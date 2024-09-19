https://anlatilaninotesi.com.tr/20240919/ugur-dundardan-bezmenler-gondermeli-arena-tanitimi-sayin-cem-yilmaz-lutfen-kapiyi-acar-misiniz-1088192181.html

Uğur Dündar'dan 'Bezmenler' göndermeli Arena tanıtımı: 'Sayın Cem Yılmaz, lütfen kapıyı açar mısınız?'

Uğur Dündar'dan 'Bezmenler' göndermeli Arena tanıtımı: 'Sayın Cem Yılmaz, lütfen kapıyı açar mısınız?'

Sputnik Türkiye

Uğur Dündar, yıllar sonra Arena programını yeniden başlatıyor. Programın tanıtımını meşhur 'Bezmenler' sorusu ve kapı çalma sahnesi ile yapan Dündar'a kapının... 19.09.2024, Sputnik Türkiye

2024-09-19T09:46+0300

2024-09-19T09:46+0300

2024-09-19T09:55+0300

yaşam

uğur dündar

cem yılmaz

arena

program

televizyon

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Ünlü gazeteci Uğur Dündar, Arena programına yeniden başlayacağını duyurdu. Yıllarca televizyon ekranlarında izleyici ile buluşan programın tanıtım filminde ise, eski programlara gönderme yapıldı.Cem Yılmaz ile Uğur Dündar'dan tanıtım videosuDündar'ın seneler önce programda kullandığı “Sayın Bezmenler kapıyı açar mısınız?” sözleri klasik haline gelmiş ve sosyal medyadaki birçok skeç ve videoda kullanılmıştı.Dündar, sosyal medya üzerinden paylaştığı tanıtım videosunda, hafızalarda yer eden “Sayın Bezmenler kapıyı açar mısınız?” repliğini ünlü komedyen Cem Yılmaz ile birlikte canlandırdı.Bu nostaljik an, Dündar'ın hayranlarını hem güldürdü hem de Arena’nın yeniden izleyiciyle buluşacağı için heyecanlandırdı.

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