https://anlatilaninotesi.com.tr/20240919/taylandda-bir-kadin-dort-metrelik-piton-sarmalinda-iki-saat-boyunca-mahsur-kaldi-1088208885.html

Tayland'da bir kadın dört metrelik piton sarmalında iki saat boyunca mahsur kaldı

Tayland'da bir kadın dört metrelik piton sarmalında iki saat boyunca mahsur kaldı

Sputnik Türkiye

Bangkok'ta evinde bulaşık yıkayan kadın dört metre,20 kilogram ağırlığında olan bir yılanın sarmalında iki saat boyunca mahsur kaldı. Bağırışlarını duyan... 19.09.2024, Sputnik Türkiye

2024-09-19T13:56+0300

2024-09-19T13:56+0300

2024-09-19T14:49+0300

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Tayland'da bir kadın evinde 20 kiloluk bir piton yılanın saldırısına uğradı. Kadın, bulaşık yıkarken ayağında bir ısırık hissetmesiyle birlikte kendine sarılan yılandan iki saat sonra kurtulabildi. 64 yaşındaki Arom Arunroj, Bangkok'un güneyindeki Samut Prakan eyaletinde bulunan tek başına yaşadığı evine giren yılan tarafından birkaç kez ısırıldı. Sonrasında vücudunu sarmalamaya başlayan yılandan kurtulmaya çalışan kadının, iki saat sonra komşusunun bağırışlarını duymasıyla kurtulduğu bildirildi.İki saat boyunca yılanla mücadele eden kadının 'bir noktada yılanın başını tutup onu bırakmasını umduğunu ancak bunun yerine yılanın onu boğmaya devam ettiğini' söyledi.Komşusunun ihbarı üzerine kapıya gelen polis ekipleri, kadının soluk bir şekilde, vücuduna yılan sarılı halde oturduğunu gördüklerini ve yarım saat boyunca yılanı uzaklaştırmak için uğraşıldığını bildirdi.Dört metre ve 20 kilogramdan fazla ağırlığa sahip olduğu belirtilen yılandan kurtulan kadının ilk yardımdan sonra hastaneye kaldırıldığı, vücudunda birden fazla ısırık izine rastlandığı bildirildi. Yılanın zehirli olmadığı bildirilirken, ısırığının enfeksiyona sebep olabileceği açıklandı.Tayland Ulusal Sağlık Güvenlik ofisine göre, 2023 yılında Tayland'da yaklaşık 12 bin kişi zehirli yılan ve hayvan ısırıkları nedeniyle tedavi edildi. Hükümet rakamlarına göre, geçen yıl 26 kişi yılan ısırıklarından öldü.Geçen ay, aynı eyalette bir piton, evinin ikinci katındaki tuvaletinde oturan bir adamın testisini ısırmıştı, adam yılana eliyle vurup yakalayıp evine kaçmasını engellemişti. Antibiyotik tedavisi uygulanan adamın durumunun iyi olduğu, bölgede ağrı hissettiği ve yaşadığı olaydan dolayı travma geçirdiği bildirildi.

https://anlatilaninotesi.com.tr/20240821/taylandda-bir-adam-tuvalette-35-metrelik-pitonun-saldirisina-ugradi-tuvalet-fircasiyla-oldurdum--1087118272.html

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