https://anlatilaninotesi.com.tr/20240919/ugur-dundardan-bezmenler-gondermeli-arena-tanitimi-sayin-cem-yilmaz-lutfen-kapiyi-acar-misiniz-1088192181.html
Uğur Dündar'dan 'Bezmenler' göndermeli Arena tanıtımı: 'Sayın Cem Yılmaz, lütfen kapıyı açar mısınız?'
Uğur Dündar'dan 'Bezmenler' göndermeli Arena tanıtımı: 'Sayın Cem Yılmaz, lütfen kapıyı açar mısınız?'
Sputnik Türkiye
Uğur Dündar, yıllar sonra Arena programını yeniden başlatıyor. Programın tanıtımını meşhur 'Bezmenler' sorusu ve kapı çalma sahnesi ile yapan Dündar'a kapının... 19.09.2024, Sputnik Türkiye
2024-09-19T09:46+0300
2024-09-19T09:46+0300
2024-09-19T09:55+0300
yaşam
uğur dündar
cem yılmaz
arena
program
televizyon
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Ünlü gazeteci Uğur Dündar, Arena programına yeniden başlayacağını duyurdu. Yıllarca televizyon ekranlarında izleyici ile buluşan programın tanıtım filminde ise, eski programlara gönderme yapıldı.Cem Yılmaz ile Uğur Dündar'dan tanıtım videosuDündar'ın seneler önce programda kullandığı “Sayın Bezmenler kapıyı açar mısınız?” sözleri klasik haline gelmiş ve sosyal medyadaki birçok skeç ve videoda kullanılmıştı.Dündar, sosyal medya üzerinden paylaştığı tanıtım videosunda, hafızalarda yer eden “Sayın Bezmenler kapıyı açar mısınız?” repliğini ünlü komedyen Cem Yılmaz ile birlikte canlandırdı.Bu nostaljik an, Dündar'ın hayranlarını hem güldürdü hem de Arena’nın yeniden izleyiciyle buluşacağı için heyecanlandırdı.
https://anlatilaninotesi.com.tr/20240610/cem-yilmaz-retina-ayrilmis-gozum-yuzde-50-gormuyor-1084691365.html
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uğur dündar arena, uğur dündar cem yılmaz, uğur dündar sayın bezmenler, sayın bezmenler kapıyı açar mısınız
uğur dündar arena, uğur dündar cem yılmaz, uğur dündar sayın bezmenler, sayın bezmenler kapıyı açar mısınız
Uğur Dündar'dan 'Bezmenler' göndermeli Arena tanıtımı: 'Sayın Cem Yılmaz, lütfen kapıyı açar mısınız?'
09:46 19.09.2024 (güncellendi: 09:55 19.09.2024)
Uğur Dündar, yıllar sonra Arena programını yeniden başlatıyor. Programın tanıtımını meşhur 'Bezmenler' sorusu ve kapı çalma sahnesi ile yapan Dündar'a kapının arkasından yanıt veren ise Cem Yılmaz.
Ünlü gazeteci Uğur Dündar, Arena programına yeniden başlayacağını duyurdu. Yıllarca televizyon ekranlarında izleyici ile buluşan programın tanıtım filminde ise, eski programlara gönderme yapıldı.
Cem Yılmaz ile Uğur Dündar'dan tanıtım videosu
Dündar'ın seneler önce programda kullandığı “Sayın Bezmenler kapıyı açar mısınız?” sözleri klasik haline gelmiş ve sosyal medyadaki birçok skeç ve videoda kullanılmıştı.
Dündar, sosyal medya üzerinden paylaştığı tanıtım videosunda, hafızalarda yer eden “Sayın Bezmenler kapıyı açar mısınız?” repliğini ünlü komedyen Cem Yılmaz ile birlikte canlandırdı.
Bu nostaljik an, Dündar'ın hayranlarını hem güldürdü hem de Arena’nın yeniden izleyiciyle buluşacağı için heyecanlandırdı.