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Tayland’da bir adam tuvalette 3.5 metrelik pitonun saldırısına uğradı: 'Tuvalet fırçasıyla öldürdüm'
Tayland’da bir adam tuvalette 3.5 metrelik pitonun saldırısına uğradı: 'Tuvalet fırçasıyla öldürdüm'
Sputnik Türkiye
Tayland’da bir adam evinin tuvaletinde 3.5 metrelik piton yılanının saldırısına uğradı. Pitondan kurtulabilmek için tuvalet fırçası kullanan adam defalarca... 21.08.2024, Sputnik Türkiye
2024-08-21T22:50+0300
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dünya
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Tayland'da, Thanat Thangtewanon isimli adam tuvalette bir piton yılanı tarafından testislerinden ısırıldı. Yaşadığı acıyı anlamaya çalışana adam elini tuvaletin içine doğru götürdüğünde yılanı fark etti. Thanat Thangtewanon "Çok acı vericiydi, bu yüzden neyin yanlış olduğunu görmek için ellerimi tuvalete götürdüm ve yılanı tutunca şaşkına döndüm" dedi.Tuvalet fırçasıyla kurtulduYaşadıklarını "Hemen ayağa kalktım. Acı hissettim, gerçekten kötü bir acı ve her yer kan içindeydi, ama tuvalette bir piton bulduğumda daha da şoke oldum" ifadeleriyle anlatan adam, pitonu öldürmek için tuvalet fırçası kullandığını anlattı. Yılanın kafasına vurmaya başlayan adam piton ölene kadar vurmaya devam etti.Times of India'da yer alan habere göre olay sonrası banyosunun kanlar içinde kalan halini paylaşan Thanat Thangtewanon, yaptığı açıklamada niyetinin yılanı öldürmek olmadığını ancak ısırıldığı için korktuğunu söyledi.Tetanoz aşısı için hastaneye kaldırılan adamın sağlık durumunun iyi olduğu açıklandı.
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piton yılanı, piton, tayland, tuvalet, tuvalet fırçası

Tayland’da bir adam tuvalette 3.5 metrelik pitonun saldırısına uğradı: 'Tuvalet fırçasıyla öldürdüm'

22:50 21.08.2024 (güncellendi: 22:55 21.08.2024)
© İHA / BURAK ERSOYJaponya- Yılan
Japonya- Yılan - Sputnik Türkiye, 1920, 21.08.2024
© İHA / BURAK ERSOY
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Tayland’da bir adam evinin tuvaletinde 3.5 metrelik piton yılanının saldırısına uğradı. Pitondan kurtulabilmek için tuvalet fırçası kullanan adam defalarca pitonun kafasına vurduktan sonra yılandan kurtulabildi.
Tayland'da, Thanat Thangtewanon isimli adam tuvalette bir piton yılanı tarafından testislerinden ısırıldı. Yaşadığı acıyı anlamaya çalışana adam elini tuvaletin içine doğru götürdüğünde yılanı fark etti.
Thanat Thangtewanon "Çok acı vericiydi, bu yüzden neyin yanlış olduğunu görmek için ellerimi tuvalete götürdüm ve yılanı tutunca şaşkına döndüm" dedi.

Tuvalet fırçasıyla kurtuldu

Yaşadıklarını "Hemen ayağa kalktım. Acı hissettim, gerçekten kötü bir acı ve her yer kan içindeydi, ama tuvalette bir piton bulduğumda daha da şoke oldum" ifadeleriyle anlatan adam, pitonu öldürmek için tuvalet fırçası kullandığını anlattı. Yılanın kafasına vurmaya başlayan adam piton ölene kadar vurmaya devam etti.
Times of India'da yer alan habere göre olay sonrası banyosunun kanlar içinde kalan halini paylaşan Thanat Thangtewanon, yaptığı açıklamada niyetinin yılanı öldürmek olmadığını ancak ısırıldığı için korktuğunu söyledi.
Tetanoz aşısı için hastaneye kaldırılan adamın sağlık durumunun iyi olduğu açıklandı.
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