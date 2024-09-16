https://anlatilaninotesi.com.tr/20240916/super-kanli-ay-tutulmasi-geliyor-turkiyeden-izlenecek-mi-1088080181.html

Süper Kanlı Ay tutulması geliyor: Türkiye'den izlenecek mi?

Süper Kanlı Ay tutulması geliyor: Türkiye'den izlenecek mi?

Sputnik Türkiye

Süper Kanlı Ay tutulması, üç gök olayı bir araya geldiğinde meydana gelen nadir astrolojik olaylar arasında yer alır. Birçok kişi ise bu nadir olayın... 16.09.2024, Sputnik Türkiye

2024-09-16T16:02+0300

2024-09-16T16:02+0300

2024-09-16T16:02+0300

yaşam

ay tutulması

ay tutulması

süper ay tutulması

kanlı ay tutulması

kanlı ay tutulması

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2024 yılının son Ay tutulması olan Süper Kanlı Ay tutulmasına az kaldı. Yaşanacak gök olayında Dünya, Güneş ile Dolunay'ın arasından geçecek ve Güneş'in gölgesi Ay'ın yüzeyine düşecek. Böylece Ay olduğundan yüzde 14 daha büyük gözükecek ve kırmızı bir renge bürünecek. Peki, Süper Kanlı Ay tutulması ne zaman, saat kaçta? Türkiye'den izlenecek mi?Gök olaylarını takip etmeyi seven birçok kişi, Süper Kanlı Ay tutulması için tarih araştırmalarına başladı.Süper Kanlı Ay tutulması, 17-18 Eylül 2024 gecesi Dünya, Güneş ile Dolunay arasından geçecek ve gölgesi Ay'ın yüzeyine düşecek.Buna göre; Süper Kanlı Ay tutulması 18 Eylül saat 05.15'te başlayıp saat 06.16'da sona erecek. Dolunay ise 16 Eylül tarihinde gerçekleşecek.Süper Kanlı Ay Tutulması nedir?Süper Kanlı Ay Tutulması, üç gök olayı bir araya geldiğinde meydana gelen nadir bir astronomik olaydır.Bu 3 gök olayı şu şekilde sıralanır;Süper Ay: Ay, Dünya'ya en yakın konumda (perigee) olduğunda daha büyük ve parlak görünür. Bu duruma Süper Ay denir.Kanlı Ay: Ay tutulması sırasında Ay, Dünya'nın gölgesine girdiğinde tamamen karanlık olmaz. Bunun yerine, güneş ışınları Dünya'nın atmosferinden kırılarak Ay'a ulaşır ve kırmızımsı bir renk tonuna bürünmesine neden olur. Bu kırmızı renge Kanlı Ay denir.Ay Tutulması: Dünya, Güneş ve Ay'ın aynı hizada olduğu zaman Ay tutulması meydana gelir. Bu sırada Dünya'nın gölgesi Ay'ın üzerine düşer.Kırmızı renge bürünecekBu üç olay bir araya geldiğinde "Süper Kanlı Ay Tutulması" olarak adlandırılan olağanüstü görsel bir gökyüzü olayı oluşur.Ay, hem daha büyük hem de kırmızı bir renge bürünmüş şekilde görünür.Yüzde 14 daha büyük görünecek olan Süper Ay, Dünya'nın gölgesinde kalarak kısmi Ay tutulması yaratacak.Süper Kanlı Ay Türkiye'den görünecek mi?Süper Kanlı Ay tutulması, Avrupa ve Afrika'nın yanı sıra Asya'nın büyük bir kısmı ile Kuzey ve Güney Amerika'da da görülebilecek.Türkiye de bu gök olayına şahit olacak bölgelerin içinde yer alıyor. Sabaha karşı gerçekleşecek olan tutulma ülkemizde kısmen gözlenebilecek.

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Sputnik Türkiye

süper kanlı ay tutulması ne zaman, saat kaçta? türkiye'den izlenecek mi? (2024 yılının son ay tutulması)