterek "Rakı... 19.09.2024, Sputnik Türkiye

2024-09-19T19:31+0300

2024-09-19T19:31+0300

2024-09-19T19:31+0300

türkiye

yılmaz özdil

rakı

chp

cumhuriyet halk partisi (chp)

özgür özel

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CHP Genel Başkanı Özgür Özel’i erken seçim istemediğini için eleştirdiğini vurgulayan Özdil, ‘rakı 140 lira olacak’ vaadi sebebiyle ‘aman rakı demeyeyim, bir şeyler derler’ diye 'kıvırmadan' rakıyı eğip bükmeden cesur şeklilde dile getirmesi sebebiyle Özel'i yürekten kutladı.Rakı içki değildir diyen Özdil, "Rakı vatan sevgisidir" dedi.Rakının ciddi bir iş olduğunu dile getiren Özdil, rakının yalanı kaldırmadığını belirterek sahtesine denk gelindiğinde öldürebildiğini dile getirdi.Konuşmasında, "Türkiye rakıdır, rakı Türkiyedir" diyen Özdil, inanmayanları laboratuvarda deney yapmaya çağırdı.1326 yılında Orhan Gazi'nin Bursa'yı fethettiğinde kendisine yardımcı olan dervişlere kasalarla rakı hediye ettiğini öne süren Özdil, Türk milletinin 700 yıldır rakı içtiğini dile getirdi.Konuşmasında Özdil, rakının ayrıca milli olduğunu da aktardı.

https://anlatilaninotesi.com.tr/20240917/ozgur-ozel-chp-gelince-10-yilin-sonunda-bir-litre-raki-140-lira-olacak-1088121933.html

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yılmaz özdil, rakı, chp, cumhuriyet halk partisi (chp), özgür özel