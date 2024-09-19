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Trabzonspor - Kayserispor maçı 2-2 berabere tamamlandı
Trabzonspor - Kayserispor maçı 2-2 berabere tamamlandı
Sputnik Türkiye
Trabzonspor, konuk ettiği Kayserispor ile 2-2 berabere kaldı. 19.09.2024, Sputnik Türkiye
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Süper Lig'in 3. hafta erteleme maçında Trabzonspor, Kayserispor'u ağırladı. Karşılaşmanın ilk yarısı 1-0 Kayserispor'un öne geçmesiyle sonuçlandı.İkinci yarının 63. dakikasında Kayserispor farkı yükselterek 2-0 öne geçti. Trabzonspor'dan 89. dakikada Umut Bozok ve 90+8'de Stefano Denswil'in golleri ile beraberlik sağlanarak maç 2-2 berabere sonuçlandı. Süper Lig'de bu sezon 4 maç oynayan Trabzonspor henüz galibiyet sağlayamadı. Trabzonspor puanını 4 yaparken, Kayserispor ise puanını 3 yaptı.
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Trabzonspor - Kayserispor maçı 2-2 berabere tamamlandı

22:44 19.09.2024
© İHA / GÖKMEN ŞAHİN - OZAN KÖSE-AW291108Trendyol Süper Lig'in 3. hafta erteleme maçında Trabzonspor, sahasında Kayserispor ile karşılaşıyor. Müsabakanın ilk yarısını Kayserispor 1-0 önde kapattı.
Trendyol Süper Lig'in 3. hafta erteleme maçında Trabzonspor, sahasında Kayserispor ile karşılaşıyor. Müsabakanın ilk yarısını Kayserispor 1-0 önde kapattı. - Sputnik Türkiye, 1920, 19.09.2024
© İHA / GÖKMEN ŞAHİN - OZAN KÖSE-AW291108
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Trabzonspor, konuk ettiği Kayserispor ile 2-2 berabere kaldı.
Süper Lig'in 3. hafta erteleme maçında Trabzonspor, Kayserispor'u ağırladı. Karşılaşmanın ilk yarısı 1-0 Kayserispor'un öne geçmesiyle sonuçlandı.
İkinci yarının 63. dakikasında Kayserispor farkı yükselterek 2-0 öne geçti. Trabzonspor'dan 89. dakikada Umut Bozok ve 90+8'de Stefano Denswil'in golleri ile beraberlik sağlanarak maç 2-2 berabere sonuçlandı.
Süper Lig'de bu sezon 4 maç oynayan Trabzonspor henüz galibiyet sağlayamadı. Trabzonspor puanını 4 yaparken, Kayserispor ise puanını 3 yaptı.
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