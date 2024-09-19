https://anlatilaninotesi.com.tr/20240919/osym-duyurdu-2024-yks-ek-tercih-sonuclari-aciklandi-1088209596.html

ÖSYM duyurdu: 2024 YKS ek tercih sonuçları açıklandı

ÖSYM duyurdu: 2024 YKS ek tercih sonuçları açıklandı

Sputnik Türkiye

Üniversiteye yerleşemeyen adayların heyecanla beklediği 2024 YKS ek yerleştirme sonuçları, ÖSYM tarafından açıklandı. 11 Eylül’de sona eren ek tercih... 19.09.2024, Sputnik Türkiye

2024-09-19T14:10+0300

2024-09-19T14:10+0300

2024-09-19T14:51+0300

türkiye

ösym

yükseköğretim kurumları sınavı (yks)

üniversite ek yerleştirme

sonuç

2024

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Ek yerleştirme sonuçlarına ulaşmak isteyen adaylar, ÖSYM’nin https://sonuc.osym.gov.tr adresinden T.C. kimlik numarası ve aday şifreleriyle giriş yaparak sonuçları öğrenebilir. ÖSYM tarafından, yerleştirme sonuç belgelerinin basılmayacağı ve adayların adreslerine gönderilmeyeceği belirtildi.

https://anlatilaninotesi.com.tr/20240819/2024-2025-universite-kayit-e-devlet-universite-kayit-universite-e-kayit-universite-e-kayit-nasil-1086998428.html

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Sputnik Türkiye

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