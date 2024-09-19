https://anlatilaninotesi.com.tr/20240919/super-ay-van-golu-uzerinde-goruntulendi-1088198830.html
Süper Ay Van Gölü üzerinde görüntülendi
Süper Ay Van Gölü üzerinde görüntülendi
Sputnik Türkiye
Van Gölü üzerinde yükselen ‘Süper Ay' görsel şölen oluşturdu. Bulutların arasından kızıl renge bürünerek çıkan ‘Süper Ay'ın oluşturduğu görüntü hayran bıraktı. 19.09.2024, Sputnik Türkiye
2024-09-19T11:12+0300
2024-09-19T11:12+0300
2024-09-19T11:15+0300
yaşam
van gölü
van gölü
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süper ay tutulması
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Bitlis'in Ahlat ilçesinde Van Gölü'nde kızıl rengiyle bulutların arasından süzülerek yükselen Süper Ay'ın güzelliğini gören fotoğrafçılar o anları ölümsüzleştirdi. Ay parçalı bulut kümeleri arasından görsel şölen sunarken, ara sıra Van Gölü üzerinde oluşturduğu yakamoz da hayranlık uyandırdı.Van Gölü üzerinde yükselen ‘Süper Ay'ı fotoğraflayan doğa fotoğrafçısı Şahin Şerefoğlu, “Bugün dolunayın Van Gölü üzerindeki doğuşu bulutların arasından süzülerek çıkması çok ilginç görüntüler oluşturdu. Göle yansıması da ayrı bir güzellik oluşturdu. Şu anda da bulutların arasında güzel görüntüler sağladı. Bu anı görmekten ve çekimlerini yapmaktan çok mutluyum” dedi.
https://anlatilaninotesi.com.tr/20240916/super-kanli-ay-tutulmasi-geliyor-turkiyeden-izlenecek-mi-1088080181.html
van gölü
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van gölü, van gölü ay tutulması, süper ay tutulması van gölü
van gölü, van gölü ay tutulması, süper ay tutulması van gölü
Süper Ay Van Gölü üzerinde görüntülendi
11:12 19.09.2024 (güncellendi: 11:15 19.09.2024)
Van Gölü üzerinde yükselen ‘Süper Ay' görsel şölen oluşturdu. Bulutların arasından kızıl renge bürünerek çıkan ‘Süper Ay'ın oluşturduğu görüntü hayran bıraktı.
Bitlis'in Ahlat ilçesinde Van Gölü'nde kızıl rengiyle bulutların arasından süzülerek yükselen Süper Ay'ın güzelliğini gören fotoğrafçılar o anları ölümsüzleştirdi. Ay parçalı bulut kümeleri arasından görsel şölen sunarken, ara sıra Van Gölü üzerinde oluşturduğu yakamoz da hayranlık uyandırdı.
Van Gölü üzerinde yükselen ‘Süper Ay'ı fotoğraflayan doğa fotoğrafçısı Şahin Şerefoğlu, “Bugün dolunayın Van Gölü üzerindeki doğuşu bulutların arasından süzülerek çıkması çok ilginç görüntüler oluşturdu. Göle yansıması da ayrı bir güzellik oluşturdu. Şu anda da bulutların arasında güzel görüntüler sağladı. Bu anı görmekten ve çekimlerini yapmaktan çok mutluyum” dedi.