https://anlatilaninotesi.com.tr/20240919/osym-duyurdu-2024-yks-ek-tercih-sonuclari-aciklandi-1088209596.html
ÖSYM duyurdu: 2024 YKS ek tercih sonuçları açıklandı
ÖSYM duyurdu: 2024 YKS ek tercih sonuçları açıklandı
Sputnik Türkiye
Üniversiteye yerleşemeyen adayların heyecanla beklediği 2024 YKS ek yerleştirme sonuçları, ÖSYM tarafından açıklandı. 11 Eylül’de sona eren ek tercih... 19.09.2024, Sputnik Türkiye
2024-09-19T14:10+0300
2024-09-19T14:10+0300
2024-09-19T14:51+0300
türkiye
ösym
yükseköğretim kurumları sınavı (yks)
üniversite ek yerleştirme
sonuç
2024
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Ek yerleştirme sonuçlarına ulaşmak isteyen adaylar, ÖSYM’nin https://sonuc.osym.gov.tr adresinden T.C. kimlik numarası ve aday şifreleriyle giriş yaparak sonuçları öğrenebilir. ÖSYM tarafından, yerleştirme sonuç belgelerinin basılmayacağı ve adayların adreslerine gönderilmeyeceği belirtildi.
https://anlatilaninotesi.com.tr/20240819/2024-2025-universite-kayit-e-devlet-universite-kayit-universite-e-kayit-universite-e-kayit-nasil-1086998428.html
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yks ek yerleştirme, yks tercih, yks ek tercih sonuçları, yks sonuçları, yks tercih sonuçları
ÖSYM duyurdu: 2024 YKS ek tercih sonuçları açıklandı
14:10 19.09.2024 (güncellendi: 14:51 19.09.2024)
Üniversiteye yerleşemeyen adayların heyecanla beklediği 2024 YKS ek yerleştirme sonuçları, ÖSYM tarafından açıklandı. 11 Eylül’de sona eren ek tercih başvurularının ardından gözler sonuçlara çevrilmişti. Adaylar, sonuçlara 19 Eylül 2024 tarihinde saat 14.00'ten itibaren erişim sağlayabilecek.