https://anlatilaninotesi.com.tr/20240919/trabzonspor---kayserispor-maci-2-2-berabere-tamamlandi-1088223815.html

Trabzonspor - Kayserispor maçı 2-2 berabere tamamlandı

Trabzonspor - Kayserispor maçı 2-2 berabere tamamlandı

Sputnik Türkiye

Trabzonspor, konuk ettiği Kayserispor ile 2-2 berabere kaldı. 19.09.2024, Sputnik Türkiye

2024-09-19T22:44+0300

2024-09-19T22:44+0300

2024-09-19T22:44+0300

spor

trabzonspor

kayserispor

süper lig

maç

eşitlik

puan

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Süper Lig'in 3. hafta erteleme maçında Trabzonspor, Kayserispor'u ağırladı. Karşılaşmanın ilk yarısı 1-0 Kayserispor'un öne geçmesiyle sonuçlandı.İkinci yarının 63. dakikasında Kayserispor farkı yükselterek 2-0 öne geçti. Trabzonspor'dan 89. dakikada Umut Bozok ve 90+8'de Stefano Denswil'in golleri ile beraberlik sağlanarak maç 2-2 berabere sonuçlandı. Süper Lig'de bu sezon 4 maç oynayan Trabzonspor henüz galibiyet sağlayamadı. Trabzonspor puanını 4 yaparken, Kayserispor ise puanını 3 yaptı.

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