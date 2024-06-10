https://anlatilaninotesi.com.tr/20240610/cem-yilmaz-retina-ayrilmis-gozum-yuzde-50-gormuyor-1084691365.html

Cem Yılmaz: Retina ayrılmış, gözüm yüzde 50 görmüyor

Cem Yılmaz: Retina ayrılmış, gözüm yüzde 50 görmüyor

Sputnik Türkiye

Ünlü komedyen Cem Yılmaz, gösterisinde gözünden ciddi bir sağlık problemi yaşadığını açıkladı. Doktora gittiğini aktaran Cem Yılmaz, sağ gözünde yüzde 50 görme... 10.06.2024, Sputnik Türkiye

2024-06-10T16:17+0300

2024-06-10T16:17+0300

2024-06-10T16:17+0300

cem yılmaz

göz

yaşam

retina

https://cdn.img.anlatilaninotesi.com.tr/img/07e6/02/06/1053531363_0:0:864:486_1920x0_80_0_0_3639e269014232f89686a1bc5504fbe3.jpg

Komedyen Cem Yılmaz, gösterisinde ciddi bir sağlık problemi yaşadığını paylaştı. Sağlık problemi sonrası doktora giden ve doktoruyla olan diyaloğu paylaşan Yılmaz, doktorun sağ gözünde çok enteresan bir hastalık olduğunu kendisine söylediğini açıkladı.Yılmaz, konuşmasının devamında, “Retina ayrılmış yerinden arkada. Bu gözüm yüzde elli görmüyor benim" diye ekledi.Ünlü komedyen esprili bir dil kullanarak komedyenlik işi hakkında "Meslek ağabey. Ben işte bu mesleğe gözlerimi verdim. Zeki Müren nasıl kalbini verdi sizlere ben de gözümü verdim yani. Tek harfle yırttım" dedi.

https://anlatilaninotesi.com.tr/20240610/serdar-ortac-sahnede-dustugum-gun-alkolu-ve-sigarayi-biraktim-allahtan-tokat-geldi-1084681620.html

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

2024

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

SON HABERLER

tr_TR

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

Sputnik Türkiye

cem yılmaz, göz, retina