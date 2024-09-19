https://anlatilaninotesi.com.tr/20240919/universitelerin-basladigi-hafta-ozel-bir-kiz-ogrenci-yurdunda-supheli-olum-bahcede-1088209761.html

Üniversitelerin başladığı hafta özel bir kız öğrenci yurdunda şüpheli ölüm: Bahçede kanlar içinde bulundu

Üniversitelerin başladığı hafta özel bir kız öğrenci yurdunda şüpheli ölüm: Bahçede kanlar içinde bulundu

Sputnik Türkiye

İstanbul Kadıköy’de özel bir kız öğrenci yurdunda kalan 25 yaşındaki K.A., yurdun bahçesinde kanlar içinde ölü bulundu. Sabah saatlerinde meydana gelen olayda... 19.09.2024, Sputnik Türkiye

2024-09-19T14:25+0300

2024-09-19T14:25+0300

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türkiye

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Kadıköy, Dumlupınar Mahallesi Volkan Sokak'taki yurtta kalan K.A.'nın bahçede kanlar içinde bulunmasının ardından hayatını kaybettiği sağlık ekipleri tarafından tespit edildi. Polis, olayın gerçekleştiği alanı güvenlik şeridiyle çevreleyerek inceleme başlattı. Olay yeri inceleme ekipleri, K.A.'nın kaldığı 5. kattaki odada ve düştüğü yerde delil topladı. Ceset, otopsi yapılmak üzere Adli Tıp Kurumu'na götürüldü.Yurtta gözyaşlarıYurtta kalan diğer öğrenciler ve çalışanlar, yaşanan trajik olayın ardından gözyaşlarına boğuldu. Mahalle sakini Turan Meydan, "Sabah namaza kalkan arkadaşımın eşi yerde yatan birini görmüş, hemen polise haber verdik. Polis ve savcı olay yerinde inceleme yaptı" dedi.

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