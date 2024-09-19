https://anlatilaninotesi.com.tr/20240919/universitelerin-basladigi-hafta-ozel-bir-kiz-ogrenci-yurdunda-supheli-olum-bahcede-1088209761.html
Üniversitelerin başladığı hafta özel bir kız öğrenci yurdunda şüpheli ölüm: Bahçede kanlar içinde bulundu
Üniversitelerin başladığı hafta özel bir kız öğrenci yurdunda şüpheli ölüm: Bahçede kanlar içinde bulundu
Sputnik Türkiye
İstanbul Kadıköy’de özel bir kız öğrenci yurdunda kalan 25 yaşındaki K.A., yurdun bahçesinde kanlar içinde ölü bulundu. Sabah saatlerinde meydana gelen olayda... 19.09.2024, Sputnik Türkiye
2024-09-19T14:25+0300
2024-09-19T14:25+0300
2024-09-19T14:25+0300
türkiye
kadıköy
özel yurt
öğrenci
öğrenci yurdu
üniversite
ölüm
şüpheli ölüm
ölü
ölü bulundu
https://cdn.img.anlatilaninotesi.com.tr/img/104065/16/1040651655_0:50:1200:725_1920x0_80_0_0_0ac81ae9b806635d46790b0afaffa923.jpg
Kadıköy, Dumlupınar Mahallesi Volkan Sokak'taki yurtta kalan K.A.'nın bahçede kanlar içinde bulunmasının ardından hayatını kaybettiği sağlık ekipleri tarafından tespit edildi. Polis, olayın gerçekleştiği alanı güvenlik şeridiyle çevreleyerek inceleme başlattı. Olay yeri inceleme ekipleri, K.A.'nın kaldığı 5. kattaki odada ve düştüğü yerde delil topladı. Ceset, otopsi yapılmak üzere Adli Tıp Kurumu'na götürüldü.Yurtta gözyaşlarıYurtta kalan diğer öğrenciler ve çalışanlar, yaşanan trajik olayın ardından gözyaşlarına boğuldu. Mahalle sakini Turan Meydan, "Sabah namaza kalkan arkadaşımın eşi yerde yatan birini görmüş, hemen polise haber verdik. Polis ve savcı olay yerinde inceleme yaptı" dedi.
https://anlatilaninotesi.com.tr/20240919/osym-duyurdu-2024-yks-ek-tercih-sonuclari-aciklandi-1088209596.html
türkiye
kadıköy
istanbul
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
2024
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
SON HABERLER
tr_TR
https://cdn.img.anlatilaninotesi.com.tr/img/104065/16/1040651655_84:0:1116:774_1920x0_80_0_0_0c0c47e5f76477bd3b87e24212bfd633.jpg
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
kadıköy, özel yurt, öğrenci, öğrenci yurdu, üniversite, ölüm, şüpheli ölüm, ölü, ölü bulundu, istanbul
kadıköy, özel yurt, öğrenci, öğrenci yurdu, üniversite, ölüm, şüpheli ölüm, ölü, ölü bulundu, istanbul
Üniversitelerin başladığı hafta özel bir kız öğrenci yurdunda şüpheli ölüm: Bahçede kanlar içinde bulundu
İstanbul Kadıköy’de özel bir kız öğrenci yurdunda kalan 25 yaşındaki K.A., yurdun bahçesinde kanlar içinde ölü bulundu. Sabah saatlerinde meydana gelen olayda, yurt görevlilerinin yerde hareketsiz yatan birini fark etmesi üzerine polis ve sağlık ekiplerine haber verildi.
Kadıköy, Dumlupınar Mahallesi Volkan Sokak'taki yurtta kalan K.A.'nın bahçede kanlar içinde bulunmasının ardından hayatını kaybettiği sağlık ekipleri tarafından tespit edildi. Polis, olayın gerçekleştiği alanı güvenlik şeridiyle çevreleyerek inceleme başlattı. Olay yeri inceleme ekipleri, K.A.'nın kaldığı 5. kattaki odada ve düştüğü yerde delil topladı. Ceset, otopsi yapılmak üzere Adli Tıp Kurumu'na götürüldü.
Yurtta kalan diğer öğrenciler ve çalışanlar, yaşanan trajik olayın ardından gözyaşlarına boğuldu. Mahalle sakini Turan Meydan, "Sabah namaza kalkan arkadaşımın eşi yerde yatan birini görmüş, hemen polise haber verdik. Polis ve savcı olay yerinde inceleme yaptı" dedi.