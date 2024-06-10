https://anlatilaninotesi.com.tr/20240610/cem-yilmaz-retina-ayrilmis-gozum-yuzde-50-gormuyor-1084691365.html
Cem Yılmaz: Retina ayrılmış, gözüm yüzde 50 görmüyor
Cem Yılmaz: Retina ayrılmış, gözüm yüzde 50 görmüyor
Sputnik Türkiye
Ünlü komedyen Cem Yılmaz, gösterisinde gözünden ciddi bir sağlık problemi yaşadığını açıkladı. Doktora gittiğini aktaran Cem Yılmaz, sağ gözünde yüzde 50 görme... 10.06.2024, Sputnik Türkiye
2024-06-10T16:17+0300
2024-06-10T16:17+0300
2024-06-10T16:17+0300
cem yılmaz
göz
yaşam
retina
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Komedyen Cem Yılmaz, gösterisinde ciddi bir sağlık problemi yaşadığını paylaştı. Sağlık problemi sonrası doktora giden ve doktoruyla olan diyaloğu paylaşan Yılmaz, doktorun sağ gözünde çok enteresan bir hastalık olduğunu kendisine söylediğini açıkladı.Yılmaz, konuşmasının devamında, “Retina ayrılmış yerinden arkada. Bu gözüm yüzde elli görmüyor benim" diye ekledi.Ünlü komedyen esprili bir dil kullanarak komedyenlik işi hakkında "Meslek ağabey. Ben işte bu mesleğe gözlerimi verdim. Zeki Müren nasıl kalbini verdi sizlere ben de gözümü verdim yani. Tek harfle yırttım" dedi.
https://anlatilaninotesi.com.tr/20240610/serdar-ortac-sahnede-dustugum-gun-alkolu-ve-sigarayi-biraktim-allahtan-tokat-geldi-1084681620.html
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cem yılmaz, göz, retina
Cem Yılmaz: Retina ayrılmış, gözüm yüzde 50 görmüyor
Ünlü komedyen Cem Yılmaz, gösterisinde gözünden ciddi bir sağlık problemi yaşadığını açıkladı. Doktora gittiğini aktaran Cem Yılmaz, sağ gözünde yüzde 50 görme kaybı yaşadığını paylaştı.
Komedyen Cem Yılmaz, gösterisinde ciddi bir sağlık problemi yaşadığını paylaştı.
Sağlık problemi sonrası doktora giden ve doktoruyla olan diyaloğu paylaşan Yılmaz, doktorun sağ gözünde çok enteresan bir hastalık olduğunu kendisine söylediğini açıkladı.
Yılmaz, konuşmasının devamında, “Retina ayrılmış yerinden arkada. Bu gözüm yüzde elli görmüyor benim" diye ekledi.
Ünlü komedyen esprili bir dil kullanarak komedyenlik işi hakkında "Meslek ağabey. Ben işte bu mesleğe gözlerimi verdim. Zeki Müren nasıl kalbini verdi sizlere ben de gözümü verdim yani. Tek harfle yırttım" dedi.