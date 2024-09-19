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Tayland'da bir kadın dört metrelik piton sarmalında iki saat boyunca mahsur kaldı
Tayland'da bir kadın dört metrelik piton sarmalında iki saat boyunca mahsur kaldı
Sputnik Türkiye
Bangkok'ta evinde bulaşık yıkayan kadın dört metre,20 kilogram ağırlığında olan bir yılanın sarmalında iki saat boyunca mahsur kaldı. Bağırışlarını duyan... 19.09.2024, Sputnik Türkiye
2024-09-19T13:56+0300
2024-09-19T14:49+0300
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Tayland'da bir kadın evinde 20 kiloluk bir piton yılanın saldırısına uğradı. Kadın, bulaşık yıkarken ayağında bir ısırık hissetmesiyle birlikte kendine sarılan yılandan iki saat sonra kurtulabildi. 64 yaşındaki Arom Arunroj, Bangkok'un güneyindeki Samut Prakan eyaletinde bulunan tek başına yaşadığı evine giren yılan tarafından birkaç kez ısırıldı. Sonrasında vücudunu sarmalamaya başlayan yılandan kurtulmaya çalışan kadının, iki saat sonra komşusunun bağırışlarını duymasıyla kurtulduğu bildirildi.İki saat boyunca yılanla mücadele eden kadının 'bir noktada yılanın başını tutup onu bırakmasını umduğunu ancak bunun yerine yılanın onu boğmaya devam ettiğini' söyledi.Komşusunun ihbarı üzerine kapıya gelen polis ekipleri, kadının soluk bir şekilde, vücuduna yılan sarılı halde oturduğunu gördüklerini ve yarım saat boyunca yılanı uzaklaştırmak için uğraşıldığını bildirdi.Dört metre ve 20 kilogramdan fazla ağırlığa sahip olduğu belirtilen yılandan kurtulan kadının ilk yardımdan sonra hastaneye kaldırıldığı, vücudunda birden fazla ısırık izine rastlandığı bildirildi. Yılanın zehirli olmadığı bildirilirken, ısırığının enfeksiyona sebep olabileceği açıklandı.Tayland Ulusal Sağlık Güvenlik ofisine göre, 2023 yılında Tayland'da yaklaşık 12 bin kişi zehirli yılan ve hayvan ısırıkları nedeniyle tedavi edildi. Hükümet rakamlarına göre, geçen yıl 26 kişi yılan ısırıklarından öldü.Geçen ay, aynı eyalette bir piton, evinin ikinci katındaki tuvaletinde oturan bir adamın testisini ısırmıştı, adam yılana eliyle vurup yakalayıp evine kaçmasını engellemişti. Antibiyotik tedavisi uygulanan adamın durumunun iyi olduğu, bölgede ağrı hissettiği ve yaşadığı olaydan dolayı travma geçirdiği bildirildi.
https://anlatilaninotesi.com.tr/20240821/taylandda-bir-adam-tuvalette-35-metrelik-pitonun-saldirisina-ugradi-tuvalet-fircasiyla-oldurdum--1087118272.html
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asya, piton, tayland, piton yılanı, saldırı, bangkok, asya & pasifik
asya, piton, tayland, piton yılanı, saldırı, bangkok, asya & pasifik

Tayland'da bir kadın dört metrelik piton sarmalında iki saat boyunca mahsur kaldı

13:56 19.09.2024 (güncellendi: 14:49 19.09.2024)
© AA / DKMP Trabzon MüdürlüğüTrabzon'un Beşikdüzü ilçesinde otobüs terminalinde bir kişinin taşıdığı cam fanusta piton ele geçirildi.
Trabzon'un Beşikdüzü ilçesinde otobüs terminalinde bir kişinin taşıdığı cam fanusta piton ele geçirildi. - Sputnik Türkiye, 1920, 19.09.2024
© AA / DKMP Trabzon Müdürlüğü
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Bangkok'ta evinde bulaşık yıkayan kadın dört metre,20 kilogram ağırlığında olan bir yılanın sarmalında iki saat boyunca mahsur kaldı. Bağırışlarını duyan komşusunun ihbarı üzerine gelen yetkililerin yarım saat boyunca kadını kurtarmaya çalıştığı, vücudunun çeşitli yerlerinde ısırıkların bulunduğu bildirildi. Yaralı kadın hastanede tedavi görüyor.
Tayland'da bir kadın evinde 20 kiloluk bir piton yılanın saldırısına uğradı. Kadın, bulaşık yıkarken ayağında bir ısırık hissetmesiyle birlikte kendine sarılan yılandan iki saat sonra kurtulabildi.
64 yaşındaki Arom Arunroj, Bangkok'un güneyindeki Samut Prakan eyaletinde bulunan tek başına yaşadığı evine giren yılan tarafından birkaç kez ısırıldı. Sonrasında vücudunu sarmalamaya başlayan yılandan kurtulmaya çalışan kadının, iki saat sonra komşusunun bağırışlarını duymasıyla kurtulduğu bildirildi.
İki saat boyunca yılanla mücadele eden kadının 'bir noktada yılanın başını tutup onu bırakmasını umduğunu ancak bunun yerine yılanın onu boğmaya devam ettiğini' söyledi.
Komşusunun ihbarı üzerine kapıya gelen polis ekipleri, kadının soluk bir şekilde, vücuduna yılan sarılı halde oturduğunu gördüklerini ve yarım saat boyunca yılanı uzaklaştırmak için uğraşıldığını bildirdi.
Dört metre ve 20 kilogramdan fazla ağırlığa sahip olduğu belirtilen yılandan kurtulan kadının ilk yardımdan sonra hastaneye kaldırıldığı, vücudunda birden fazla ısırık izine rastlandığı bildirildi. Yılanın zehirli olmadığı bildirilirken, ısırığının enfeksiyona sebep olabileceği açıklandı.
Tayland Ulusal Sağlık Güvenlik ofisine göre, 2023 yılında Tayland'da yaklaşık 12 bin kişi zehirli yılan ve hayvan ısırıkları nedeniyle tedavi edildi. Hükümet rakamlarına göre, geçen yıl 26 kişi yılan ısırıklarından öldü.
Geçen ay, aynı eyalette bir piton, evinin ikinci katındaki tuvaletinde oturan bir adamın testisini ısırmıştı, adam yılana eliyle vurup yakalayıp evine kaçmasını engellemişti. Antibiyotik tedavisi uygulanan adamın durumunun iyi olduğu, bölgede ağrı hissettiği ve yaşadığı olaydan dolayı travma geçirdiği bildirildi.
Japonya- Yılan - Sputnik Türkiye, 1920, 21.08.2024
DÜNYA
Tayland’da bir adam tuvalette 3.5 metrelik pitonun saldırısına uğradı: 'Tuvalet fırçasıyla öldürdüm'
21 Ağustos, 22:50
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