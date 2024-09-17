Özgür Özel: CHP gelince 10 yılın sonunda bir litre rakı 140 lira olacak

"Hesap kolaylaştı. Neden? 6 sıfırı masraflardan da maaşlardan da attı. 6 sıfırı etiketlerden de cebinize giren paradan da attı. Cumhuriyet Halk Partisi gelince öyle 6 gol atıp 6 gol yiyen amatör lig takımları gibi değil, size golü yedirmeden bir gol atacağız. Diyorlar ya '1-0 olsun bizim olsun.' Bir tane sıfır atacağız ama maaşlardan değil, masraflardan atacağız sıfırı. Cumhuriyet Halk Partisi gelince bir dönem değil, bir dönemde yarısı zor olur ama 10 yılın sonunda Türkiye hem Avrupa Birliği'ne girecek hem oradaki ülkeler kadar güçlenecek, 10 yıl sonra şöyle hesap edin; maaş bugünkü maaş gibi olsun, masraflardan bir sıfır atın. Yani ulaşım 500 lira değil 50 lira, dana kıyma 55, kuzu pirzola 70 lira, bir litre rakı 140 lira. Hesap böyle. Buna bir şey söyleyeceğim; cümlenin sonunda diye alkış oldu değil mi, rakıyı duyunca olmadı yani? Demesinler 'Adalılar bir tek rakıyı alkışlıyor' diye."